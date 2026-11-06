Carlos Gil, asesor fiscal: “Si eres autónomo, te puedes deducir los gastos del seguro de salud de tus hijos”

Trabajador autónomo calcula sus rendimientos netos anuales. (Canva)

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La actividad de los trabajadores autónomos implica asumir numerosos gastos para mantener un negocio, prestar servicios o captar nuevos clientes. Desde el alquiler de un espacio de trabajo hasta la contratación de herramientas digitales, estos desembolsos forman parte de la gestión diaria de cualquier actividad profesional. Sin embargo, no todos los gastos tienen el mismo tratamiento fiscal y conocer las deducciones disponibles puede marcar una diferencia en el resultado de la declaración de la renta.

En un video publicado en sus redes sociales, el asesor fiscal Carlos Gil enumeró cinco gastos que los autónomos pueden deducir en su declaración y advirtió que uno de ellos casi nadie conoce: un beneficio automático de hasta 2.000 euros al año que no exige factura ni ticket. “Si tu gestoría no te aplica ninguno de estos, tienes un problema”, advirtió Gil.

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Un 5% del beneficio que se deduce sin justificar nada

Gil señaló que el gasto más desconocido entre los autónomos es el llamado de difícil justificación. Equivale al 5% del rendimiento neto positivo de la actividad, con un límite anual de 2.000 euros.

Se trata de una deducción prevista para quienes tributan en estimación directa simplificada y se aplica al calcular el rendimiento neto. Es decir, la normativa reconoce que existen pequeños desembolsos o gastos difíciles de documentar y permite aplicar un porcentaje fijo. No exige presentar facturas individuales de esos gastos, aunque sí cumplir los requisitos para acogerse a esta modalidad fiscal. Entre ellos, que la cifra de negocios del ejercicio anterior no supere los 600.000 euros y no haber renunciado a ella. Además, esta deducción es incompatible con la reducción prevista para determinados autónomos económicamente dependientes o con un único cliente no vinculado.

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Gil subrayó la particularidad de este beneficio: “Sin factura, sin ticket y sin que tengas que justificar absolutamente nada”. Y remató: “Y esto no lo sabe casi nadie”.

Las dietas por comida de trabajo y el seguro de salud también desgravan

Entre los gastos más habituales, el asesor mencionó las dietas por comida de trabajo. “Hasta 26,67 euros si es por comida de trabajo fuera de tu localidad y se paga con tarjeta”, detalló.

La normativa de la Agencia Tributaria establece que estos gastos deben estar relacionados con la actividad, realizarse en establecimientos de restauración y abonarse mediante un medio electrónico. El límite de 26,67 euros diarios corresponde a comidas sin pernoctación en un municipio distinto del lugar de trabajo habitual y de residencia. Si el desplazamiento exige pasar la noche fuera, el máximo asciende a 53,34 euros diarios en España. En el extranjero, las cantidades son de 48,08 y 91,35 euros, respectivamente.

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El tercer gasto deducible es el seguro de salud, que según el asesor puede aplicarse no solo al propio autónomo, sino también a su cónyuge y a sus hijos menores de 25 años que convivan con él. El límite fiscal es de 500 euros anuales por persona, una cantidad que aumenta hasta los 1.500 euros cuando se trata de personas con discapacidad.

La formación y los suministros del hogar

Gil planteó que la formación también es deducible aunque pueda parecer que no guarda relación directa con la actividad profesional. Puso un ejemplo concreto: “Si eres un nutricionista o un entrenador personal y haces una formación sobre ventas o marketing, sería deducible”.

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La justificación, según el asesor, está en el efecto económico del curso. “Porque es un gasto que va a hacer que ganes más dinero”, sostuvo. No obstante, conviene tener en cuenta que Hacienda exige que los gastos estén vinculados a la actividad y sean necesarios para obtener ingresos. Por tanto, no cualquier curso de interés personal puede incluirse automáticamente en la declaración.

El cuarto gasto corresponde a los suministros del hogar cuando el autónomo trabaja desde su vivienda. Gil propuso dividir los metros cuadrados del despacho entre la superficie total de la casa y aplicar después el 30% de esa proporción a los gastos de electricidad, agua, gas, telefonía e internet. Es decir, no se deduce el 30% de todas las facturas, sino el porcentaje que resulta de ese cálculo, salvo que pueda acreditarse otro distinto.

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