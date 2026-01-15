Bad Bunny con 'Debí tirar más fotos' y Rosalía con 'Lux' lideran las listas oficiales de música de 2025 en España

La rápida escalada de Rosalía en las listas españolas, donde su álbum "Lux" alcanzó el primer puesto de vinilos tras solo siete semanas desde su lanzamiento, se presenta como uno de los datos sobresalientes de la industria musical en 2025. De acuerdo con la información difundida este jueves por Promusicae y recogida por GfK, este fenómeno acompaña el liderazgo de Bad Bunny, cuyo trabajo "Debí tirar más fotos" domina el ranking anual de ventas de álbumes, confirmando su posición de relevancia en el mercado musical de España.

El medio Promusicae detalló que el álbum de Bad Bunny, editado por Rimas Entertainment LLC, no solo debutó directamente en el número uno, sino que mantuvo esa posición durante 22 semanas consecutivas en el Top 100 de álbumes. El artista logró con este lanzamiento el séxtuple Disco de Platino, equivalente a más de 600.000 unidades vendidas. Junto a este récord, otros dos trabajos de Bad Bunny, "Un verano sin ti" y "Nadie sabe lo que va a pasar mañana", también figuran en el listado de los 100 álbumes más vendidos de 2025, evidenciando la vigencia del artista en territorio español.

Según publicó Promusicae, el álbum "Lux" de Rosalía (Sony Music) ha logrado destacar en el mercado a un ritmo inusual, coronándose como número uno en la categoría de vinilos y alcanzando la segunda posición del ranking anual de álbumes pese a su poco tiempo en circulación. Desde su estreno el 7 de noviembre, la cantante se mantuvo en lo más alto de las listas semanales de álbumes, sumando seis semanas consecutivas en el primer puesto entre la semana 46 y la 52 del año, lo que refuerza su impacto comercial y cultural en España.

El Top 3 de los álbumes de 2025 en el país lo completa "Cuarto azul" de Aitana (Universal), que fue reconocido con Disco de Oro en la semana de su lanzamiento. En la cuarta posición se encuentra "Buenas noches" de Quevedo (DQE Productions), seguido en el quinto puesto por "Borondo" de Beéle (Sony Music), representante colombiano en los rankings nacionales.

De las 52 semanas analizadas en 2025, artistas españoles ocuparon el primer lugar en 21 ocasiones. Figuras como Quevedo, Leiva ("Gigante"), Bunbury ("Cuentas pendientes"), Manuel Carrasco ("Pueblo Salvaje II"), Loquillo ("Corazones legendarios"), Viva Suecia ("Hechos en tiempos de Paz"), La M.O.D.A. ("San Felices"), Fito y Fitipaldis ("El monte de los aullidos"), Manolo García ("Drapaires poligoneros") y Rosalía, han alcanzado en algún momento la cima de ventas según consigna Promusicae.

La presencia latina en el Top 100 anual resulta significativa, con Bad Bunny encabezando la lista y otros artistas como Mora y Karol G alcanzando diversas posiciones prominentes. En el ranking de álbumes, Beéle se ubica en el quinto puesto con "Borondo" y Karol G ocupa el octavo lugar con "Tropicoqueta" (Universal), además del undécimo con "Mañana será bonito". Omar Courtz destaca en el décimo lugar con "Primera Musa" (MR. 305 Records/Rimas Entertainment). Mora, por su parte, incluye tres trabajos en el top: "Lo mismo de siempre", "Estrella" y "Paraíso" (todos bajo Rimas Entertainment LLC), mientras que Feid logra posicionar dos de sus discos, "Mor, no le temas a la oscuridad" y "Feliz cumpleaños ferxxo te pirateamos el álbum" (Universal).

En lo relativo a artistas internacionales, Promusicae señala la inclusión de 19 representantes, de los cuales trece son mujeres. Taylor Swift, quien lanzó "The life of a Showgirl" (Universal) hace apenas doce semanas, alcanzó el sexto puesto del ranking anual, seguida de cerca por la banda sonora de Kpop Demon Hunters (Universal), premiada con el Globo de Oro 2026. Otros nombres relevantes en el listado son Sabrina Carpenter, con "Short n’ Sweet" y "Man’s best friend" (puestos 21 y 30, respectivamente), Lady Gaga ("Mayhem", Universal) y Damiano David ("Funny little fears", Sony Music).

En cuanto a los sencillos, el Top 100 anual destaca la prevalencia del género urbano. "La Plena (W Sound 05)" de W Sound, Beéle y Ovy on the Drums (Kristoman LLC) se consolidó en primer lugar al obtener el séxtuple Disco de Platino, que representa más de 600.000 unidades vendidas. A continuación se posicionaron "Capaz (Merengueton)" de Yorghaki y Alleh (Conmuer LLC), "Baile inolvidable" de Bad Bunny (Rimas Entertainment LLC), "Mi Refe" de Beéle y Ovy on the Drums (Sony Music), así como otras interpretaciones de Beéle, Bad Bunny, Karol G y Ovy on the Drums, que copan los diez primeros lugares del ranking de canciones.

"APT." (Warner Music), resultado de la colaboración entre la artista neozelandesa-surcoreana Rosé y el estadounidense Bruno Mars, lideró la lista de canciones más radiadas en España durante 2025, según consignó Promusicae en su informe anual.

El análisis de Promusicae sobre el consumo digital reveló una tendencia creciente en la utilización de servicios de streaming en España: los datos de GfK para 2025 se elevaron a 103.600 millones de reproducciones de audio digital, frente a los 98.500 millones registrados en 2024. Este volumen coloca el consumo español por encima de la media mundial. Promusicae explica que, si se traduce ese nivel de escucha a ventas equivalentes, la cifra correspondería a unos 40 millones de álbumes adquiridos (físicos o digitales), lo que muestra un aumento relevante respecto al año anterior, aunque todavía está lejos del máximo histórico de 57 millones logrado en 2002.

La escucha diaria equivale a unos 280 millones de canciones reproducidas, mientras que la cuota de mercado del streaming supone ya el 91 por ciento del total de consumo musical en 2025, puntualiza Promusicae. Además, las suscripciones de pago reflejan un crecimiento del 18 por ciento y ahora constituyen el 64 por ciento del streaming de audio. A pesar de este avance, la tasa de suscripción continúa por debajo de la observada en otros países europeos como Francia o Reino Unido, lo que afecta la rentabilidad del sector en España y limita el ingreso para discográficas, artistas y autores nacionales.

En el sector de ventas físicas, el mercado del vinilo experimentó un crecimiento destacado, con un incremento del 22 por ciento en unidades vendidas frente al 9 por ciento registrado el año anterior. El conjunto de los formatos físicos aumentó un 2 por ciento, contrastando con la caída observada en 2024, de acuerdo con los datos difundidos por Promusicae.