Lebrón pide disculpas tras dejar de ser la pareja de Galán en el pádel: “Yo no quería separarme”

Juan Lebrón en un partido reciente (X Juan Lebrón)

Es una evidencia que el interés por el pádel, tanto a la hora de practicarlo como de seguir a los profesionales que se dedican a este deporte, ha ido al alza en los últimos años en España. Muestra de ello es la expectación que está generando la ruptura de una de las parejas que más y mejor se han desenvuelto en el World Padel Tour primero y en Premier Padel después: la que formaban, hasta este viernes, los españoles Juan Lebrón y Ale Galán.

Fue el segundo de ellos el que comunicó, este viernes y tras el punto de no retorno que supusieron las escenas de tensión protagonizadas por Lebrón en Doha el martes, el fin de la dupla. “Quiero comentaros que he tomado la decisión de separarme de Juan. No ha sido una decisión fácil, pero está muy meditada. Quiero agradecer a Juan los cuatro años que hemos compartido juntos. Han sido inolvidables. Te deseo, de corazón, lo mejor en tu futuro, Juanito. ¡Un fuerte abrazo!”, publicó Galán, que ya tiene nuevo compañero (el argentino Fede Chingotto) una vez que dispute su último torneo con el gaditano en Acapulco, en las redes sociales.

A la hora de buscar culpables que expliquen la separación, se ha señalado especialmente a Lebrón por la actitud mostrada, sobre todo, en el encuentro que supuso la eliminación del dúo en octavos de final del Catar Major. De ahí que haya decidido conceder una entrevista exclusiva a MARCA para hablar largo y tendido sobre la polémica, entonando el mea culpa por el mal talante que tanta factura pudo pasarle horas después.

Juan Lebrón y Ale Galán se abrazan (X Juan Lebrón)

Lebrón confiesa que está “pasando por unos días muy angustiosos”, ya que se siente “muy arrepentido de lo que ha ocurrido”. “Creo que todo lo que ha pasado no refleja lo que soy como persona. Como profesional creo que tampoco he estado a la altura, ni mucho menos”, ha lamentado en el periódico deportivo español.

“Es algo que no volverá a suceder, porque no es algo bueno para nadie. Estoy muy triste conmigo mismo, con las personas que tengo a mi alrededor, a las que aprovecho para pedir perdón. A Ale, a Jorge Martínez, a la Academia M3, a mi equipo, a mis padres, a mis rivales también, por supuesto, y a mis compañeros también por haber dado una imagen que no es la adecuada, ni mucho menos. También quiero aprovechar para disculparme con los aficionados al pádel. Esto no puede ocurrir y ahora sólo me queda intentar mejorar”, añade el jugador de 29 años.

“Esto no va a volver a suceder”

“Creo que cometí unos actos que no son nada adecuados y honestamente, repito, no debí actuar así, no puedo afrontar una situación de esta forma”, reitera Lebrón. “Me sentí mal al instante, sabía que lo había hecho mal y no tenía ninguna justificación. Esto no va a volver a suceder, de verdad”, continúa con su disculpa. En la conversación con MARCA, también expone que le gustaría que las cosas se hubiesen dado de otra manera.

“Nos fuimos a Madrid, le pedí perdón en el aeropuerto a Ale y le dije que si podíamos hablar, pero en ese momento nos dimos algo de espacio ambos y ya un día después de entrenar le dije que si podía hablar con él… y ya pasó algo que no me hubiese gustado que pasase”, reconoce. El jueves por la tarde, se dio la llamada en la que Galán le comunicó que dejaban de ser pareja. “Yo no quería separarme, creo que todos en el equipo nos quedamos algo sorprendidos. Pienso que debíamos haber tenido un final mejor”, opina.

Juan Lebrón y Ale Galán, en una imagen de archivo (EFE /World Padel Tour/ Fernando Correia)

Para Lebrón, cuanto antes se cierre la herida, mejor. “Estoy centrado en que esto pase, que no se vuelva a repetir, y después tendré que pensar con quién voy a jugar. Ahora mismo, para mí es muy importante volver a estar en una dinámica buena y positiva”, sentencia el de El Puerto de Santa María.