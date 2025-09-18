‘El verano en que me enamoré’ no acaba aquí: la popular serie de Amazon tendrá una continuación en forma de película

Cualquier cosa puede pasar. Los últimos tres episodios de El Verano En Que Me Enamoré llegan desde el 3 de septiembre. (Prime Video)

La noche parisina del estreno final de El verano en que me enamoré dejó a seguidores y equipo creativo con una nueva expectativa: la historia aún no termina. Según publicó Amazon Prime Video, la plataforma producirá una película que servirá como desenlace para la exitosa serie juvenil El verano en que me enamoré, tras la emisión mundial del último capítulo de su tercera temporada. El anuncio se realizó durante la celebración del final de la serie en París, Francia, sumando un nuevo capítulo a la saga que ha consolidado un fenómeno internacional.

La serie El verano en que me enamoré nació de la trilogía escrita por Jenny Han, quien también lideró la adaptación para televisión. El relato, definido por la propia Prime Video como un “drama multigeneracional” centrado en un triángulo amoroso, los vínculos familiares y la fuerza de la amistad femenina, obtuvo un amplio respaldo global. Según cifras de la compañía, el estreno de la tercera temporada alcanzó 25 millones de espectadores durante la primera semana tras su lanzamiento, reflejando el arraigo de la historia en públicos de diversas edades y territorios.

Aunque los detalles sobre el argumento de la futura película permanecen bajo reserva, Amazon Prime Video confirmó que Jenny Han estará a cargo del guion junto a Sarah Kucserka, quienes han delineado el desarrollo de la narrativa desde el inicio de la serie. La revelación, ocurrida en un evento multitudinario en la capital francesa, sumó la presencia de los actores principales, ejecutivos de la compañía y miembros del equipo creativo. Según la información de Amazon MGM Studios y Prime Video, la serie “ha generado momentos de alegría, nostalgia y conexión que la transformaron en una sensación mundial”, afirmaron Courtenay Valenti y Vernon Sanders en declaración conjunta, subrayando que la colaboración con Jenny Han pretende regalar al público “un siguiente capítulo inolvidable”.

Es el final de su tercer año de universidad, y Belly está emocionada por pasar otro verano en Cousins con su alma gemela, Jeremiah. Su futuro parece establecido, hasta que algunos eventos que le sacuden el centro la traen de vuelta a su primer amor, Conrad. Ahora al borde de la adultez, Belly se encuentra en una encrucijada y debe decidir cuál de los hermanos tiene su corazón. El verano nunca volverá a ser el mismo (Prime Video)

Falta algo por contar

La autora, Jenny Han, explicó su motivación para llevar el cierre de la historia a la gran pantalla: “Hay otro gran hito en la travesía de Belly, y pensé que solo una película le haría justicia. Estoy agradecida con Prime Video por seguir apoyando mi visión de esta historia y hacer posible compartir este capítulo final con los fans”, expresó Han, según el comunicado oficial. La escritora y productora destacó que los pilares narrativos de la serie —el paso a la madurez, la intensidad de los lazos familiares, las amistades y los desafíos de la adolescencia— seguirán presentes en el desenlace cinematográfico, aunque los detalles específicos del argumento serán, por ahora, una incógnita.

El casting original regresa a la pantalla con Lola Tung como protagonista, acompañada por Jackie Chung, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Rachel Blanchard, Sean Kaufman y Rain Spencer. En la producción, Han y Kucserka volverán a liderar el proyecto como co-showrunners y productoras ejecutivas, junto a Karen Rosenfelt, Paul Lee, Hope Hartman y Mads Hansen (por wiip), dando continuidad al equipo responsable del éxito de la serie.

El verano en que me enamoré, coproducida por Amazon Studios y wiip, abrirá así un nuevo capítulo, generando expectativas en torno al destino de Belly y los personajes centrales cuando la historia alcance el formato cinematográfico. Según Prime Video, la película representará la culminación de una travesía que, desde su origen en la narrativa juvenil, atravesó la pantalla y encontró eco en millones de hogares a nivel mundial.