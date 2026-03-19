La joya del cine ‘indie’ que no pasó por cines y que ahora se recupera en plataformas: una comedia negra que ganó en el Festival de Sundance

Una imagen promocional de 'Mi mitad perdida', de James Sweeney como director e intérprete junto a Dylan O'Brien

Se presentó en el Festival de Sundance de 2025 e inmediatamente llamó la atención por el sorprendente manejo de los géneros y de una trama que desafiaba expectativas en cada giro. Se trata de Mi mitad perdida, la segunda película del guionista y director James Sweeney que logró en esa edición el premio del público (el máximo galardón en el certamen) y el de mejor actor.

Concebida como una comedia oscura y retorcida, la cinta elude cualquier introducción tradicional, una decisión de Sweeney que pretendía preservar el impacto del visionado sin interferencias ni anticipaciones externas sobre sus intenciones. El filme cuenta con una duración de 1 hora y 40 minutos y está protagonizado por Dylan O’Brien (al que conocimos en El corredor del laberinto) en el papel de Roman, un joven inmerso en el duelo por la muerte de su hermano gemelo, Rocky.

Este hecho marca el inicio de una sucesión de situaciones en las que el protagonista debe enfrentarse no solo a la ausencia de su otra mitad biológica, sino también a la comparación constante: Roman resulta menos exitoso y menos brillante que su gemelo fallecido, un dato que se convierte en el motor emocional y narrativo de la historia. La relación entre los hermanos, caracterizada por el distanciamiento en vida y las tensiones relacionadas con la sexualidad de Rocky, añade un matiz de complejidad al retrato psicológico de Roman.

Una relación extraña entre un par de gemelos

Tras regresar a la casa de Rocky para revisar sus pertenencias, Roman decide alargar su estancia y acaba asistiendo a un grupo de apoyo para personas que han perdido a su gemelo. Allí entra en contacto con Dennis (interpretado por Sweeney), otro hombre golpeado por la muerte de su hermano. Entre ellos surge una amistad basada en la complicidad del dolor compartido y en una dependencia mutua que roza lo patológico. Dennis se convierte en el contrapunto de Roman: inteligente, cosmopolita, culto y abiertamente gay, elementos que profundizan en las diferencias que existían entre Roman y Rocky.

Dylan O'Brien y James Sweeney en 'Mi mitad perdida', que se puede ver en Movistar Plus+

La película ha sido descrita por The Guardian como un ejemplo sobresaliente de contaminación de géneros: la comedia cede paso a inquietantes notas de thriller psicológico al más puro estilo Hitchcock, mientras el relato avanza con una sucesión de escenas breves y cambios de tono que van de lo cómico a lo perturbador y a la tristeza más devastadora. A mitad de metraje, un giro drástico (acompañado del tardío despliegue de los títulos de crédito) revela que la historia es algo muy diferente a lo inicialmente planteado. A juicio del medio británico, este recurso logra desubicar completamente al espectador y eleva el ejercicio fílmico a una exploración del dolor y la disociación que surge con la pérdida irreparable.

El eje de la película se sostiene en el carisma de la pareja protagonista y en una química cómica “innegable” entre O’Brien y Sweeney. El guion incorpora bromas rápidas que atenúan la carga de angustia latente bajo la superficie excéntrica de ambos personajes, que van dejando caer sus máscaras en el transcurso de la trama. El grupo de apoyo, donde se encuentran, propicia reflexiones contradictorias en tono y forma: la homosexualidad de Rocky y Dennis introduce cuestiones de identidad, autoaceptación y sentimientos de culpa, especialmente cuando Dennis revela haber despedido a su hermano con un “¡Que te den!”.

'Mi mitad perdida', de James Sweeney

La capacidad de Sweeney como director se manifiesta en la gestión de este “malabarismo de tonos” y en una escritura que rehúye cualquier sentimentalismo innecesario. A su vez, Sweeney ofrece a Roman (el hermano calificado inicialmente de torpe) una profundidad insospechada, moviéndose entre la ingenuidad ‘heteronormativa’ y la vulnerabilidad emocional.

Una película que lleva por caminos inesperados

La interacción entre Dennis y Roman es un viaje que va alternando entre la comedia negra, la violencia inesperada y secuencias de sexo explícito, pero nunca es provocativa de manera gratuita. La película se desmarca de la tendencia a confundir la “desorganización” narrativa con la autenticidad emocional, un logro que la publicación atribuye sin reservas a la mirada de Sweeney, centrada siempre en el dolor humano como núcleo irrenunciable del relato.

El actor Leonardo Sbaraglia revela cómo es trabajar bajo la dirección del aclamado cineasta Pedro Almodóvar. Describe un proceso intenso donde el director empuja a los actores hasta sus límites para encontrar la esencia del personaje.

El despliegue de recursos actorales resulta clave, en especial gracias al trabajo de O’Brien, que se desdobla en los dos hermanos a través de escenas retrospectivas y construye una dualidad física y psicológica perfectamente diferenciada. Su interpretación de Rocky, musculoso, extrovertido y abiertamente gay, oscila entre la caricatura peligrosa y la ‘tridimensionalidad’ cautivadora; como Roman, traza el viaje de quien, tras el fallecimiento de su gemelo, debe hacerse un hueco en el mundo de los vivos e incluso enfrentarse al desconcierto de quienes se cruzan con él creyendo reconocer al hermano fallecido, situación que le coloca en el centro de estallidos emocionales ajenos. Una pequeña gran película que merece la pena descubrir.