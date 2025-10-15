Estos son los actores elegidos para interpretar a Jesús y María Magdalena en la película de ‘La resurrección de Cristo’ que prepara Mel Gibson: “Tenía sentido”

Imágenes de 'La pasión de Cristo', de Mel Gibson

Parecía que nunca llegaríamos a verla, pero lo cierto es que Mel Gibson está cada vez más cerca de lograr llevar a la gran pantalla la esperada secuela de una de sus películas más famosas: La pasión de Cristo. Este filme, protagonizado por Jim Caviezel en la piel de Jesús, fue todo un hito cinematográfico que, entre la polémica y los aplausos, supuso un antes y un después en la carrera del director.

La posibilidad de una segunda parte llevaba mucho tiempo sobre la mesa. Fue en 2016, de hecho, cuando Mel Gibson anunció que ya estaba trabajando con el guionista Randall Wallace para elaborar una continuación. No ha sido, sin embargo, hasta este año que ha comenzado el rodaje en la ciudad de Roma, con algunas novedades en el elenco que sorprendieron a todos los fans, entre las más destacadas, que Jim Caviezel, actualmente con 57 años, no repetiría como actor principal.

La Pasión de Cristo, la película de Mel gibson

Estos serán los nuevos actores

El intérprete había asegurado en abril de este mismo año que se encontraba preparado para volver a asumir el papel. Sin embargo, la revista Variety ha anunciado este miércoles que el elegido, finalmente, ha sido el finlandés Jaakko Ohtonen, a quien muchos conocen por su participación en la serie El Último Reino. “Tenía sentido cambiar el reparto de toda la película... Habrían tenido que hacer todo ese trabajo de CGI, todo ese trabajo digital —rejuvenecimiento y demás—, lo cual habría sido muy costoso”, explicaban fuentes de la producción al citado medio.

De este modo, La Resurrección de Cristo (título oficial de la película, dividida en dos partes) contará con un elenco completamente renovado. Mariela Garriga, actriz cubana vista recientemente en Misión Imposible: Sentencia Final, tomará el papel de María Magdalena, que antes interpretaba Monica Bellucci. La actriz polaca Kasia Smutniak será ahora María, rol originalmente desempeñado por Maia Morgenster, mientras que el italiano Pier Luigi Pasino, conocido por La ley de Lidia Poët, personificará a Pedro. Además, Riccardo Scamarcio, quien participó en la película Modigliani, tres días en Montparnasse, asumirá el papel de Poncio Pilato, y Rupert Everett aparecerá en un rol pequeño que, según la producción, tendrá importancia en la trama.

Jaakko Ohtonen y Mariela Garriga, los escogidos para interpretar a Jesús y a María Magdalena en 'La Resurrección de Cristo'. (Imdb)

Ser fiel a los hechos, una de las prioridades de Gibson

Según lo planeado, La Resurrección de Cristo: Parte Uno se estrenará el Viernes Santo, el 26 de marzo de 2027, mientras que la segunda llegará a las salas 40 días después, el 6 de mayo, coincidiendo con el Día de la Ascensión. Como sucedió con la primera entrega, la precisión histórica será una prioridad en ambas películas. Cabe recordar que, en la película original, que recrea las 12 horas previas a la crucifixión de Jesús con diálogos en arameo, hebreo y latín.

Gibson ha calificado sus guiones como “un viaje de ácido” que no se parecen en nada a lo que se había hecho hasta ahora. Al igual que la primera película, el proyecto se rodará no solo en Cinecittà, donde el equipo ocupa las instalaciones del nuevo Studio 22, sino también en la histórica ciudad de Matera y otras localidades rurales antiguas del sur de Italia como Ginosa, Gravina Laterza y Altamura, fortaleciendo el compromiso de la producción con escenarios auténticos.