España Cultura

Quedan tres días para ver en Movistar Plus una de las películas más recordadas de Brad Pitt: estuvo casi 20 años sin poder entrar en un país tras hacerla

Netflix también contiene en su catálogo este emblemático título de la década de los noventa, inspirado en hechos reales

Guardar
Brad Pitt en una imagen
Brad Pitt en una imagen de 'Siete años en el Tíbet'.

No hay duda de que, a sus 62 años de edad, Brad Pitt puede presumir de ser uno de los actores más importantes de la historia del cine reciente. Sus papeles en clásicos como El club de la lucha, Seven, Malditos bastardos o Snatch: cerdos y diamantes forman parte de un ingente legado de películas con las que, éxito tras éxito, ha logrado hacerse un hueco en la memoria colectiva de generaciones y generaciones de espectadores.

Si algo demuestra su filmografía, es la capacidad de Brad Pitt para adaptarse a todo tipo de papeles. Y eso que, sobre todo en sus primeros años en la industria del cine, fueron muchos quienes trataron de encasillarle como un sex symbol. Sin embargo, el actor logró, con algunos de sus títulos más recordados, demostrar que también servía para encabezar proyectos de gran intensidad dramática, tal y como ocurrió a finales de los noventa con una película que, pese a no lograr un gran éxito en el momento de su estreno, es hoy uno de sus títulos más recordados.

Se trata de Siete años en el Tíbet, una película de 1997 dirigida por Jean-Jacques Annaud (director de películas como El nombre de la rosa o Enemigo a las puertas). En ella, Pitt interpreta a Heinrich Harrer, un alpinisa austriaco que vio cómo su ascenso al Nanga Parbat (la novena montaña más alta del mundo) se ve sorprendido por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y es encerrado, junto a su compañero Peter Ausehnaiter (interpretado por David Thewlis) en un campo de concentración.

Brad Pitt en 'Siete años
Brad Pitt en 'Siete años en el Tíbet'.

Vetado en China durante casi dos décadas

En la película, Harrer es un alpinista que ha viajado hasta el Tíbet en nombre de la Alemania nazi, pero cuando queda atrapado allí durante el conflicto internacional, descubre una realidad completamente desconocida: la dura situación de los tibetanos frente a la invasión china. Este descubrimiento provocará una transformación emocional en él, gracias a eventos como su relación con el joven Dalái Lama, el testimonio de la resistencia pacífica tibetana o la situación de extrema hambre y soledad que atraviesa.

De este modo, el estreno de Siete años en el Tíbet en 1997 no solo generó controversia internacional, sino que supuso una sanción directa por parte del gobierno chino. Pitt, junto a su compañero David Thewlis y el director Jean-Jacques Annaud, fue declarado persona non grata en el país asiático por la representación crítica de la expansión china en el Tíbet. Por ello, durante casi veinte años, el actor no pudo pisar suelo chino ni promocionar sus películas en ese país. Incluso intentos de interactuar con el público local, como la apertura de una cuenta en la red Weibo en 2013, terminaron en bloqueo inmediato.

Dónde ver (o leer) ‘Siete años en el Tíbet

La prohibición se mantuvo hasta 2016, cuando Pitt regresó a China para promocionar Aliados, una película de Robert Zemeckis que curiosamente también se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y en la que Brad Pitt encabeza el reparto acompañado de Marion Cotillard. En ese viaje, el actor fue recibido con entusiasmo, aunque las preguntas sobre Siete años en el Tíbet quedaron fuera de las entrevistas y el propio Pitt prefirió no referirse al pasado.

Leyendas de Pasion

Actualmente, Siete años en el Tíbet se puede ver en diferentes plataformas de streaming. No obstante, en una de ellas, Movistar Plus, quedan apenas 72 horas para que sea retirada de su catálogo, por lo que quienes todavía no hayan visto este clásico de Brad Pitt deberán darse prisa para ver la película. Del mismo modo, este título se encuentra disponible en Netflix, donde no parece que la vayan a retirar pronto. Del mismo modo, todos aquellos que quieran conocer en mayor profundidad la historia real de Heinrich Harrer pueden hacerlo consultando el libro que él mismo escribió, y que en España se encuentra disponible en una edición de Libros del Asteroide.

Temas Relacionados

Brad PittMovistar PlusNetflixPelículasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Miguel Ángel Muñoz se despide de su tata en un documental sobre el duelo: “Me jugué la vida como forma de escapar de la muerte”

El intérprete y director, después de ‘100 días con la tata’, ha presentado en el Festival de Málaga ‘La última vuelta’

Miguel Ángel Muñoz se despide

Una de las actrices de ‘Pulp Fiction’ arremete contra Quentin Tarantino: “No es arte, es simplemente racista y desagradable”

Rosanna Arquette ha declarado que no soporta que se le haya dado carta blanca al director con respecto al lenguaje contra la comunidad negra

Una de las actrices de

Emmanuel Carrère abre el cajón de los secretos familiares con ‘Koljós’: “Trato de comprender las cosas desde las contradicciones. Es ahí donde me siento más cómodo”

El escritor francés ha visitado Madrid para presentar su última obra, en la que hace las paces con su madre, la gran historiadora Hélène Carrère d’Encausse, y enlaza su historia familiar con la de Europa: “Rusia es, para bien o para mal, un asunto de familia”

Emmanuel Carrère abre el cajón

La historia olvidada de las primeras nueve diputadas de España: “Lo que hicieron estas mujeres fue impresionante”

A los nombres más conocidos de Clara Campoamor, Victoria Kent o ‘La Pasionaria’ se les unen otros mucho menos reconocidos como los de Margarita Nelken o Matilde de la Torre, todas ellas figuras clave de la lucha por la igualdad

La historia olvidada de las

‘El último vikingo’, la película que mezcla The Beatles con leyenda nórdica: “Ya no vamos con espadas y violando, pero echo de menos el sentido del honor y la palabra”

Dirigida por Anders Thomas Jensen, se trata de una estrambótica aventura danesa en la que Mads Mikkelsen se cree el mismísimo John Lennon

‘El último vikingo’, la película
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia anula el alquiler

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

ECONOMÍA

Renfe lanza una nueva página

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”