Se cumplen 20 años de la película que estuvo a punto de no hacerse y cambió las reglas de la industria de Hollywood: “es muy raro que saliera bien”

La familia al completo de la película 'Pequeña Miss Sunshine', que acaba de cumplir 20 años y lo ha celebrado en el Festival de Sundance.

Han transcurrido dos décadas desde que Pequeña Miss Sunshine se estrenara en el mismo teatro Eccles donde ha tenido lugar su última proyección con motivo de su vigésimo aniversario. El reencuentro, organizado durante el Festival de Sundance, ha contado con la presencia de los actores Toni Collette, Greg Kinnear, Paul Dano y Abigail Breslin, junto a los directores Jonathan Dayton y Valerie Faris y al guionista Michael Arndt.

El evento arrancó con la proyección íntegra de la película ante una audiencia compuesta tanto por personas que ya la habían visto en 2006 como por espectadores primerizos. Tras noventa minutos de visionado, el público ha brindado una ovación en pie similar a la recibida hace veinte años cuando Pequeña Miss Sunshine debutó en este mismo festival.

Eugene Hernandez, actual director del certámen, ha destacado que esta función ha significado también el cierre de una etapa para el teatro Eccles, dado que será el último evento del festival en esta sede.

Los asistentes han vivido una atmósfera festiva, con gritos de apoyo dirigidos especialmente a Paul Dano, quien, además, ha reaparecido públicamente tras la polémica suscitada por los comentarios críticos de Quentin Tarantino sobre su trabajo en Pozos de ambición.

Durante una charla posterior a la proyección, Dano ha agradecido el respaldo recibido y ha manifestado: “Ha sido realmente reconfortante y estoy increíblemente agradecido de que el mundo haya salido en mi defensa, así yo no he tenido que hacerlo”.

El reparto rememora 20 años de viaje

Tras la proyección, Hernández ha llamado al escenario al equipo técnico y artístico, que ha recibido una larga ovación individualizada. Dayton, codirector de la película, ha iniciado la conversación subrayando el carácter “milagroso” de poder reunir de nuevo al reparto y equipo después de tanto tiempo, y ha agradecido al público su presencia, señalando que este tipo de actos conmemorativos “no suelen ocurrir”.

La propia Collette se ha dirigido al auditorio preguntando “¿Qué os ha parecido?”, lo que ha generado una respuesta eufórica. Recién llegada desde Australia para acudir al evento, Collette ha explicado que verla ahora le ha resultado “aún más conmovedora, más alegre”, y que ha detectado matices en la película que habían pasado desapercibidos dos décadas atrás. “Veinte años de crecimiento dan una perspectiva completamente diferente… Ha habido momentos que han florecido aún más que hace veinte años”, ha afirmado la actriz.

Abigail Brelin en 'Pequeña Miss Sunshine'

Breslin, intérprete de Olive Hoover, ha recordado cómo vivió la ovación espontánea de 2006 siendo una niña de nueve años: “Estábamos en este teatro y recuerdo que todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir. Le dije a mi madre: ‘Tenemos que salir de aquí, no sé qué está pasando. ¿Nos vamos a morir todos?’”, ha relatado, bromeando que su madre tuvo que tranquilizarle diciéndole que aquello era “algo muy bueno”.

Por su parte, Dano ha recordado su propia evolución en el proceso de casting y rodaje: comenzó a hacer pruebas para el papel de Dwayne con dieciocho años, pero, debido a los retrasos, tenía veinte cuando empezaron a rodar. “Me reunía con (Dayton y Faris) para que comprobaran si me estaba haciendo demasiado mayor para el personaje”, ha detallado en la charla. Ha confesado que había escondido su vigésimo primer cumpleaños durante el rodaje, al temer que le sustituyeran por la edad. Esa ansiedad también ha motivado el comentario de Collette: “Yo tenía 33 y era tu madre”, ha ironizado la actriz mientras entonaba “Hooray for Hollywood”.

