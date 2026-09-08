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Arthur Schopenhauer, filósofo: “La vejez y la muerte a las que toda vida conduce necesariamente nos enseñan que los deseos nos engañan continuamente”

El padre del pesimismo moderno consideraba que es en los últimos años de la vida cuando vemos con mayor nitidez la futilidad de nuestros anhelos

El filósofo Arthur Schopenhauer en 1859. Pintura de Angilbert Göbel.
El filósofo Arthur Schopenhauer en 1859. Pintura de Angilbert Göbel.
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Si Arthur Schopenhauer figura entre los nombres fundamentales de la historia de la filosofía, es por la revolución que supuso su particular visión del mundo. Al afirmar que la realidad que vemos es solo una ilusión mental y que la verdadera esencia detrás de ella es un deseo ciego de existir, marcó el nacimiento del pesimismo moderno y anticipó buena parte de lo que más adelante desarrollarían otras corrientes como el psicoanálisis.

A diferencia de otros autores que defendían un progreso armónico de la humanidad, Schopenhauer sostenía que la realidad está movida por una “voluntad de vivir”: un impulso ciego e insaciable que arrastra al ser humano a desear constantemente. Para él, la vida se convierte en un continuo péndulo que oscila entre el dolor de la carencia y el aburrimiento de la satisfacción.

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Esta visión desencantada de la existencia alcanza una de sus mejores síntesis en una célebre reflexión del pensador: “La vejez y la muerte a las que toda vida conduce necesariamente nos enseñan que los deseos nos engañan continuamente”. En apenas una frase, el filósofo condensa el núcleo de su sistema filosófico, señalando el desengaño inevitable que aguarda al final de cada biografía humana.

Fotografía del filósofo Arthur Schopenhauer, realizada por Johann Schäfer
Fotografía del filósofo Arthur Schopenhauer, realizada por Johann Schäfer. (Frankfurt am Main University Library)

El significado de la frase de Schopenhauer

Para comprender a fondo las palabras del filósofo alemán, debemos conocer qué entendía él como el motor del ansia humana. Cuando deseamos un objeto, un ascenso o un logro, imaginamos que su consecución nos otorgará una plenitud definitiva. Sin embargo, Schopenhauer advierte en sus textos que “el deseo es, por naturaleza, dolor: satisfacer el deseo acarrea de inmediato saturación; la meta era solo una apariencia”. Es decir, que esa ansiada recompensa pierde su brillo apenas es alcanzada, como una sed que nunca puede saciarse del todo.

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El paso del tiempo expone con crudeza este mecanismo engañoso. Conforme la vejez merma las facultades físicas e intelectuales, el ser humano contempla cómo aquellos anhelos juveniles resultan ser meros espejismos. La proximidad de la muerte destruye cualquier ilusión restante, demostrando que la “voluntad de vivir” nos impulsó a perseguir metas efímeras. En palabras del propio autor, la vida termina revelándose como “un negocio que no cubre todos los costes”.

Esta dinámica sigue plenamente vigente en nuestra era contemporánea. La cultura del consumo actual nos empuja continuamente a desear el último modelo de un teléfono o a aumentar nuestra popularidad en redes sociales. Esos impulsos de consumo en la sociedad moderna generan una espiral inagotable de descontento que solo el choque con los límites biológicos consigue frenar por completo.

Cubierta de 'El mundo como voluntad y representación', de Arthur Schopenhauer. (Ediciones Akal)
Cubierta de 'El mundo como voluntad y representación', de Arthur Schopenhauer. (Ediciones Akal)

En busca de un deseo lúcido

Las reflexiones de Schopenhauer conectan con tradiciones filosóficas muy distantes tanto en tiempo como en espacio. Si nos vamos, por ejemplo, al budismo, nos encontramos con que Siddhartha Gautama situó en sus Cuatro Nobles Verdades el origen del sufrimiento humano exactamente en la misma fuente: “Del ansia nace el dolor, del ansia nace el temor”, propugnaba el Buda, identificando la sed inagotable de placeres temporales como el velo que oscurece la realidad.

Por su parte, los estoicos también ofrecieron un diagnóstico similar sobre el carácter falaz de los anhelos desmedidos. Así, Epicteto aconsejaba en el Enquiridión limitar estrictamente los impulsos internos para no caer en la frustración: “No pidas que las cosas sucedan como tú quieres, desea que sucedan como suceden, y prósperamente te irá la vida”.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

Al igual que las reflexiones de Schopenhauer, estas ideas no buscan un nihilismo destructivo, sino que invitan a un particular tipo de lucidez. En el caso de las palabras del filósofo alemán, cabe pensar que, si la vejez y la muerte exponen la inutilidad de nuestros impulsos, podemos aprovecharlo para desprendernos de nuestro narcisismo y cultivar una mirada más serena hacia la existencia. Reconocer el engaño del deseo sigue siendo, hoy como ayer, el primer paso hacia la libertad interior.

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