La reflexión de Jane Fonda, actriz estadounidense, sobre el activismo: “La cura para la desesperación es la acción”

La actriz y activista Jane Fonda posa tras una entrevista con Reuters, el 9 de junio de 2026. (REUTERS/Brendan McDermid)

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Hay para quien la frase “recuerdos de Vietnam” es solo un meme para hablar de un hecho traumático, incómodo, vergonzoso o un largo etcétera de adjetivos con los que referirse a un recuerdo del pasado. Pero para Jane Fonda (Nueva York, 1937) es una realidad. La actriz estadounidense ganadora de dos premios Oscar, hija del actor Henry Fonda, lleva siendo una activista comprometida desde que a finales de la década de los 60 se opuso a la guerra de Vietnam.

Su implicación política no ha disminuido con los años: ha cargado contra el “autoritarismo” de Trump, ha salido en defensa de Palestina tras los ataques de Israel y ha sido detenida en varias ocasiones por participar en protestas contra el cambio climático. “Estamos viendo cosas que nunca antes habían sucedido. El autoritarismo se ha infiltrado en cada rincón de nuestro gobierno”, aseguró a comienzos de año en una entrevista en The Late Show with Stephen Colbert, refiriéndose al segundo mandato del presidente estadounidense.

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Jane Fonda en 2019, durante una manifestación de los Fire Drill Fridays. (Greenpeace)

Su manera de entender el activismo tampoco ha cambiado demasiado desde Vietnam. En 2019, con 81 años, ideó en Washington D.C. los Fire Drill Fridays, unas protestas semanales que duraron cuatro meses impulsadas junto a Greenpeace para reclamar medidas frente a la crisis climática. Fonda fue detenida hasta en cuatro ocasiones aquel año. “No tenía miedo: esto era lo que quería hacer, arriesgarme, alinearme plenamente con mis valores. Hay algo poderoso en no saber qué va a pasar, en saber que durante un tiempo no tendrás control, y aun así seguir adelante y hacerlo”, escribió pensando en lo ocurrido tras uno de los arrestos.

La desobediencia civil como herramienta para “cambiar el curso de la historia”

Dos años después, en un artículo escrito por ella misma para The Guardian, explicó qué la había llevado a seguir manifestándose después de medio siglo de activismo. “La primera vez que me arrestaron, me detuvieron por contrabando de drogas a Estados Unidos desde Canadá. Eran pastillas de vitaminas, pero eso no pareció importarle al policía de Cleveland, quien mencionó que sus órdenes provenían de la Casa Blanca de Nixon”, comenzó relatando en el texto, donde recordó que la lección que aprendió de aquello fue “lo poderoso que puede ser oponer los ideales al aparato estatal”.

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Cuenta con dos premios Oscar, dos BAFTA, siete Globos de Oro y un Emmy, reflejo del reconocimiento crítico que ha acompañado su trabajo.

Así, la actriz rechazaba las políticas como “dejar de comer carne o eliminar el plástico de un solo uso”, alegando que eso, por sí solo, no era suficiente. “La desobediencia civil no violenta puede ayudar a movilizar ese movimiento. A mis 83 años, sigo dispuesto a que me arresten cuando la ocasión lo requiera”, añadió para mencionar que este tipo de manifestaciones “pueden cambiar el curso de la historia”, como el motín del té de Boston en 1773. “Esto es lo que justifica la desobediencia civil no violenta hoy en día, y debe ser no violenta para obtener apoyo público”, justificó.

Fue precisamente al cerrar el texto donde Fonda resumió más de medio siglo de militancia: “La cura para la desesperación es la acción. Y si te atreves a arriesgarte, ¿quién sabe a quién podrías inspirar?”. Desde Vietnam hasta la crisis climática, Fonda ha hecho del activismo una constante paralela a su carrera como actriz.

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