España Cultura

Preguntan a Johnny Depp y Jack Nicholson cuál es el mejor actor de todos los tiempos y ninguno duda en su respuesta: “Su influencia estará ahí para siempre”

Ambos señalan a una de las figuras centrales del cine de la segunda mitad del siglo XX, un gigante de la interpretación que, sin embargo, siempre defendió que no sentía una gran pasión por su trabajo

Nel Gómez

Por Nel Gómez

Guardar
Los actores Jack Nicholson y
Los actores Jack Nicholson y Johnny Depp. (Montaje de Infobae España)

En el año 1928, Janet Gaynor y Emil Jannings fueron premiados como Mejor actor y actriz protagonistas en la primera entrega de los Oscar de la historia. Han pasado casi 100 años desde entonces y su nombre, como muchos otros, ha sido inscrito en la historia del cine estadounidense para reflejar una profesión, la de los intérpretes, clave para emocionar a millones de personas con el poder de las películas.

Actores y actrices hay de todos los tipos. Hay quienes han destacado por su capacidad de modular la voz, de expresar ciertas emociones o incluso modificar su apariencia física... o hasta por su mera presencia y su mirada. El resultado: una variedad de estrellas tan dispares como Katharine Hepburn, Humphrey Bogart, Paul Newman, Elizabeth Taylor, Robert De Niro o Meryl Streep, en un listado de tanto talento que resulta difícil definir cuál puede ser el mejor de todos ellos.

Si, de nuevo, los Oscar sirven como criterio, tal vez uno de los candidatos más obvios en la categoría masculina sería Jack Nicholson. Este intérprete, conocido por películas como El resplandor, Alguien voló sobre el nido del cuco o Mejor imposible es, junto al británico Daniel Day-Lewis, el único actor capaz de haber ganado hasta en tres ocasiones el Oscar a la Mejor interpretación, si bien una de ellas fue como actor de reparto.

“Es el mejor actor de los dos últimos siglos”

Nicholson ha ganado premios de todo tipo: además de las famosas estatuillas, también ha sido galardonado en galas de los Globos de Oro o los BAFTA y hasta en el Festival de Cannes. Incluso ha sido nominado, en dos ocasiones, a los Premios Razzie, otorgados a los considerados peores actores del año. Ahora bien, si le preguntáramos a él, no dudaría en señalarnos el nombre de otro gran actor como el mejor de todos los tiempos. “Si hay algo obvio en la vida, es esto”, dijo en una entrevista con la revista Rolling Stone en 2004. “Otros actores no andan discutiendo quién es el mejor actor del mundo, porque es obvio: Marlon Brando”.

Fotograma con Marlon Brando. (Imdb)
Fotograma con Marlon Brando. (Imdb)

De este modo, Nicholson señaló directamente al que había sido su compañero de rodaje en la película Missouri. Por aquel entonces, Brando ya había dado lo mejor de sí en películas como El padrino, La jauría humana, La ley del silencio o Un tranvía llamado deseo. Su entrega para interpretar cada uno de sus papeles era legendaria en la industria del cine, como también lo era su complicada e imprevisible personalidad que acabaría apartándole de las grandes producciones. Aun así, podríamos verlo en papeles más pequeños (pero igual de inolvidables) en películas como Apocalypse Now y Superman.

Nicholson no es el único actor que ha definido a Brando como el mejor actor de la historia. Unas palabras parecidas pronunciaría más recientemente otra estrella de Hollywood como Johnny Depp frente a la revista Far Out. “Marlon Brando es quizá el mejor actor de los dos últimos siglos. Pero su mente es mucho más importante que la actuación. La forma en que mira las cosas, no juzga las cosas, la forma en que evalúa las cosas”. Ambos coincidieron por primera vez en la película Don Juan DeMarco e iniciaron una buena relación que les llevaría a trabajar juntos en el primer largometraje dirigido por el propio Depp, The Brave.

Un actor imaginativo y desencantado

Durante buena parte de su carrera, Brando fue considerado uno de los máximos exponentes del método Stanislavski, que pregona que el actor debe vivir las emociones del personaje, en vez de simplemente imitarlas. Sin embargo, Brando en realidad exploró una corriente más moderna de dicha escuela, gracias a las enseñanzas de una de sus profesoras, Stella Adler, quien le dijo una frase que le acompañaría durante toda su vida: “¡No actúes! ¡Compórtate!”. El método Stanislavski tradicional empujaba al actor en conectar con su personaje a través de sus propias experiencias vitales de cara a construir un vínculo entre ambos. Adler, en cambio, proponía que todo surgiera a partir de la imaginación.

