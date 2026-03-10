España Cultura

Encuentran una de las páginas desaparecidas del Palimpsesto de Arquímedes, uno de los textos antiguos más valiosos de la historia

El Museo de Bellas Artes de Blois guardaba, sin ser consciente de ello, una de las tres hojas que completan el tratado matemático

Página del 'Palimpsesto de Arquímedes'
Página del 'Palimpsesto de Arquímedes' encontrada en un museo de Francia. (Centre national de la recherche scientifique)

Una hoja considerada irrecuperable del Palimpsesto de Arquímedes ha reaparecido en el Museo de Bellas Artes de Blois, gracias a la labor de un investigador francés del Centre national de la recherche scientifique de Francia (CNRS) que encontró el texto extraviado. El hallazgo permite recuperar parte del tratado Sobre la esfera y el cilindro (una de las obras más importantes de la matemática antigua por sus descubrimientos geométricos) y renueva las esperanzas de descifrar secciones ocultas del texto original.

El CNRS confirmó que “los análisis iniciales han confirmado que la hoja corresponde a la página 123 del palimpsesto de Arquímedes, que contiene un extracto del Tratado sobre la esfera y el cilindro”. De este modo, el folio encajaría en el manuscrito griego del siglo X donde se encontraron restos del tratado de Arquímedes bajo un texto escrito posteriormente, tal y como recoge un estudio publicado en la revista Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik.

Borrar y reescribir

El Palimpsesto de Arquímedes es un volumen que, durante la Edad Media, fue parcialmente borrado para reutilizar su valioso pergamino. La práctica de reciclar estos materiales (hechos de piel animal, y por lo tanto, difíciles de hacer) era común. Así lo explica a medios franceses Victor Gysembergh, el investigador responsable del hallazgo: “El pergamino es un material muy valioso. Está hecho de piel de animales; a veces no teníamos pergamino, o era demasiado caro, y reciclábamos lo que teníamos a mano”. De este modo, el experto incide en que “hoy, lo que vemos es el texto griego y, en el reverso, una iluminación que representa al profeta Daniel rodeado de dos leones”.

Arquímedes fue uno de los
Arquímedes fue uno de los inventores y matemáticos más importantes de Grecia, con propuestas tan recordadas como el 'rayo de la muerte' que consistía en reflejar rayos solares para incendiar las naves enemigas. (Imagen de archivo)

Esta página, ahora localizada en Francia, fue una de las tres que desaparecieron tras el paso del manuscrito por distintas colecciones privadas y su exportación autorizada en 1996. La identificación fue posible al cotejarla con las fotografías tomadas por Johan Ludvig Heiberg en 1906, que se conservan en la Biblioteca Real Danesa.

El hallazgo de esta hoja perdida implica que, gracias a la tecnología multiespectral y los análisis de fluorescencia de rayos X, pronto podrían revelarse partes del texto antiguo que permanecen ocultas bajo la iluminación moderna. El investigador del CNRS planea iniciar estos estudios en el plazo de un año, siempre que obtenga los permisos necesarios.

La búsqueda continúa

Hasta ahora, el Palimpsesto de Arquímedes se conserva en el Museo de Arte Walters en Baltimore, Estados Unidos, y la mayor parte de su contenido ha sido accesible solo a través de las fotografías de 1906. No obstante, la década de 2000, una campaña de imágenes multiespectrales ha permitido descubrir textos inéditos de Arquímedes y fragmentos de obras literarias y filosóficas antiguas, aunque tres páginas permanecían desaparecidas.

La recuperación de la hoja hallada en Blois reactiva la búsqueda de las dos páginas restantes, aún extraviadas tras diversos intercambios entre coleccionistas. Gysembergh subraya la importancia de continuar: “Se ha encontrado una, y hay dos más cuya búsqueda continúa”.

El objetivo: reexaminar el Palimpsesto al completo

La hoja identificada contiene las proposiciones 39, 40 y 41 del tratado, consideradas demostraciones geométricas de gran precisión. Por ello, la aparición de esa no solo incrementa el valor histórico y científico del Palimpsesto, sino que también abre la posibilidad de reinterpretar el conjunto de la obra con métodos de análisis más potentes que los empleados anteriormente.

Un cráneo de un denisovanos muestra cómo eran los hombres en la antigüedad

Como resume Gysembergh, la fortuna de este hallazgo anima a “reexaminar el palimpsesto completo de Arquímedes utilizando técnicas más potentes que las utilizadas en la década de 2000, con el fin de plantear una nueva lectura de las páginas que permanecieron ilegibles durante esta primera campaña”.

Temas Relacionados

Antigua GreciaHistoriaGriegosAntigüedadEspaña-CulturaEspaña Noticias

