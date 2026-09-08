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Cómo conservar higos en casa sin conservantes ni colorantes

Una receta casera y sencilla para alargar la vida útil de esta fruta

Varios higos (Magnific)
Cuenco con higos. (Magnific)
Guardar

El otoño está cada vez más cerca y, con él, llegan algunos de los alimentos más característicos de esta época del año. Entre ellos se encuentran los higos, una fruta que llega a su mejor momento durante los últimos meses del verano y el comienzo del otoño y que destaca por su sabor dulce y su textura.

Aunque se pueden disfrutar de muchas formas diferentes, los higos son una fruta delicada y perecedera, por lo que no siempre resulta sencillo conservarlos durante mucho tiempo una vez comprados o recolectados. Por este motivo, existen diferentes métodos caseros que permiten prolongar su vida útil y disfrutar de ellos durante más tiempo.

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Una de estas alternativas consiste en guardar los higos en casa sin necesidad de utilizar conservantes ni colorantes, mediante un procedimiento sencillo que permite mantener esta fruta durante más tiempo y aprovecharla cuando ya no se encuentre fácilmente en los mercados. Según explica Laura López en su web (lauralopezmon.es) es la receta más espectacular para conservar higos.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 1 hora (más 4 semanas de macerado)

Ingredientes

  1. 500 g de higos maduros pero firmes
  2. 425 ml de miel artesana
  3. 500 ml de agua
  4. 60 ml de vinagre balsámico
  5. 1 ramita de tomillo fresco
  6. 1 ramita de romero fresco
  7. 1 cucharadita de pimienta negra en grano

Cómo hacer higos en conserva de vinagre balsámico, paso a paso

  1. Lava y seca bien los higos. Es fundamental que los frutos estén limpios y sin golpes.
  2. Esteriliza los tarros donde vayas a guardar la conserva. Este paso previene contaminaciones y prolonga la vida útil.
  3. En una olla, mezcla la miel, el agua y el vinagre balsámico. Lleva a fuego suave hasta que hierva.
  4. Añade los higos al almíbar y deja cocer solo 1 minuto para que conserven su forma.
  5. Retira los higos con cuidado y colócalos en los tarros esterilizados.
  6. Vierte el líquido balsámico caliente sobre los higos hasta cubrirlos por completo.
  7. Añade al tarro el tomillo, el romero y la pimienta negra en grano.
  8. Cierra los tarros inmediatamente mientras el líquido todavía esté caliente. Limpia bien el borde antes de colocar la tapa y asegúrate de que queda correctamente sellada.
  9. Una vez cerradas las tapas, introduce los tarros en una olla cubiertos con agua y deja hervir a fuego suave durante 40 minutos. Después saca y deja que enfríen por completo (aproximadamente 20 minutos) antes de darles la vuelta y guardar en tu despensa durante un máximo de 12 meses.
  10. Guarda los tarros en un lugar fresco, seco y oscuro durante un mínimo de 4 semanas antes de consumir.
Una receta para conservar los higos
Higos en conserva. (lauralopezmon.es)

Consejos técnicos:

  • Usa solo higos sin golpes ni fisuras para evitar fermentaciones.
  • No sobrecocines los higos: basta 1 minuto para que mantengan textura.
  • La esterilización de los tarros es imprescindible para evitar mohos.
  • El líquido debe cubrir totalmente los higos para garantizar la conservación.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para 2 tarros medianos, unos 10-12 higos por tarro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Proteínas: 1,2 g
  • Fibra: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En un tarro cerrado y almacenado en lugar fresco y oscuro, hasta 12 meses. Una vez abierto, mantener en la nevera y consumir en un máximo de 2 semanas.

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