Antes del rotundo éxito de “El Padrino” en 1972, Brando había vivido una década complicada en cuanto a su imagen en Hollywood

Brando siguió bien estas indicaciones y brindó algunas de las interpretaciones más expresivas que se recuerdan (como en la Ley del Silencio), pero también con registros más contenidos que demostraban su capacidad para adaptarse a todo tipo de historias y contextos, tal y como puede verse en Julio César. Con todo, su apego por la profesión nunca pareció ser excesiva, por lo que él mismo comentaba. “Me tomé la actuación en serio porque era mi trabajo; casi siempre me esforcé en ello, pero era simplemente una forma de ganarme la vida”, llegó a decir en sus propias memorias". Con todo, su trabajo sirvió para inspirar a actores como los mencionados Jack Nicholson y Johnny Depp, además de a otras leyendas del séptimo arte como Al Pacino, Dustin Hoffman o Robert De Niro, quienes también han reconocido en más de una ocasión la admiración que profesaban por él.

Temas Relacionados

Jack NicholsonJohnny DeppMarlon BrandoActoresHollywoodCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

El contundente alegato feminista de Dolores Fonzi sobre el caso de una mujer que fue encarcelada por un aborto espontáneo y fue el detonante de la Marea Verde

La directora ha presentado en el Festival de San Sebastián ‘Belén’, una película que utiliza el drama judicial para desplegar un torrente de energía activista y militante

El contundente alegato feminista de

Una actriz de Harry Potter denuncia haber sido vedada en una convención de fans por tener una cuenta de Only Fans: “¡Solo estoy jugando con mi pelo!”

Jessica Cave aparece en tres películas de la famosa saga, razón por la que llevaba quince años asistiendo a todo tipo de homenajes y encuentros conmemorativos

Una actriz de Harry Potter

James Gunn comparte el primer vistazo a la secuela de ‘Superman’ con una gran pista para el próximo villano

El director ya tiene preparado el guion de ‘Man of Tomorrow’, que se centrará en el Hijo de Krypton y Lex Lutor frente a una nueva amenaza

James Gunn comparte el primer

Se paraliza el rodaje de ‘Spider-Man: Brand New Day’ tras el accidente de Tom Holland

El actor sufrió un grave golpe y la producción se detendrá durante al menos una semana

Se paraliza el rodaje de

Emma Watson admite que echa de menos actuar después de siete años fuera pero que odia una parte del trabajo: “Me parece devastador”

La actriz de ‘Harry Potter’ lleva apartada de cámaras desde que rodase ‘Mujercitas’ junto a Greta Gerwig

Emma Watson admite que echa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo abre una pieza

El Supremo abre una pieza separada para investigar las adjudicaciones vinculadas a Cerdán y mantiene en la principal la causa contra Ábalos

Un hombre mata a su inquilina y convive con el cadáver durante un mes: la Justicia le condena a 15 años de cárcel

Kike Ferrer, mecánico: “Dentro de 20 años los mecánicos irán de bata blanca. No se mancharán. Será como una tienda de Apple”

El nuevo y gigante avión italoamericano que será el más grande jamás construido: su primer vuelo está previsto para 2029

El Gobierno indulta a dos miembros de ‘Los seis de Zaragoza’, encarcelados por participar en una manifestación contra la ultraderecha

ECONOMÍA

Sorteo 4 de la Triplex

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

BBVA podría enfrentarse a un déficit de capital de entre 1.000 y 5.000 millones en una segunda opa, calculan los analistas

Precio de la luz en España 24 de septiembre: a esta hora la tarifa será de 0.01 euros

Vivienda, un coto vedado a los jóvenes: las casas compradas por menores de 30 años se desploman a la mitad en 18 años

Los andaluces que tengan una mascota podrán pagar menos impuestos: en qué consiste la medida y cómo acogerte

DEPORTES

Qué es el Trofeo Kopa

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy

El enfado del padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Aquí ha pasado algo muy raro”

Israel-Premier Tech corre el riesgo de quedarse sin bicicletas

La historia de Vicky López, flamante premio Kopa: criada en el Real Madrid, deslumbrando en el Barcelona y llamada a ser Balón de Oro

Harry Styles corre la maratón de Berlín bajo un seudónimo y en menos de tres horas