Michael Arndt, autor del guion, ha rememorado los obstáculos iniciales para sacar adelante el proyecto. Ha reconocido que estaba en el paro al empezar a escribirlo, sin agente ni productor involucrado, y también que todos los estudios a los que se lo presentó lo rechazaron: “Escribir el guion fue un salto de fe”, ha sentenciado el guionista.

Secretos y anécdotas de un éxito inesperado

El equipo ha subrayado la importancia de la semana de ensayos previa al rodaje, algo poco habitual en el cine estadounidense. Valerie Faris ha señalado que, durante esos ensayos, todos los intérpretes llegaban con gran conocimiento de sus personajes, lo que les llevó a confirmar que el proyecto funcionaría. Kinnear, en concreto, ha relatado cómo emplearon ese tiempo para jugar juntos, practicar deportes y comentar los personajes del resto, lo que generó una “magia especial”.

Varias de las secuencias preferidas por Collette y Kinnear están ligadas a la emblemática furgoneta Volkswagen amarilla utilizada por la familia Hoover en la ficción. Friendly, uno de los productores, ha admitido que antes del estreno no tenían claro cuál sería la reacción del público: “Durante bastante tiempo no hubo risas hasta que la familia empuja la furgoneta. A partir de ahí, surgió algo mágico”, ha confesado.

Alan Arkin en 'Pequeña Miss Sunshine'

Kinnear y Collette han rememorado especialmente la escena en la que el difunto Alan Arkin, que interpretó al abuelo Edwin y fue galardonado con el Óscar a mejor actor secundario por este papel, muestra su apoyo al personaje de Richard en un momento delicado. “Alan, que no es así en absoluto, se acerca y te apoya. Me ha resultado increíblemente conmovedor cómo lo expresa”, ha afirmado Collette sobre esa secuencia.

La célebre escena del concurso de belleza en la que Olive baila bajo la tutela del abuelo ha sido otro de los momentos evocadores. Kinnear ha recordado que, en el rodaje, Breslin bailó primero con Gimme All Your Lovin’ de ZZ Top, pero la coreografía no funcionaba porque la canción resultaba demasiado lenta.

Fue el supervisor musical quien sugirió Superfreak, a pesar de las dudas del equipo. Dayton ha explicado que el tema de Rick James encajó a la perfección con la inesperada coreografía y los golpes de trasero.

Dano también ha agradecido lo que supuso para su carrera participar en la película: “Estoy muy agradecido por la primera película que hice. Tenía dieciséis años y llegó al Sundance. Aquí se me abrieron realmente las puertas”, ha reconocido el actor durante el panel.

El largo viaje hasta el reconocimiento

El recorrido de Pequeña Miss Sunshine no estuvo exento de dificultades. El propio David T. Friendly, productor, ha recalcado lo improbable de que todo convergiera de forma tan exitosa: “Es muy raro que todo saliera tan bien”, ha subrayado, y ha expresado su sorpresa ante el entusiasmo y la iconografía que la película ha generado dos décadas después, con réplicas del autobús y largas colas para hacerse fotos junto a él en el festival.

Preguntados por el mensaje final para el público y cineastas, Dayton ha relatado una anécdota sobre el escepticismo inicial de la industria: “El ayudante de nuestro agente estaba informando a su sucesor sobre los proyectos en marcha y le dijo que Pequeña Miss Sunshine jamás se haría. Así que, no os rindáis. Puede suceder”.

Abigail Brelin y Alan Arkin en 'Pequeña Miss Sunshine'

El evento de aniversario ha servido también para recordar el hito industrial que supuso la película: tras su primera proyección en Sundance en 2006, se inició una intensa puja que fue ganada por Fox Searchlight (hoy Searchlight Pictures) por 10,5 millones de dólares, y la cinta terminó recaudando más de 100 millones y obteniendo cuatro nominaciones a los Premios de la Academia, con galardones para Arkin y Arndt.

Por último, durante el encuentro, Bell ha compartido el consejo que le transmitió un agente cuando le dijeron que la película “nunca se haría”: “No te rindas. La autenticidad tiene mucho valor. Así que, hazte caso a ti mismo”.