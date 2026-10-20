Cazas británicos contra los hutíes: Reino Unido da un paso más en su apoyo militar a Arabia Saudí y despliega sus aviones de combate

Un avión Typhoon de la RAF (Reuters)

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El Reino Unido ampliará su apoyo militar defensivo a Arabia Saudí con el despliegue de cazas Typhoon de la Real Fuerza Aérea británica (RAF). Según explica el Ministerio de Defensa británico, lo hará para proteger el espacio aéreo saudí frente a ataques de drones y misiles atribuidos a los hutíes. Londres también enviará un avión de transporte A400M y asesores militares en respuesta a la escalada de la violencia en la región.

La decisión supone una ampliación de la cooperación defensiva que el Gobierno británico ya mantenía con Riad. Los aviones de combate efectuarán misiones aéreas defensivas destinadas a contribuir a la protección de ciudades y de infraestructuras nacionales consideradas críticas ante posibles ataques desde el aire. Según el anuncio británico, los Typhoon no participarán en bombardeos ni en otras operaciones ofensivas contra los hutíes. Su cometido se limitará a tareas de defensa aérea, con el objetivo de ayudar a interceptar amenazas.

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“Los continuos ataques de los hutíes contra nuestro aliado, Arabia Saudí, son absolutamente despreciables”, ha afirmado el secretario de Defensa británico, Wes Streeting. “El ataque contra el aeropuerto de Riad, en particular, demuestra hasta dónde están dispuestos a llegar los hutíes para escalar la situación en la región”, ha declarado para explicar la decisión de dar un paso más en la implicación británica en el conflicto.

El refuerzo británico incluye un A400M de la RAF para trasladar material de defensa dentro de Arabia Saudí y asesores militares para colaborar con los oficiales saudíes. El Ministerio de Defensa no ha detallado ni la cifra de efectivos ni el calendario de llegada. La cooperación previa ya contemplaba el envío de sistemas de defensa aérea, pero ahora añade a sus propios cazas. Reino Unido también extenderá el apoyo de reabastecimiento en vuelo para las operaciones defensivas saudíes, incluidas las dirigidas contra objetivos militares hutíes en Yemen.

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Situación en Arabia Saudí

El conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes de Yemen ha registrado una escalada militar desde el fin de la tregua en julio. Los insurgentes intensificaron desde entonces sus ataques con drones y misiles contra infraestructuras estratégicas y aeropuertos saudíes, con decenas de víctimas civiles. El ataque contra el aeropuerto figura entre los episodios de mayor impacto. La escalada también ha agravado la crisis humanitaria. La ONU estima que más de 250.000 yemeníes huyeron de sus hogares desde agosto por los bombardeos y el asedio.

Arabia Saudí acusa a Irán de alentar el recrudecimiento de las hostilidades. El ministro de Asuntos Exteriores saudí denunció ante la Asamblea General de la ONU “ataques flagrantes” contra objetivos civiles y económicos en la región y pidió a la comunidad internacional que condene a los hutíes por las amenazas a la navegación comercial en el mar Rojo. Como respuesta, la coalición liderada por Riad lanzó una contraofensiva de gran escala en apoyo del Ejército yemení en frentes como Taiz y el estrecho de Bab al-Mandab. Según el texto, las operaciones destruyeron más de un centenar de objetivos militares hutíes.

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