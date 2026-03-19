España Cultura

La joya del cine ‘indie’ que no pasó por cines y que ahora se recupera en plataformas: una comedia negra que ganó en el Festival de Sundance

Se estrena en Movistar Plus+ ‘Mi mitad perdida’, segunda película de James Sweeney sobre dos chicos que se conocen después de haber perdido a sus respectivos hermanos gemelos

Guardar
Una imagen promocional de 'Mi
Una imagen promocional de 'Mi mitad perdida', de James Sweeney como director e intérprete junto a Dylan O'Brien

Se presentó en el Festival de Sundance de 2025 e inmediatamente llamó la atención por el sorprendente manejo de los géneros y de una trama que desafiaba expectativas en cada giro. Se trata de Mi mitad perdida, la segunda película del guionista y director James Sweeney que logró en esa edición el premio del público (el máximo galardón en el certamen) y el de mejor actor.

Concebida como una comedia oscura y retorcida, la cinta elude cualquier introducción tradicional, una decisión de Sweeney que pretendía preservar el impacto del visionado sin interferencias ni anticipaciones externas sobre sus intenciones. El filme cuenta con una duración de 1 hora y 40 minutos y está protagonizado por Dylan O’Brien (al que conocimos en El corredor del laberinto) en el papel de Roman, un joven inmerso en el duelo por la muerte de su hermano gemelo, Rocky.

Este hecho marca el inicio de una sucesión de situaciones en las que el protagonista debe enfrentarse no solo a la ausencia de su otra mitad biológica, sino también a la comparación constante: Roman resulta menos exitoso y menos brillante que su gemelo fallecido, un dato que se convierte en el motor emocional y narrativo de la historia. La relación entre los hermanos, caracterizada por el distanciamiento en vida y las tensiones relacionadas con la sexualidad de Rocky, añade un matiz de complejidad al retrato psicológico de Roman.

Una relación extraña entre un par de gemelos

Tras regresar a la casa de Rocky para revisar sus pertenencias, Roman decide alargar su estancia y acaba asistiendo a un grupo de apoyo para personas que han perdido a su gemelo. Allí entra en contacto con Dennis (interpretado por Sweeney), otro hombre golpeado por la muerte de su hermano. Entre ellos surge una amistad basada en la complicidad del dolor compartido y en una dependencia mutua que roza lo patológico. Dennis se convierte en el contrapunto de Roman: inteligente, cosmopolita, culto y abiertamente gay, elementos que profundizan en las diferencias que existían entre Roman y Rocky.

Dylan O'Brien y James Sweeney
Dylan O'Brien y James Sweeney en 'Mi mitad perdida', que se puede ver en Movistar Plus+

La película ha sido descrita por The Guardian como un ejemplo sobresaliente de contaminación de géneros: la comedia cede paso a inquietantes notas de thriller psicológico al más puro estilo Hitchcock, mientras el relato avanza con una sucesión de escenas breves y cambios de tono que van de lo cómico a lo perturbador y a la tristeza más devastadora. A mitad de metraje, un giro drástico (acompañado del tardío despliegue de los títulos de crédito) revela que la historia es algo muy diferente a lo inicialmente planteado. A juicio del medio británico, este recurso logra desubicar completamente al espectador y eleva el ejercicio fílmico a una exploración del dolor y la disociación que surge con la pérdida irreparable.

El eje de la película se sostiene en el carisma de la pareja protagonista y en una química cómica “innegable” entre O’Brien y Sweeney. El guion incorpora bromas rápidas que atenúan la carga de angustia latente bajo la superficie excéntrica de ambos personajes, que van dejando caer sus máscaras en el transcurso de la trama. El grupo de apoyo, donde se encuentran, propicia reflexiones contradictorias en tono y forma: la homosexualidad de Rocky y Dennis introduce cuestiones de identidad, autoaceptación y sentimientos de culpa, especialmente cuando Dennis revela haber despedido a su hermano con un “¡Que te den!”.

'Mi mitad perdida', de James
'Mi mitad perdida', de James Sweeney

La capacidad de Sweeney como director se manifiesta en la gestión de este “malabarismo de tonos” y en una escritura que rehúye cualquier sentimentalismo innecesario. A su vez, Sweeney ofrece a Roman (el hermano calificado inicialmente de torpe) una profundidad insospechada, moviéndose entre la ingenuidad ‘heteronormativa’ y la vulnerabilidad emocional.

Una película que lleva por caminos inesperados

La interacción entre Dennis y Roman es un viaje que va alternando entre la comedia negra, la violencia inesperada y secuencias de sexo explícito, pero nunca es provocativa de manera gratuita. La película se desmarca de la tendencia a confundir la “desorganización” narrativa con la autenticidad emocional, un logro que la publicación atribuye sin reservas a la mirada de Sweeney, centrada siempre en el dolor humano como núcleo irrenunciable del relato.

