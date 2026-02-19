Carlos Rivera presenta ‘¡Viva México!’, su nueva gira por España con un gran show de mariachis: “Triunfar con ‘El rey león’ me ayudó a ser valorado en mi país”

El músico y actor mexicano Carlos Rivera debutó en España en 2011 con el musical El Rey León recuerda aquel momento como el verdadero punto de inflexión de su carrera tras años de esfuerzo en México. La experiencia le permitió dejar atrás prejuicios y etiquetas asociadas a los realities musicales, afianzándose como artista multidisciplinar plenamente reconocido. Desde entonces, España se habría convertido en su plataforma principal, posibilitando una trayectoria de éxito y libertad creativa. Actualmente, atraviesa una etapa marcada por una gira que mezcla mariachi, pop y homenaje a la raíz mexicana, bajo el lema de “celebrar la vida”, mientras comparte su pasión por Disney y relata colaboraciones en el cine y la música.

Al llegar a Madrid en 2011 para incorporarse a El Rey León, el artista sitúa ese paso como “absolutamente un punto de inflexión” en lo profesional. “De España tengo muchos recuerdos, hace quince años vine aquí a hacer mis audiciones… Luego ya para quedarme a hacer el musical”, evoca, subrayando la permanencia del montaje, que cumple quince años en cartelera. Tras dos temporadas en la capital española, regresó un tiempo a México para encabezar la versión local del musical, y poco después se volcó completamente en la música. “Yo creo fue el álbum que me cambió la carrera”, afirma acerca de su disco de 2016, en el que destacan temas como Cómo pagarte u Otras vidas. Es en esa etapa cuando logró llenar por primera vez el Auditorio Nacional de México, con capacidad para 10.000 personas, sumando un total de cinco conciertos seguidos con todas las entradas agotadas. De forma paralela, también en España logró consolidarse con aproximadamente diez fechas en gira.

El musical El Rey León se convirtió en su principal referente, en contraste con la imagen encasillada de los realities tanto en México como en España. Al volver a su país tras el éxito en la escena española, percibió un cambio en la valoración de la industria y el público: “Ahora el referente era el que triunfó en El Rey León de España. Entonces, es: ‘Sí, a ver, algo bueno debe hacer, ¿no?’ Entonces, ya me escuchaban con mayor atención”.

El artista musical que fue Simba en el musical de ‘El rey león’ en España presenta su nuevo álbum y gira, ‘Vida México’

El camino vital y profesional del artista le condujo a “empezar de cero” también en Argentina, donde actuó ante públicos que no le conocían: “Empecé a cantar, iba a los escenarios y era un artista nuevo mexicano. Empecé a ir a la televisión y empezó a sonar mi música en la radio... y eso fue creciendo y creciendo”. El regreso a México, acreditado por su éxito en España y Argentina, marcó una auténtica transformación en su carrera. A partir de entonces, dejó de ser uno más entre “cientos de académicos” y se convirtió en un artista respetado. “Ahí empezó a haber una mejor percepción de lo que hacía, o más bien como mayor apertura… unos oídos más abiertos, fuera de los prejuicios”.

El vínculo emocional y la gratitud hacia España y El Rey León quedan explícitos. “Por eso tanto amor a España y tanto, tanto cariño a El Rey León también, o a ese proyecto, porque literalmente, pues a mí me hace tener un antes y un después en mi carrera”. El paralelismo se extiende a los concursantes de otros realities musicales, como Operación Triunfo en España, que, pese a la exposición mediática, enfrentan obstáculos para romper el estigma y hacerse un lugar en la industria. El artista narra que incluso dentro de su discográfica experimentó el escepticismo respecto a sus dotes como compositor, hasta que, tras ocultar la autoría de sus canciones, logró que sus temas fueran admitidos y grabados.

Mariachis, pop y homenaje a la raíz mexicana

Con el regreso a la música como prioridad, el artista ha lanzado este año una gira en España con un total de doce fechas, en contraste con la gira anterior, donde apenas pudo ofrecer cuatro shows con mariachi. “Va a ser una gira que le traigo muchas ganas porque voy a traer el mariachi conmigo, va a estar tocando, va a ser una fiesta enorme”, anuncia, remarcando que la propuesta supera lo habitual. El espectáculo alterna dos repertorios: uno con el mariachi en el centro, y otro de enfoque pop.

El concierto, titulado “Vida”, recoge la inspiración del Día de Muertos: “Está muy inspirada en el imaginario del Día de Muertos, por eso se llama Vida. En lugar de… Digo, se llama Vida porque no iba a poner nada que tuviera que ver con muerte, al contrario. Porque nosotros más que celebrar la muerte, celebramos la vida”. Así, la propuesta se orienta a una experiencia colectiva y festiva. Además, explica el paralelismo entre la música popular mexicana y la raíz española del flamenco: “Yo veo, por ejemplo, especialmente la música de raíz. Si nos vamos a Andalucía, en la parte del flamenco, siento que el mariachi es lo mismo, es súperpasional. Y entonces ahí nos vamos a conjuntar dos grandes pasiones arriba del escenario”.

Fotograma de la película "Coco" (Pixar)

Disney, ‘Coco’ y Carlos Saura

Además de la música, el artista mantiene una relación cercana con el mundo Disney. Al ser preguntado por su película favorita, destaca la competencia emocional entre Coco y El Rey León: “Siempre va a estar la lucha entre Coco y El Rey León. Eso no creo que…”. Resalta que estas películas mantienen “el alma” y “el corazón” de los grandes clásicos, algo que, en su opinión, se ha perdido en muchos títulos recientes: “El Rey León por eso lleva tantos años siendo un éxito y lo seguirá haciendo, lo mismo que Coco”.

Su actividad en el cine ha tomado impulso en los últimos años, en especial con la composición para la última película de Carlos Saura. “Calavera, que está en este álbum, fue el tema principal de esa película, y nunca la sacamos a plataformas, sino hasta ahora con Vida. Calavera fue muy curioso porque el maestro Saura nos pide un epílogo, necesitaba diferentes momentos para la danza del final de la película… en ese momento surgió el poder hacer una canción”. La pieza fue defendida personalmente para los créditos del film El rey de todo el mundo, imponiéndose finalmente como tema principal.

El álbum actual incluye otras piezas ligadas a este largometraje, como El bolero de la muerte y El rebozo blanco, esta última, una canción tradicional mexicana ahora producida e integrada en el repertorio del nuevo disco. La proyección inmediata culmina con el anuncio de una segunda parte para el álbum Vida, prevista para marzo. A ellas se suma Sin despedida, una colaboración con Alejandro Fernández, confirmando su voluntad de fusionar tradición con modernidad en la música mexicana.