España Cultura

El Bilbao BBK Live 2026 suma a FKA Twigs: este es el cartel por días al completo

La artista británica se une a nombres como Calvin Harris, David Byrne o Robbie Williams en una nueva edición del tradicional festival veraniego

Guardar
El Bilbao BBK Live anuncia
El Bilbao BBK Live anuncia su cartel definitivo

Bilbao BBK Live 2026 suma a FKA twigs y desvela el cartel completo por días para su vigésimo aniversario. El festival, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de julio en Kobetamendi, Bilbao, reunirá a más de 80 artistas de alcance internacional y nuevas voces en una edición especial que transforma la montaña en epicentro musical.

La organización anunció que FKA twigs formará parte del evento, incorporándose a un programa que ya contaba con figuras como Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, Dellafuente, IDLES y Lily Allen. La presencia de estos artistas refuerza la proyección internacional del festival y consolida a Bilbao BBK Live como uno de los encuentros musicales más relevantes de Europa.

Durante tres días, Kobetamendi acogerá directos exclusivos y propuestas que abarcan desde la electrónica y el pop hasta el rock y la música urbana. El cartel, distribuido por jornadas, refleja un equilibrio entre nombres consagrados y talentos emergentes. El festival celebra así dos décadas de historia, convirtiendo el entorno natural de Bilbao en un espacio de convivencia cultural y musical.

Cartel al completo del Bilbao
Cartel al completo del Bilbao BBK Live 2026

Cartel por días: del pop global a la vanguardia electrónica

El jueves 9 de julio abrirá la edición con algunos de los nombres más esperados. Calvin Harris encabezará la jornada con un show exclusivo en la Península, acompañado de una producción especial y una selección de sus éxitos más reconocidos en la música electrónica. La incorporación de FKA twigs añade un atractivo singular: la artista británica, conocida por fusionar música, coreografía y estética visual, ofrecerá un directo que ha sido descrito como hipnótico y preciso.

Esa misma jornada contará con la actuación de David Byrne, referente del pop experimental y antiguo líder de Talking Heads, quien ha convertido sus conciertos en ejercicios de precisión escénica. El jueves también estarán presentes Dani Fernández y Belén Aguilera, dos compositores que han destacado por la autenticidad de sus letras y que compartieron escenario en la reciente gala de los Goya. Completan el cartel del día la promesa del folk-pop Paris Paloma, el debut europeo de hemlocke springs con su álbum The Apple Tree Under the Sea, la fusión de raíz y modernidad de Fatoumata Diawara, la electrónica vanguardista de Apparat y la elegancia de Don West en el R&B. Tanto Folk Bitch Trio como Las Petunias aportarán una visión lírica distinta, mientras que el festival mantiene el foco en el talento emergente a través de artistas como Sara Zozaya, Hoonine y GAR.

El viernes 10 de julio, el protagonismo recaerá en Robbie Williams, quien presentará su Long 90’s Tour con un repaso a los temas que han marcado su carrera y el lanzamiento de su nuevo álbum Britpop. La jornada también contará con Alabama Shakes, liderados por la voz de Brittany Howard, y el universo melancólico de Belle and Sebastian. La épica de La M.O.D.A. y la electrónica de vanguardia de Richie Hawtin (DEX EFX X0X) y Soulwax ampliarán la diversidad estilística. El supergrupo TOMORA —con Tom Rowlands y AURORA—, el icono independiente Xoel López, y proyectos alternativos como Depresión Sonora, La Paloma, Yerai Cortés y Westside Cowboy fortalecerán la presencia de guitarras y flamenco contemporáneo. Otros nombres destacados del viernes incluyen a CMAT, Thee Sacred Souls, Juicy BAE, Mietze Conte, y propuestas vascas como Marte Lasarte y Suave.

Imagen de Basoa, uno de
Imagen de Basoa, uno de los escenarios más especiales del BBK Live 2026

El sábado 11 de julio cerrará el festival con la variedad de estilos como sello. Dellafuente llegará en uno de los momentos más destacados de su carrera, presentando un show ideado para esta edición. El rock visceral de IDLES regresará a Bilbao BBK Live, mientras que Lily Allen interpretará íntegramente su álbum West End Girl en un formato exclusivo. La presencia de Interpol refuerza la apuesta por el indie-rock internacional, mientras que Charlotte de Witte representará la electrónica contemporánea. El pop francés de ZAZ y la electrónica acelerada de horsegiirL completan la lista de cabezas de cartel. El sábado también contará con figuras nacionales como Ralphie Choo, BB Trickz, AMORE, Queralt Lahoz y CERVATANA, junto a la escena italiana de Nu Genea (live band) y Mind Enterprises. La representación euskalduna quedará a cargo de Aimarz y BARRRK.

