De la Mansión Spencer a Requiem: 30 años de Resident Evil

Resident Evil, de Capcom.

La historia de Resident Evil comienza en el verano de 1998. El equipo S.T.A.R.S. es enviado a investigar unos ataques en las afueras de Raccoon City, una ciudad ficticia del medio oeste americano. Lo que encuentran es una mansión, con un laboratorio dentro. Allí es donde se gesta el Virus-T: un agente biológico capaz de convertir a cualquier ser vivo en algo que preferís no cruzarte en un pasillo oscuro.

Sin embargo, el Virus-T no se materializó de la nada. Es un derivado del Progenitor, un virus descubierto en África, creado por el científico James Marcus. Como no podía ser de otra forma para una franquicia así, Marcus fue asesinado por sus propios socios dentro de Umbrella. El brote de la Mansión Spencer fue, en parte, un acto de venganza póstuma de parte del científico. Esa parte de la historia se conoce gracias a Resident Evil Zero, que transcurre horas antes del primer juego y cierra el origen del caos.

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Resident Evil 3, de Capcom.

Aquel origen del caos tiene otro ingrediente muy importante: Albert Wesker. El comandante de S.T.A.R.S. que supuestamente lideraba el rescate era, en realidad, un agente de Umbrella infiltrado. Wesker, como parte de su plan, finge su propia muerte esa noche, infectado con un prototipo viral que le da capacidades sobrehumanas. En vez de morir, se transforma y luego de eso se termina convirtiendo en el villano más persistente de toda la franquicia. Dos meses después, el virus ya estaba en Raccoon City.

Es ahí donde entran en la historia Leon Kennedy, un policía en su primer día de trabajo, y Claire Redfield, una universitaria buscando a su hermano Chris. Cada uno por su lado, pero ambos tratando de salir vivos de una ciudad sin retorno, abrumada por una amenaza que ninguno de los dos podía predecir. En el camino de su aventura se topan con William Birkin, un científico que se infectó a sí mismo con el Virus-G, una cepa aún más letal que provoca mutaciones completamente fuera de control. Curiosamente, mientras todo esto sucedía, la sobreviviente de la mansión Spencer y ex miembro de S.T.A.R.S. Jill Valentine corre por las mismas calles perseguida por Nemesis, el arma biológica que Umbrella mandó para eliminarla.

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Mientras tanto, hay algo más que sucede en esos días que casi nadie recuerda: civiles comunes, sin entrenamiento, sin armamento, intentando sobrevivir. Esto queda plasmado en ambos juego de la subsaga Outbreak, donde conocemos a Alyssa Ashcroft, una periodista. Recientemente descubrimos que Alyssa sobrevivió, y años después se convirtió en la madre de Grace Ashcroft, la protagonista de Resident Evil Requiem.

Resident Evil 4, de Capcom.

El final de esa etapa es puntuado por un misil. El gobierno destruyó Raccoon City para contener la infección, y ese evento se convirtió en la sombra que persigue a toda la saga. Casi inmediatamente después inició la caída de Umbrella. Claire, después de sobrevivir a Raccoon City, terminó capturada en una isla prisión de Umbrella, y tuvo que escapar hasta una base secreta en la Antártida, donde se estaba experimentando con el virus T-Veronica, una cepa híbrida todavía más destructiva. Chris llegó a rescatarla y se encontró cara a cara con Wesker, que por fin confirmó lo que todos sospechaban: había fingido su muerte para despertar sus capacidades mejoradas.

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Leon, por su parte, se convirtió en agente del gobierno. En 2004 fue a Europa a rescatar a la hija del presidente, secuestrada por una secta que usaba un parásito antiguo llamado Plagas para controlar a la gente. Umbrella ya no existía, pero lamentablemente para el mundo las armas biológicas seguían circulando. De más está decir que ese juego, Resident Evil 4, cambió para siempre cómo se diseñan los juegos de acción: la cámara sobre el hombro que usan muchísimos shooters en tercera persona hoy en día encuentra su inspiración en este título.

Chris volvió a la acción en 2009 en el siguiente juego de la franquicia, esta vez en África. Fue ahí donde, finalmente, cerró su cuenta pendiente con Wesker en un duelo que es recordado como una de las batallas más icónicas de la historia del gaming. Posteriormente, Resident Evil 6 irrumpió con tres campañas cruzadas en varios continentes, y la introducción de Neo Umbrella, una organización que busca continuar el legado de la corporación original. La saga estaba bien, pero empezaba a sentirse un poco agotada.

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Resident Evil Village, de Capcom.

Entonces Capcom hizo algo valiente. Con Resident Evil 7: Biohazard apostó al terror íntimo en primera persona, con una pequeña granja en Louisiana y una familia espeluznante en el centro de todo: los Baker. El protagonista de esta historia, Ethan Winters, es un civil sin entrenamiento que busca a su esposa desaparecida. Es un juego sin S.T.A.R.S., sin explosiones globales, sin la acción épica que venía caracterizando a la franquicia en esos últimos años. Solo miedo.

Los Baker habían sido infectados por un hongo mutagénico cultivado por Miranda, una científica que llevaba décadas experimentando con ese agente. Resident Evil Village continuó esa línea: Ethan fue a rescatar a su hija a una aldea de Europa del Este, donde se reveló que Miranda había sido la mentora del fundador de Umbrella. Su proyecto personal era resucitar a su propia hija muerta usando el virus como vehículo.

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Resident Evil Requiem, de Capcom.

Así es como llegamos al presente. Resident Evil Requiem salió a principios de este año. En esta novena entrega principal, lahistoria que transcurre en octubre de 2026, veintiocho años después de la destrucción de Raccoon City. La protagonista es Grace Ashcroft, analista del FBI, que investiga una serie de muertes vinculadas a sobrevivientes del brote original. La pista la lleva a un hotel abandonado donde su madre, Alyssa Ashcroft, fue asesinada.

Leon Kennedy vuelve también, después de haber hecho su última aparición en Resident Evil 6. En este juego, Leon se ve envejecido, curtido, pero más confiado que nunca. Resident Evil Requiem alterna entre los dos personajes: Grace pone el terror y la vulnerabilidad, Leon pone el peso de la historia. Es la misma estructura de aquel Resident Evil 2, pero con una escala completamente distinta. El juego fue tan exitoso que vendió siete millones de copias en su primer trimestre.

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Eso es Resident Evil: treinta años de T-Virus, de conspiraciones, de ciudades destruidas y de gente que sigue parada frente a una puerta que sabe que no debería abrir. Nosotros seguimos del otro lado, esperando a ver qué hay adentro, con lo que nos depare el futuro de esta gran franquicia.