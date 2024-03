La charla en la que Monfils y su entrenador alucinan con Alcaraz en pleno partido en Miami: “Es una locura”

Alcaraz y Monfils se saludan tras su partido en Miami (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

Carlos Alcaraz sigue de dulce en la gira estadounidense que el circuito tenístico emprende en este punto del año. El número dos del mundo ya está en octavos de final del Masters 1000 de Miami tras imponerse al francés Gael Monfils este lunes (6-2, 6-4), en un encuentro en el que casi no dio opciones a su rival y volvió a hacer gala de unas sensaciones magníficas. Por algo es candidato a imponerse también en esta competición (ya la ganó en 2022) y conseguir ese Sunshine Double (ganar Indian Wells y Miami la misma temporada) que apenas 11 tenistas se han apuntado a lo largo de la historia.

El español parece haber recuperado un nivel de juego que se resintió desde la segunda mitad de 2023 y que no había repuntado al inicio de este 2024. Sin embargo, todo cambió en el desierto californiano y las cosas no han ido a peor, ni mucho menos, en sus dos primeros choques en Miami. Este mismo martes, le espera el italiano Lorenzo Musetti, “muy talentoso y duro de enfrentar” (en palabras de Carlitos) y con el que el balance de enfrentamientos favorece ligeramente a Alcaraz: 2-1.

La única victoria de Musetti llegó en la final de Hamburgo 2022. Sólo se han enfrentado en pista dura una vez, precisamente en otros octavos de final: en Pekín 2023, Alcaraz se impuso por un doble 6-2. “Estoy muy contento con el nivel que estoy mostrando hasta el momento, feliz con las actuaciones que de momento he tenido sobre la cancha. Me estoy enfocando mucho en jugar tantos partidos como pueda a este nivel, así que es genial sentirme así de bien compitiendo, espero seguir adelante”, comentó el murciano nada más clasificarse para la siguiente ronda.

Alcaraz se ríe con Monfils en Miami (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

“Compartir pista con un jugador como Gael siempre es más fácil. Él te provoca la sonrisa todo el tiempo, es un jugador diferente a los demás”, elogió Alcaraz a su víctima más reciente, puesto 47 de la ATP con 37 años. Aunque Monfils ya había dado muestras en el pasado de quedarse con los ojos como platos con las cosas que hace el campeón de dos Grand Slam, la muestra más clara de que es así pudo verse sobre la pista de Miami hace escasas horas.

Monfils y su entrenador alucinan en directo con Alcaraz

En uno de los momentos del juego en los que pudo acercarse a su zona técnica, Monfils no pudo ser más franco con su entrenador. “Tengo que ir a lo grande. No puedo pasarle”, aseguraba. “Está en todas partes”, corroboraba el técnico del galo, que no podía evitar las risas. “Es una locura”, sentenciaba Monfils.

Cuando quiso reaccionar, ya era demasiado tarde y Alcaraz había puesto la directa hacia el triunfo. El único mérito de Monfils fue alargar un poco el duelo y aportar espectáculo en su recta final. El público lo agradeció sobremanera, pero Alcaraz cayó lo justo en la trampa del despiste (llegó a ceder su servicio) y pudo cerrar el segundo y definitivo set sin mayores sobresaltos.

Monfils se ríe durante el partido con Alcaraz (Geoff Burke-USA TODAY Sports)

“Creo que los dos trajimos un gran nivel de tenis, con grandes tiros durante la mayoría del partido. Para los aficionados, es algo genial que vean a dos jugadores haciendo un gran tenis y al mismo tiempo haciendo que disfruten viendo tenis”, opinó Alcaraz. “Es muy buen chico, un gran ser humano y un pedazo de deportista. Para mí, Carlos es una inspiración”, le echó flores Musetti antes de la batalla que van a librar hoy.