La edición 2026 mantendrá su apuesta por los escenarios temáticos. Basoa ofrecerá una experiencia inmersiva donde la electrónica se fusiona con la naturaleza, con actuaciones de 2manydjs, Erol Alkan b2b Optimo (Espacio), Dee Diggs, Donato Dozzy, DJ Nobu, Nicolas Lutz, DJ Koze, Badsista, entre otros. El espacio Lasai acogerá sesiones de tempos lentos y una escucha atenta, con curadurías a cargo de colectivos y DJs internacionales como Minor AM, Meritxell de Soto, Ylia y Toni Bass. Finalmente, el escenario Gorria volverá a transformar el festival en club con las fiestas Vampirina Club by Metrika & D. Basto y Hotcore Party: Taichu and Friends. La programación de Bilbao BBK Live 2026 busca consolidar la experiencia musical en un entorno natural, combinando figuras internacionalmente reconocidas y propuestas emergentes en una celebración única del 20 aniversario.

Temas Relacionados

BilbaoFestivalesFestivales EspañaMúsicaMúsica EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los premios AENA Narrativa anuncian sus cinco finalistas: de Enrique Vila-Matas a Samantha Schweblin

La primera edición de estos premios elegirá a su ganador final el próximo 8 de abril en Barcelona

Los premios AENA Narrativa anuncian

‘Valor sentimental’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la ganadora del Oscar a Mejor película internacional

Este drama noruego dirigido por Joachim Trier (’La peor persona del mundo’) cuenta la historia de dos hermanas reencontrándose con su padre, un aclamado director de cine

‘Valor sentimental’ llega a plataformas:

El actor con raíces vascas como Jacob Elordi que también dejó a Timothée Chalamet sin premio: “Tengo que aprender español”

El británico, que interpreta a Elrond en ‘El señor de los anillos: los anillos de poder’, estrena pronto en cines la película que le valió el BAFTA

El actor con raíces vascas

Sorpresa entre el reparto de ‘The White Lotus’ temporada 4: este es el listado completo de nuevos actores

Después de anunciar a Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan y Caleb Jonte Edwards, la serie ha encontrado al resto de rostros para su cuarta temporada

Sorpresa entre el reparto de

Zendaya elogia a Tom Holland y adelanta detalles de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “La gente no quedará decepcionada”

La actriz, que se encuentra promocionado ‘El drama’, junto a Robert Pattinson y ha adelantado algunos detalles de su próximo proyecto dentro del universo Marvel

Zendaya elogia a Tom
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ayuso considera que los “abusos”

Ayuso considera que los “abusos” en América los cometían “aztecas y mayas” y que “había que civilizar” el “Nuevo Mundo”

Pedro Sánchez movilizará un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania con un valor de 1.000 millones de euros

Vox se desinfla, el PP aguanta y el PSOE del “no a la guerra” cae ligeramente pero se mantiene como primera fuerza, según el CIS

García-Gallardo critica la “deriva” de Vox: “Yo perdí la confianza en Abascal cuando conocí que se estaba embolsando un tercer sueldo en la cuenta de su mujer”

Los funcionarios de prisiones incautan más de seis teléfonos móviles al día dentro de las cárceles: “Generan un mercado negro que provoca conflictos”

ECONOMÍA

Declaración de la Renta 2026

Declaración de la Renta 2026 en jubilados: cómo hacerla y qué pensiones están exentas de IRPF

La guerra en Oriente Medio genera sobrecostes de 100 millones de euros para agricultores y ganaderos

El Gobierno quiere reactivar el producto de ahorro del PP que permite invertir 5.000 euros sin pagar impuestos

David Jiménez, economista y abogado experto en herencias: “Esto es lo que pasa si no haces testamento”

Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

DEPORTES

Las palabras del Arbeloa tras

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja

Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions