El Bilbao BBK Live 2026 suma a FKA Twigs: este es el cartel por días al completo

El Bilbao BBK Live anuncia su cartel definitivo

Bilbao BBK Live 2026 suma a FKA twigs y desvela el cartel completo por días para su vigésimo aniversario. El festival, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi, Bilbao, reunirá a más de 80 artistas de alcance internacional y nuevas voces en una edición especial que transforma la montaña en epicentro musical.

La organización anunció que FKA twigs formará parte del evento, incorporándose a un programa que ya contaba con figuras como Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, Dellafuente, IDLES y Lily Allen. La presencia de estos artistas refuerza la proyección internacional del festival y consolida a Bilbao BBK Live como uno de los encuentros musicales más relevantes de Europa.

Durante tres días, Kobetamendi acogerá directos exclusivos y propuestas que abarcan desde la electrónica y el pop hasta el rock y la música urbana. El cartel, distribuido por jornadas, refleja un equilibrio entre nombres consagrados y talentos emergentes. El festival celebra así dos décadas de historia, convirtiendo el entorno natural de Bilbao en un espacio de convivencia cultural y musical.

Cartel al completo del Bilbao BBK Live 2026

Cartel por días: del pop global a la vanguardia electrónica

El jueves 9 de julio abrirá la edición con algunos de los nombres más esperados. Calvin Harris encabezará la jornada con un show exclusivo en la Península, acompañado de una producción especial y una selección de sus éxitos más reconocidos en la música electrónica. La incorporación de FKA twigs añade un atractivo singular: la artista británica, conocida por fusionar música, coreografía y estética visual, ofrecerá un directo que ha sido descrito como hipnótico y preciso.

Esa misma jornada contará con la actuación de David Byrne, referente del pop experimental y antiguo líder de Talking Heads, quien ha convertido sus conciertos en ejercicios de precisión escénica. El jueves también estarán presentes Dani Fernández y Belén Aguilera, dos compositores que han destacado por la autenticidad de sus letras y que compartieron escenario en la reciente gala de los Goya. Completan el cartel del día la promesa del folk-pop Paris Paloma, el debut europeo de hemlocke springs con su álbum The Apple Tree Under the Sea, la fusión de raíz y modernidad de Fatoumata Diawara, la electrónica vanguardista de Apparat y la elegancia de Don West en el R&B. Tanto Folk Bitch Trio como Las Petunias aportarán una visión lírica distinta, mientras que el festival mantiene el foco en el talento emergente a través de artistas como Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

El viernes 10 de julio, el protagonismo recaerá en Robbie Williams, quien presentará su Long 90’s Tour con un repaso a los temas que han marcado su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum Britpop. La jornada también contará con Alabama Shakes, liderados por la voz de Brittany Howard, y el universo melancólico de Belle and Sebastian. La épica de La M.O.D.A. y la electrónica de vanguardia de Richie Hawtin (DEX EFX X0X) y Soulwax ampliarán la diversidad estilística. El supergrupo TOMORA —con Tom Rowlands y AURORA—, el icono independiente Xoel López, y proyectos alternativos como Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés y Westside Cowboy fortalecerán la presencia de guitarras y flamenco contemporáneo. Otros nombres destacados del viernes incluyen a CMAT, Thee Sacred Souls, Juicy BAE, Mietze Conte, y propuestas vascas como Marte Lasarte y Suave.

Imagen de Basoa, uno de los escenarios más especiales del BBK Live 2026

El sábado 11 de julio cerrará el festival con la variedad de estilos como sello. Dellafuente llegará en uno de los momentos más destacados de su carrera, presentando un show ideado para esta edición. El rock visceral de IDLES regresará a Bilbao BBK Live, mientras que Lily Allen interpretará íntegramente su álbum West End Girl en un formato exclusivo. La presencia de Interpol refuerza la apuesta por el indie-rock internacional, mientras que Charlotte de Witte representará la electrónica contemporánea. El pop francés de ZAZ y la electrónica acelerada de horsegiirL completan la lista de cabezas de cartel. El sábado también contará con figuras nacionales como Ralphie Choo, BB Trickz, AMORE, Queralt Lahoz y CERVATANA, junto a la escena italiana de Nu Genea (live band) y Mind Enterprises. La representación euskalduna quedará a cargo de Aimarz y BARRRK.

La edición 2026 mantendrá su apuesta por los escenarios temáticos. Basoa ofrecerá una experiencia inmersiva donde la electrónica se fusiona con la naturaleza, con actuaciones de 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), Dee Diggs, Donato Dozzy, DJ Nobu, Nicolas Lutz, DJ Koze, Badsista, entre otros. El espacio Lasai acogerá sesiones de tempos lentos y una escucha atenta, con curadurías a cargo de colectivos y DJs internacionales como Minor AM, Meritxell de Soto, Ylia y Toni Bass. Finalmente, el escenario Gorria volverá a transformar el festival en club con las fiestas Vampirina Club by Metrika & D. Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends. La programación de Bilbao BBK Live 2026 busca consolidar la experiencia musical en un entorno natural, combinando figuras internacionalmente reconocidas y propuestas emergentes en una celebración única del 20 aniversario.