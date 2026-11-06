Feijóo irá a ‘El Hormiguero’ el 11 de noviembre, día de la huelga general por la vivienda

Alberto Núñez Feijóo durante su entrevista en ‘El Hormiguero’ (El Hormiguero)

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Alberto Núñez Feijóo acudirá a El Hormiguero, el programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, el próximo miércoles 11 de noviembre. Fuentes de la dirección del Partido Popular (PP) han confirmado la cita y no descartan que el líder del partido y candidato a la Presidencia del Gobierno participe también en La Revuelta, el espacio de David Broncano en TVE. Según ha explicado el equipo de Broncano, por el momento el PP no se ha puesto en contacto para confirmar ni rechazar esa segunda entrevista.

En el entorno de Feijóo todavía no se ha tomado una decisión sobre su paso por el programa de Broncano, según información de Europa Press. Allí sí intervendrá el presidente de Vox, Santiago Abascal, el próximo lunes 9 de noviembre, pese a sus críticas habituales a la gestión de la radiotelevisión pública.

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El propio Broncano reconoció las dudas que le genera su papel como entrevistador en plena campaña electoral: “Es muy bueno estar en la televisión pública, pero con las entrevistas políticas me pone en un brete porque no puedo hacer grandísimas diferencias entre unos y otros”. Pese a ello, dejó claro que no piensa guardar silencio ante determinados planteamientos: “Precisamente por ser la televisión pública, hay algunos discursos que merecen ser contestados”.

Broncano se adelanta a las críticas por la entrevista a Abascal

El presentador también salió al paso de los reproches que pueda recibir desde sectores de izquierda por dar espacio al líder de Vox. “Sé que hay gente de ciertos sectores de izquierdas que considera que dar voz a ciertos discursos totalitarios o ultraderechistas es peor; yo también lo he pensado. Lo que pasa es que el tiempo ha pasado y se ha amplificado su mensaje. Ya no es una cosa de darles voz, es que ya la tienen y ya están en el debate”, se justificó.

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La Revuelta ya ha recibido en su plató al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los candidatos de Podemos y ERC, Irene Montero y Gabriel Rufián, dentro de la ronda de invitaciones que el programa ha extendido a los principales aspirantes a la Moncloa de cara a los comicios del 29 de noviembre.

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este martes a los sindicatos "reconsiderar" la huelga general que han convocado la próxima semana, ya que, según ha dicho, si antes "era incomprensible", tras el accidente de Urda es "un grave error".

Una cita en vísperas de la campaña y de la huelga general

La entrevista de Feijóo en El Hormiguero —plató donde ya estuvo durante la campaña de 2023— se emitirá el 11 de noviembre, la víspera del arranque oficial de la campaña electoral, que el PP iniciará con un mitin en Badalona, en la provincia de Barcelona. Esa misma jornada está convocada la huelga general por la vivienda, que el propio Feijóo pedía suspender esta semana al considerarla “un grave error”.

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Feijóo será el primer candidato a la Presidencia que pase por el plató de Pablo Motos en esta campaña. El programa, de momento, no ha anunciado entrevistas con otros aspirantes, aunque la dinámica de citas electorales podría repetirse en las próximas semanas, tal y como ha ocurrido en comicios anteriores.

El candidato del PP concederá además una entrevista al youtuber Jordi Wild, una propuesta que también han aceptado Sánchez, Abascal y la candidata de Frente Amplio, Ada Colau. Esas citas están previstas para el 13 de noviembre.

Pedro Sánchez, por su parte, aseguró en La Revuelta que acudiría a El Hormiguero, aunque no existe fecha ni confirmación oficial al respecto. “Iré a El Hormiguero y donde haga falta. Está bien el programa, pero sin más. Iré, iré”, afirmó el presidente del Gobierno.

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