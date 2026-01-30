España Cultura

Quién es quién en el loco reparto de ‘Marty Supreme’: del rapero Tyler The Creator al empresario Kevin O’Leary pasando por Gwyneth Paltrow

La película que llega a los cines y es favorita a los Oscar presenta un casting de lo más rocambolesco

Imagen del reparto de 'Marty Supreme'
Imagen del reparto de 'Marty Supreme'

La película más esperada ya está en cines: Marty Supreme acaba de llegar a cartelera española con toda la atención no solo por la historia que cuenta, sino también por el singular reparto que reúne figuras del cine, la música y el mundo empresarial en papeles que desafían las fronteras tradicionales de Hollywood. La película dirigida por Josh Safdie se ambienta en la Nueva York de los años 50, centrando su trama en la vida de un joven prodigio del tenis de mesa. Pero, más allá de su estrella, la producción destaca por su selección de actores provenientes de diferentes ámbitos, entre los que sobresalen además de Timothée Chalamet, la ya veterana Gwyneth Paltrow, el rapero Tyler The Creator o el empresario canadiense Kevin O’Leary, entre muchos otros.

Timothée Chalamet asume el papel principal como Marty Mauser, el carismático aspirante a campeón de tenis de mesa. El personaje de Mauser se inspira en la trayectoria de Marty Reisman, una figura real que se convirtió en leyenda del deporte neoyorquino. Chalamet compone un protagonista marcado por la ambición, la destreza y la compleja vida sentimental. Su interpretación ha sido descrita como un punto de equilibrio entre vulnerabilidad y determinación, en un entorno donde las lealtades y las oportunidades se entrecruzan en cada esquina.

Entre las figuras femeninas destaca Gwyneth Paltrow, quien interpreta a Kay Stone, una actriz retirada y socialité que inicia una relación sentimental con el protagonista. La presencia de Paltrow aporta un contrapunto sofisticado encarnando a una mujer de la alta sociedad neoyorquina que se debate entre el deseo de una vida tranquila y las tensiones de un romance con alguien ajeno a su círculo. Kay Stone se convierte en un personaje clave para la evolución emocional de Mauser y en una ventana hacia las interacciones entre el deporte y el espectáculo en la época.

El rapero Tyler The Creator
El rapero Tyler The Creator en 'Marty Supreme'

Directores de la mafia y fenómenos de internet

El reparto sorprende aún más con la incorporación del artista musical Tyler Okonma, conocido mundialmente como Tyler The Creator, quien da vida a Wally, un taxista y amigo cercano de Marty. La elección de Tyler, que debuta en un papel de peso en el cine, representa una apuesta por la autenticidad urbana que caracteriza la visión de Safdie. Wally funciona como confidente y cómplice del protagonista, aportando una perspectiva distinta sobre la vida cotidiana en la ciudad y la pasión por el tenis de mesa. Su personaje introduce elementos de comedia y realismo, resaltados por la naturalidad con la que Tyler aborda los diálogos y las situaciones.

Otro nombre inesperado es Kevin O’Leary, empresario canadiense conocido por su participación en el programa de televisión Shark Tank. En Marty Supreme, O’Leary interpreta a Milton Rockwell, un hombre de negocios que representa al poder económico y la ambición empresarial., y quien está casado con Kay. La participación de O’Leary responde a una búsqueda de verosimilitud respecto al mundo de los negocios y las inversiones en la trama, donde Rockwell se convierte en uno de los principales impulsores del ascenso de Marty en los círculos profesionales. Su personaje añade una dimensión de negociación y riesgo, alineada con la personalidad que O’Leary ha construido fuera del cine.

También forma parte del elenco Odessa A’zion, en el papel de Rachel Mizler, amiga de la infancia de Marty y figura central en la red de relaciones sentimentales y familiares que rodean al protagonista. Según Los Angeles Times, Rachel aporta matices de nostalgia y complicidad, enriqueciendo el entramado de lealtades y decisiones difíciles que enfrenta Marty en su recorrido. La película incluye a otros intérpretes relevantes como Luke Manley, un joven al que Josh Safdie descubrió en un vídeo que circuló por Internet al término de un partido de los New York Knicks, y quien debuta como Dion Galanis. Por último, destaca la presencia de Abel Ferrara, conocido director de cine autor de películas eminentemente de mafiosos, como Teniente corrupto o El rey de Nueva York, y quien aquí da precisamente vida a un capo de los bajos fondos que se cruza en el camino de Marty.

Esta mezcla de actores reconocidos, músicos y personalidades del ámbito empresarial conforma un reparto que, como señaló The New York Times, “rompe el molde habitual de los biopics deportivos”. La apuesta de Josh Safdie por integrar distintas disciplinas y orígenes en el reparto de Marty Supreme ha convertido a la película en un punto de referencia para la experimentación en el cine estadounidense reciente. El resultado es una galería de personajes que encarnan las diversas caras de una ciudad y una época, reflejando tanto los sueños de gloria como los desafíos de quienes buscan dejar huella en escenarios poco convencionales.