El actor Leonardo Sbaraglia revela cómo es trabajar bajo la dirección del aclamado cineasta Pedro Almodóvar. Describe un proceso intenso donde el director empuja a los actores hasta sus límites para encontrar la esencia del personaje.

El despliegue de recursos actorales resulta clave, en especial gracias al trabajo de O’Brien, que se desdobla en los dos hermanos a través de escenas retrospectivas y construye una dualidad física y psicológica perfectamente diferenciada. Su interpretación de Rocky, musculoso, extrovertido y abiertamente gay, oscila entre la caricatura peligrosa y la ‘tridimensionalidad’ cautivadora; como Roman, traza el viaje de quien, tras el fallecimiento de su gemelo, debe hacerse un hueco en el mundo de los vivos e incluso enfrentarse al desconcierto de quienes se cruzan con él creyendo reconocer al hermano fallecido, situación que le coloca en el centro de estallidos emocionales ajenos. Una pequeña gran película que merece la pena descubrir.

Temas Relacionados

Festival de SundanceMovistar PlusPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

La novela de ciencia ficción que ha sido leída por más de 10 millones de personas y de la que ahora se estrena una película: “una obra maestra”

La editorial Nova, coincidiendo con el inminente estreno de ‘Proyecto Salvación’, con Ryan Gosling, ha sacado una edición especial de la novela en la que se basa

La novela de ciencia ficción

Se vende la casa de uno de los integrantes de Pink Floyd: cinco dormitorios, casi dos hectáreas de terreno y una piscina hecha a medida

El guitarrista la compró con el auge del grupo británico en 1970 y mantiene la decoración intacta de la época

Se vende la casa de

Si te gustó ‘Big Little Lies’, no te pierdas esta miniserie: basada en un libro de éxito y con la protagonista de ‘El cuento de la criada’

Acaba de llegar a Apple TV ‘Mujeres imperfectas, un thriller con asesinato incluido con Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara

Si te gustó ‘Big Little

Netflix desmiente uno de los grandes bulos respecto a la plataforma tras los comentarios de Ben Affleck y Matt Damon: “No existe esa norma”

Los actores hablaron en un podcast sobre cómo el servicio de streaming imponía a los directores repetir la trama continuamente

Netflix desmiente uno de los

¿Por qué Jason Momoa reaparece en ‘Dune: Parte Tres’ si su personaje murió en la primera entrega? La historia de Duncan Idaho en la saga original

Muchos fans se han preguntado con la llegada del primer tráiler como es posible que su personaje siga vivo

¿Por qué Jason Momoa reaparece
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Niegan la cancelación de la

Niegan la cancelación de la deuda a un hombre que se quiso acoger a la “Ley de Segunda Oportunidad” al aplicar la nueva jurisprudencia del Supremo

La policía desmantela una red que pagaba 1.000 euros a mendigos para que se disfrazaran y suplantaran la identidad de compradores de coches de alta gama

La Justicia confirma como accidente laboral ‘in itinere’ el resbalón que sufrió una trabajadora autónoma en su garaje cuando iba a trabajar

Roldán Rodríguez, expiloto profesional: “La mayoría de accidentes en carretera no se evitan siendo un gran conductor, sino por alejarse de los problemas”

Podemos se abre a la conversación sobre la unidad de la izquierda: Gabriel Rufián e Irene Montero compartirán acto en Barcelona el 9 de abril

ECONOMÍA

El Parlamento Europeo avanza en

El Parlamento Europeo avanza en la tramitación del acuerdo comercial con EEUU tras meses bloqueado

Un empleado se va de baja “por estrés”, la empresa le sigue con un detective y lo despide porque parece que tiene otro trabajo: es nulo y debe recontratarlo

Te puedes jubilar de forma anticipada si sufres una de estas enfermedades, según un abogado

Sebastián Ramírez, abogado: “Si trabajas festivos, podrías perder mucho dinero si no sabes esto”

Juanma Lorente, abogado: “Se cobra mucho más dinero estando de baja por accidente laboral que por enfermedad común”

DEPORTES

Las palabras de Musso sobre

Las palabras de Musso sobre el FC Barcelona, su rival en los cuartos de final de Champions: “Confianza. Ya los hemos eliminado”

Así quedan los cruces de cuartos de final de Champions de los equipos españoles: Real Madrid-Bayern Múnich y FC Barcelona - Atlético de Madrid

Tottenham - Atlético de Madrid, en directo: sigue el partido de octavos de final de la Champions en vivo

El Atlético de Madrid pierde ante el Tottenham en Londres pero consigue su plaza en cuartos de final de Champions gracias al resultado del Metropolitano

Saltan las alarmas en el FC Barcelona: Eric y Joan García se retiran lesionados del partido ante el Newcastle en Champions