Quedan tres días para ver en Movistar Plus una de las películas más recordadas de Brad Pitt: estuvo casi 20 años sin poder entrar en un país tras hacerla

Brad Pitt en una imagen de 'Siete años en el Tíbet'.

No hay duda de que, a sus 62 años de edad, Brad Pitt puede presumir de ser uno de los actores más importantes de la historia del cine reciente. Sus papeles en clásicos como El club de la lucha, Seven, Malditos bastardos o Snatch: cerdos y diamantes forman parte de un ingente legado de películas con las que, éxito tras éxito, ha logrado hacerse un hueco en la memoria colectiva de generaciones y generaciones de espectadores.

Si algo demuestra su filmografía, es la capacidad de Brad Pitt para adaptarse a todo tipo de papeles. Y eso que, sobre todo en sus primeros años en la industria del cine, fueron muchos quienes trataron de encasillarle como un sex symbol. Sin embargo, el actor logró, con algunos de sus títulos más recordados, demostrar que también servía para encabezar proyectos de gran intensidad dramática, tal y como ocurrió a finales de los noventa con una película que, pese a no lograr un gran éxito en el momento de su estreno, es hoy uno de sus títulos más recordados.

Se trata de Siete años en el Tíbet, una película de 1997 dirigida por Jean-Jacques Annaud (director de películas como El nombre de la rosa o Enemigo a las puertas). En ella, Pitt interpreta a Heinrich Harrer, un alpinisa austriaco que vio cómo su ascenso al Nanga Parbat (la novena montaña más alta del mundo) se ve sorprendido por el inicio de la Segunda Guerra Mundial y es encerrado, junto a su compañero Peter Ausehnaiter (interpretado por David Thewlis) en un campo de concentración.

Brad Pitt en 'Siete años en el Tíbet'.

Vetado en China durante casi dos décadas

En la película, Harrer es un alpinista que ha viajado hasta el Tíbet en nombre de la Alemania nazi, pero cuando queda atrapado allí durante el conflicto internacional, descubre una realidad completamente desconocida: la dura situación de los tibetanos frente a la invasión china. Este descubrimiento provocará una transformación emocional en él, gracias a eventos como su relación con el joven Dalái Lama, el testimonio de la resistencia pacífica tibetana o la situación de extrema hambre y soledad que atraviesa.

De este modo, el estreno de Siete años en el Tíbet en 1997 no solo generó controversia internacional, sino que supuso una sanción directa por parte del gobierno chino. Pitt, junto a su compañero David Thewlis y el director Jean-Jacques Annaud, fue declarado persona non grata en el país asiático por la representación crítica de la expansión china en el Tíbet. Por ello, durante casi veinte años, el actor no pudo pisar suelo chino ni promocionar sus películas en ese país. Incluso intentos de interactuar con el público local, como la apertura de una cuenta en la red Weibo en 2013, terminaron en bloqueo inmediato.

Dónde ver (o leer) ‘Siete años en el Tíbet

La prohibición se mantuvo hasta 2016, cuando Pitt regresó a China para promocionar Aliados, una película de Robert Zemeckis que curiosamente también se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y en la que Brad Pitt encabeza el reparto acompañado de Marion Cotillard. En ese viaje, el actor fue recibido con entusiasmo, aunque las preguntas sobre Siete años en el Tíbet quedaron fuera de las entrevistas y el propio Pitt prefirió no referirse al pasado.

Leyendas de Pasion

Actualmente, Siete años en el Tíbet se puede ver en diferentes plataformas de streaming. No obstante, en una de ellas, Movistar Plus, quedan apenas 72 horas para que sea retirada de su catálogo, por lo que quienes todavía no hayan visto este clásico de Brad Pitt deberán darse prisa para ver la película. Del mismo modo, este título se encuentra disponible en Netflix, donde no parece que la vayan a retirar pronto. Del mismo modo, todos aquellos que quieran conocer en mayor profundidad la historia real de Heinrich Harrer pueden hacerlo consultando el libro que él mismo escribió, y que en España se encuentra disponible en una edición de Libros del Asteroide.