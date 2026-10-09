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Entrevista a Carlos González y Milo Quifes, protagonistas de ‘La bola negra’: “Sentíamos que estábamos haciendo algo importante y que iba a trascender”

Entrevistamos a dos de los protagonistas de la película de Los Javis, que reflexionan sobre la película y la repercusión que tendrá en sus respectivas carreras

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Cuando se hizo esta entrevista en el marco del Festival de San Sebastián, Carlos González y Milo Quifes no sabían lo que les esperaba después de estrenar en España La bola negra, la película de Los Javis que se ha convertido en un auténtico fenómeno cultural y un éxito de taquilla.

El día después de que llegara a las salas en nuestro país, prácticamente no podían andar por la calle sin que les parara la gente cada cinco minutos. Ya habían disfrutado del reconocimiento en el Festival de Cannes, en el Festival de Toronto, pero la recepción “en casa”, era imprevisible.

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Para Milo Quifes era su primera experiencia delante de la cámara. Él protagoniza el segmento que corresponde con La bola negra, de Federico García Lorca, una recreación de esa obra inacabada que correspondería con la única pieza que escribió en su carrera que contenía un personaje homosexual.

Carlos González y Milo Quifes junto a Penélope Cruz en la alfombra roja del Festival de Cannes donde presentaron 'La bola negra'.
Carlos González y Milo Quifes junto a Penélope Cruz en la alfombra roja del Festival de Cannes donde presentaron 'La bola negra'.

Carlos González ya había trabajado con Los Javis en Veneno, y lo habíamos visto en las series Maricón perdido y Mariliendre, así como en La vida breve, encarnando a Farinelli, ‘il castrato’.

Cómo fue trabajar en ‘La bola negra’

“A mí me daba mucho miedo un proyecto así, pero también tenía muchísima ilusión”, cuenta Milo Quifes durante el Festival de San Sebastián. “Me dije: ‘Tienes que dar la talla, porque va a ser lo más bonito que hagas en tu vida”.

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Los intérpretes dan una importancia fundamental a la experiencia en el set, con todos los equipos de los diferentes departamentos completamente implicados en el proyecto y con Los Javis confiando plenamente en ellos.

Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.
Milo Quifes da vida a Carlos, un joven de Granada que es sometido a la bola negra por el casino de la ciudad.

“Se respiraba mucho amor, mucho respeto por la profesión, mucha elegancia a la hora de hacer cine”, cuenta Carlos González. “En mi caso, mi personaje era muy diferente a lo que había hecho antes, y me decía, ”estos se han confundido". Así que abordé el papel con humildad, con mucho error y fallo, y sintiendo que estaba sostenido por todos".

La experiencia a ambos les cambió la vida desde el momento en que recibieron el guion y, sobre todo, durante el rodaje. “Sentíamos que estábamos haciendo algo importante, algo que iba a trascender de alguna manera”, continúa González, que protagoniza la parte contemporánea de la película, que se encarga de unir todas las historias.

En cuanto a la forma que tiene La bola negra de conectar con el público, el intérprete lo tiene claro: “Habla de algo bastante universal que llega a la gente de cualquier lugar. Los Javis tienen esa capacidad de fundir lo universal con lo humano y esta es una película muy vital que habla sobre la identidad, sobre la gran pregunta de ¿quién soy yo?“.

La experiencia ‘queer’ en la Guerra Civil

La bola negra aborda la Guerra Civil desde un aspecto tan poco explorado como es la experiencia homosexual. Lo hace a través del fragmento de Lorca La bola negra, pero también basándose en la obra teatral de Alberto Conejero, La piedra oscura.

“Creo que la historia no es solo para las personas cis hetero, también es queer. La historia nos pertenece a todos desde el momento en que somos seres humanos”, reflexiona Carlos González. “Nosotros también tenemos el derecho a ser contados, explicados, a que se diga todo lo que se calló y enterró en la Guerra Civil. En el colegio nos enseñaban lo que les daba la gana, no nos unían la obra al artista, y Lorca era homosexual. ¿Por qué eso es importante? Porque lo asesinaron por su condición sexual, y eso incomoda, y a nosotros nos interesaba hablar sobre eso. Es maravilloso que el cine exista para hablar de lo que incomoda, para poder abrir conversaciones del pasado para poder mejorar nuestro presente de alguna manera".

Carlos González es Alberto en 'La bola negra'
Carlos González es Alberto en 'La bola negra'

Ambos son conscientes de que esta película marcará un antes y un después en sus carreras. “Lo que tenga que venir, lo abrazaremos juntos”, dice Milo Quifes, refiriéndose al impacto internacional que está teniendo La bola negra que, además de representar a España en los Oscar en la categoría de mejor película internacional, suena para los grandes galardones en otras disciplinas, incluso en mejor película. “Todo es temporal, la realidad es otra”, dice Carlos González. “Cuando llegue a mi casa, seguiré siendo yo mismo, aunque después, de cara al público, seamos como Hannah Montana, poniéndonos y quitándonos la peluca”, culmina Milo Quifes.

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