El motivo por el que Mbappé retrasa el anuncio de su fichaje por el Real Madrid: “Mientras exista esa posibilidad, no lo hará”

Mbappé durante el partido entre PSG y Montpellier (REUTERS).

No hay un fichaje que, pese a haber llegado todavía a buen puerto, haya generado tanta expectación como el de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Son ya múltiples las anécdotas, informaciones, reacciones y decisiones que rodean a un traspaso que por momentos parece real y por otros no. No obstante, en este momento parece abandonar la dualidad y abrazar la confirmación oficiosa, que no oficial, de su llegada al club blanco. Todavía se desconoce que será de él más allá de junio de 2024, a pesar de la carta formal que envió al PSG donde expresaba su intención de no renovar su vinculación con el club.

“Nuestra posición es muy clara. No quiero repetirlo más. Si Mbappé quiere quedarse, nosotros queremos que se quede, pero tiene que firmar un nuevo contrato”, aseguró el dirigente del PSG durante la presentación de Luis Enrique. “No podemos deshacernos del mejor jugador del mundo gratis, es imposible. Si alguien le ha hecho cambiar de opinión, no es culpa nuestra. No vamos a dejar que uno de los mejores futbolistas se vaya gratis, está muy claro”, agregó. Y así sucedió. Mbappé no se fue ni gratis ni dejando un montante de dinero en las arcas del PSG, directamente no se marchó. Lo que aparca el nuevo culebrón sobre su futuro al próximo verano, que está a la vuelta de la esquina.

Te puede interesar: El estratosférico sueldo de Mbappé en Francia: casi seis veces mayor que el del segundo futbolista mejor pagado

Un enfrentamiento directo, el motivo de espera

Es un secreto a voces que Mbappé vestirá de blanco la temporada que viene, pero aún no está confirmado. Lo imposibilita el hermetismo con el que se está tratando esta situación. Sí manifestó que “la Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces”. Porque avisaba: “En la Eurocopa me centraré en la selección”. Y por eso aseguraba que si no ha anunciado nada todavía “es porque no tengo nada que anunciar”, afirmaba Mbappé. Una de las personas que se ha atrevido a comentar el porqué no se ha anunciado todavía el futuro de Kylian Mbappé ha sido Jérôme Rothen, exjugador del PSG y comentarista de RMC Sport.

El presidente del Real Madrid contestó a un joven que le preguntó si ficharía al francés.

“Mbappé va a fichar por el Real Madrid. No le digo nada nuevo a nadie”, empezaba diciendo quien vistiera la camiseta del club que todavía se enfunda el campeón del mundo con Francia en 2018. “Lo anunciará antes de la Eurocopa. Lo anunciará cuando el PSG sea eliminado de la Champions o si el Real Madrid queda eliminado de la Liga de Campeones contra el Manchester City (en cuartos) o en semifinales”, explicaba quien fuera futbolista. “Mientras exista la posibilidad de ver el PSG-Real Madrid, no lo hará. No anunciará nada”, sentenciaba. De ser cierto este motivo de espera, el anuncio de su fichaje por el club madridista se producirá cuando eliminen a parisinos o madrileños de la Champions, o cuando finalice el torneo, ya que ambos clubes no se pueden cruzar hasta una hipotética final allá por el 1 de junio.

Mientras tanto, Mbappé seguirá vistiendo la camiseta del PSG y percibiendo su alto salario desde París. La enésima confirmación de esta realidad la ha aportado L’Équipe, gracias a su tradicional listado de salarios en la Ligue 1. Mbappé encabeza la tabla ganando cinco veces más que sus más inmediatos perseguidores. El atacante recibe la friolera de seis millones de euros brutos al mes, que superan con creces los 1.120.000 millones que perciben mensualmente sus compañeros Ousmane Dembélé y Marquinhos. Les siguen Lucas Hernández, que gana 1.110.000, y Milan Skriniar, 1.100.000. En sexta posición, se encuentra Gianluigi Donnarumma, 849.500 euros mensuales, con Marco Asensio en la séptima, al ganar 831.000. Cierran el Top 10 Randal Kolo Muani, 750.000; Achraf Hakimi, 738.600, y Nordi Mukiele, 700.000.