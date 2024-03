Alonso ya tiene equipo de referencia para dar el salto en 2024: “Ahora nos toca a nosotros”

El español Fernando Alonso, de Aston Martin (i) y el británico Lando Norris, de McLaren (d) (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)

El inicio de la anterior temporada fue mucho mejor para Aston Martin en comparación con los resultados obtenidos el pasado sábado. El piloto español de Aston Martin consiguió encadenar hasta varios podios consecutivos en las primeras ocho carreras. Lo cierto es que este alto rendimiento no lo pudieron mantener durante toda la temporada, que se vieron afectados por altibajos que derivaron en carreras sin terminar y últimas posiciones. De cara al final de temporada, parecía que habían remontado y todas las esperanzas se depositaban en 2024.

El sábado comenzó la temporada en Baréin. Los test de pretemporada y los libres de los días anteriores habían arrojado buenos resultados. Tanto así, que en Q3 obtuvo un sexto lugar. Sin embargo, a la hora de la verdad en la competición no se reflejaron estos buenos números, y el asturiano finalizó en la novena posición, lejos de las posiciones del podio, aunque sin ninguna sorpresa. “La simulación nos da P9...”, dijo en los micrófonos de DAZN.

Con esta posición, confirmaron que el AMR24 es el quinto coche de la parrilla, por detrás de Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes. Para tratar de remontar estas posiciones y poder tener un monoplaza competitivo, capaz de pelear por las posiciones de podio, Alonso pidió a su equipo ‘imitar’ el trabajo que el año pasado hicieron en McLaren. “Ahora nos toca a nosotros dar una especie de paso como el que dio McLaren a mitad de curso en 2023 y convertirnos en un equipo más fuerte en la segunda parte de la temporada”, apuntó el bicampeón mundial con una perspectiva futura.

“No pudimos seguir el ritmo de desarrollo”

“El año pasado empezamos muy fuertes y luego no pudimos seguir el ritmo de desarrollo de los grandes equipos. Ahora creo que la base que tenemos nos va a permitir ir mejorando carrera a carrera”, señala Alonso con optimismo de lo que espera la temporada y el margen de mejora que pueden llegar a mostrar.

Los de Silverstone han creado el nuevo monoplaza partiendo de la base del curso anterior, en la que ya experimentaron unas mejoras y cambios en las últimas carreras de la temporada. El director de la escudería, Dan Fallows, afirmó que habían llevado un plan de desarrollo “bastante agresivo”, con la intención de llegar a lo más alto y mejorar la temporada anterior y los ocho podios de Alonso. Fue el propio jefe de equipo, Mike Krack, el que aseguró que habían “cambiado la filosofía en cuanto a las evoluciones para que lleguen de forma continua durante todo el año”.

En esta línea de continuos cambos, el jefe de equipo anunció mejoras de cara al Gran Premio de Arabia Saudí: “El hecho es que tendremos algunos pequeños avances para mejorar el coche y esperamos poder acercarnos a los rivales y luego tendremos que ver si Fernando puede hacer otra vuelta como ayer. El desarrollo no está en la primera carrera, sino más adelante. Veremos algunos avances alentadores, lo que me da confianza... Si la mejora es grande o no, esa es una cuestión diferente”.