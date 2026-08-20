Final explicado de ‘El final de Oak Street’ y cómo podría estar conectada con esta saga de ciencia ficción

Tráiler de la película 'El Final De Oak Street' dirigida por David Robert Mitchell.

Guardar

Con permiso de La Odisea y Spider-Man: Brande New Day, hay una película que se ha colado entre lo más visto estos días en el cine y que lo ha hecho sorprendiendo como no se veía en mucho tiempo. Quizá muchos no tuviesen su nombre apuntado, pero El final de Oak Street está demostrando ser un blockbuster veraniego más que solvente y, sobre todo, un feliz regreso a un género como el de las películas de dinosaurios, tan malogrado tras las últimas entregas de Jurassic World.

El final de Oak Street es la nueva película de David Robert Mitchell, un atípico director de Hollywood que se dio a conocer con su segundo filme, It Follows, todo un soplo de aire fresco para el cine de terror hasta el punto de que encabezó ese resurgimiento del género que se conocería como terror elevado junto a otros como Jordan Peele y su Déjame salir o La bruja de Robert Eggers. Al contrario que estos dos directores, Mitchell decidió seguir su camino lejos del género con Lo que esconde Silver Lake, una película aun más extraña y críptica sobre un joven en Los Angeles en busca de pistas para encontrar a una chica desaparecida. No le fue tan bien con esta última, hasta el punto de que el director se ha pasado años escondido en Hollywood, hasta que al final ha podido estrenar este título que, a pesar de parecer alejado de su estilo, no podría tener más que ver con su cine.

PUBLICIDAD

El final de Oak Street cuenta la historia de los Platt, una familia como otra cualquiera de los suburbios de Los Ángeles en los años 80, que se está fragmentando poco a poco por el distanciamiento entre los padres Denise (Anne Hathaway) y Greg (Ewan McGregor) con los problemas propios de la pubertad de los hijos. Nada de eso está a la altura de lo que los espera, pues después de un apagón en mitad de la noche, ven cómo el barrio pasa a estar rodeado de mortíferos dinosaurios y otras criaturas, como si todo el barrio se hubiese teletransportado mágicamente al Jurásico. La familia tendrá que permanecer más unida que nunca si quiere sobrevivir a esta nueva gran amenaza y hallar el modo de volver a su vida de siempre.

Los dinosaurios vuelven a dar mucho miedo en 'El final de Oak Street'

Un final feliz... pero raro

Atención porque a continuación vienen spoilers. Después de ver cómo el patriarca de los Platt es devorado por un Tyrannosaurus rex, la familia huye de la casa y logra encontrar la vía de escape en la mansión de la bibliotecaria de Oak Street. Allí se enfrentan a unos cocodrilos del Cretácico y a una suerte de pterodáctilos, pero finalmente logran escapar por el agujero de gusano formado en la azotea. Este los lleva a las afueras del barrio, pero con la salvedad de ser un poco antes de la hora del apagón que cambió todo. Es por ello que Denise toma la rápida decisión de hacer que el Greg que sigue vivo llegue hasta las afueras. Una llamada telefónica obra el milagro y, como descubrimos más tarde, no es la única que hace la ama de casa reconvertida en escritora de éxito tras salvar la vida de miles de vecinos de Oak Street. Pero queda una gran duda, ¿qué ocurre con el resto de la familia Platt, la que no llega a salir de la casa?

PUBLICIDAD

Pues podemos intuir que fue teletransportada de nuevo a ese mundo de dinosaurios para ser devorados... o huir nuevamente en un bucle infinito. Lo que queda claro por el último plano es que sí hay una persona duplicada, y es Jeannette (Jordan Alexa Davis), la joven a la que rescatan los Platt y quien se encuentra con una antigua versión de sí misma en su realidad. La película cierra sin explicar nada de esta paradoja, pero con las dos jóvenes presentes, al tiempo que abre la puerta a que estas anomalías puedan volver a suceder, tal y como sugiere la hija de los Platt en más de una ocasión. Unas anomalías que, curiosamente, atienden a una saga de ciencia ficción. Y no Parque Jurásico, precisamente.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra una escena de "The End of Oak Street". (Foto, Warner Bros. Pictures vía AP)

Demasiadas coincidencias en la misma calle

Hablamos nada menos que de la saga Cloverfield, la cual arrancó en el año 2008 con Monstruoso de la mano del guionista Drew Goddard y el director Matt Reeves, actual encargado de los últimos proyectos de Batman. La película, que fue una auténtica revolución a pesar de su reducido presupuesto, presentaba una invasión alienígena sin explicación aparente, y se situaba en un mundo distópico que continuaría años después con Calle Cloverfield 10 y posteriormente The Cloverfield Paradox. Ninguna de las tres contaba con los mismos personajes o una historia lineal, pero sí estaba ambientada en un mundo al borde del colapso por una serie de sucesos paranormales, los mismos que tienen lugar en El final de Oak Street y que podrían explicar esta extraña conexión.

PUBLICIDAD

Tal y como se explicaba en The Cloverfield Paradox, el fallo de un acelerador de partículas provocaba una serie de anomalías en el espacio-tiempo, como la llegada de los monstruos de la primera película, pero también con la noticia de que varios bloques de viviendas estaban siendo completamente arrancados de la faz de la Tierra, de la misma forma que sucede con los Platt en El final de Oak Street. Incluso la forma de representar estos extraños sucesos es la misma, con una luz cegadora de desconocida procedencia cayendo desde el cielo justo antes de que se desate todo. Por si las casualidades se quedasen ahí, el nombre de la familia es el mismo que el de uno de los protagonistas de la primera Cloverfield, Hud Platt (TJ Miller), lo que invita a pensar que podrían ser parientes.

No hay que olvidar que tanto El final de Oak Street como la saga Cloverfield corren a cargo de la misma productora, Bad Robot, aunque el máximo responsable de esta, el director J.J. Abrams, se encargó de disipar estos rumores diciendo que “la única coincidencia es la presencia de Ewan McGregor, quien está casado con Mary Elizabeth Winstead, protagonista de Calle Cloverfield 102″. Puede que Abrams no quiera prometer nada o simplemente esté diciendo la verdad, pero cualquiera que conozca a David Robert Mitchell o haya visto Lo que esconde Silver Lake sabrá que tantas casualidades no pueden ser pura coincidencia, y que quizá detrás de los eventos paranormales haya mucho más que una vaga explicación científica.

PUBLICIDAD