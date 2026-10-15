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El discurso de Isabel Allende tras ganar el Premio Planeta que explica por qué vuelve a ‘La casa de los espíritus’: “Siento el mismo temor que me obligó a salir de mi país”

La escritora chilena ha recibido un millón de euros tras obtener el galardón, la mayor cifra entregada en todo el mundo por una novela inédita

La escritora Isabel Allende (2i) gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba'
La escritora Isabel Allende (2i) gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba'. (Lorena Sopêna / Europa Press)
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La escritora chilena Isabel Allende ha ganado el Premio Planeta 2026, galardón dotado con un millón de euros que ha recibido por La hora antes del alba, libro con el que ampliará el universo de La casa de los espíritus. Con esta novela, “hace exactamente 45 años”, según ha recordado la autora, Allende se convirtió en una de las escritoras más leídas de América Latina, y dio inicio a una trayectoria que la ha convertido en una voz imprescindible de la literatura en español.

“No esperaba ver a todo el mundo de pie”, ha confesado la novelista tras subir al escenario mientras todos los asistentes al acto en Barcelona la aplaudían. En su discurso, Allende ha explicado los motivos por los que finalmente decidió retomar esa historia y contar la historia de Alba, la nieta del patriarca por la que, afirma, muchos lectores le preguntaban. “Esas preguntas me han rondado por décadas”, ha asegurado.

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Sin embargo, hasta ahora la autora nunca había sabido cómo responderlas. Algo que ha cambiado, según ella misma ha contado en su discurso, con el actual contexto político del mundo. “Cada historia es una semilla, yo tengo cientos de semillas. De pronto una semilla brota y empieza a molestarme. Sé que ha llegado el momento de escribirla y eso ocurre porque el tema está en el aire, y ahora, cuando veo tantas democracias amenazadas, vuelvo a sentir el mismo temor que me obligó a salir de mi país en 1973″.

“Son los mismos espíritus que viven en mi casa”

Isabel Allende nunca había escrito hasta la fecha una secuela directa de la historia. Sin embargo, amplió este universo creando hacia atrás una precuela familiar en forma de trilogía temática con Hija de la fortuna y Retrato en sepia. Además, retomó el árbol genealógico de la familia Del Valle (la otra gran familia de La casa de los espíritus) con su última novela publicada, Mi nombre es Emilia del Valle, con una historia ambientada a finales del siglo XIX donde la protagonista viaja a Chile como corresponsal para cubrir la Guerra Civil chilena de 1891.

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“Esta novela es el cierre del universo complejo de los personajes de La casa de los espíritus”, ha anunciado Allende también en su discurso. “Es la historia de Alba, la nieta, en los años del terror, fortalecida por la maternidad, por el amor de dos hombres y por la callada presencia de los espíritus de su pasada. Esos son los mismos espíritus que viven en mi casa y que me acompañarán en la hora de mi muerte”.

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”. El monarca ha acudido junto a la reina Letizia a la celebración del 75º aniversario del galardón literario

Del mismo modo, la autora ha explicado que el título de La hora antes del alba “se refiere al momento más oscuro de la noche, cuando ya se adivina la promesa del amanecer”. Para presentarse al Premio Planeta, Allende empleó el pseudónimo de Luz Ventura, que también encerraba un significado relacionado con este universo literario que ahora retoma. “Es un guiño a las mujeres luminosas de La casa de los espíritus. El apellido Ventura significa afortunada y bendecida. Esta es una historia que transcurre en la noche oscura de la dictadura, pero iluminada por el amor y bendecida por la solidaridad”.

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