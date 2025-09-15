España Cultura

Owen Cooper, el adolescente de 15 años que le ha quitado el premio Emmy a Javier Bardem: “Yo no era nada hace tres años”

El joven actor británico, convertido en el intérprete más precoz en recoger el premio en categoría masculina, explicó cómo hace apenas unos años comenzó a dar clases de teatro sin imaginar que algún día podría llegar hasta donde hoy se encuentra

Nel Gómez

Owen Cooper recoge el Emmy
Owen Cooper recoge el Emmy como Mejor actor de reparto en una miniserie. (REUTERS/Mike Blake)

Hasta la noche de este domingo, el actor español Javier Bardem partía como favorito para hacerse con el premio Emmy al mejor actor de reparto por su papel en Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez. Sin embargo, la ceremonia de los conocidos premios de televisión, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, acabó dando una de las sorpresas al anunciar a su ganador: el jovencísimo Owen Cooper.

A sus 15 años, Cooper ha inscrito su nombre en la lista de los ganadores más jóvenes en la historia de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de Estados Unidos. Un honor que, por otro lado, es más que merecido después de su estremecedora interpretación como Jamie Miller, un muchacho de 13 años acusado de asesinato en la aclamada miniserie británica Adolescencia, uno de los fenómenos del año en Netflix, la plataforma responsable de la producción.

Así se rodó la serie de Netflix 'Adolescencia'

Un récord solo superado por una actriz hace más de 40 años

En su discurso, Cooper se sinceró sobre lo inesperado del éxito de la serie y lo que ha supuesto para su vida. “o no era nada hace tres años (el joven nunca había actuado profesionalmente antes de participar en Adolescencia). Ahora estoy aquí. Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí”, confesaba durante la gala. Sin embargo, el adolescente quiso reflexionar acerca de la importancia de salir de la zona de confort, agregando que“si escuchas, te concentras y sales de tu zona de confort, puedes lograr cualquier cosa en la vida. ¿A quién le importa si te avergüenzas? Todo es posible”.

Cooper se impuso a Bardem y al resto de nominados en la categoría de serie de edición limitada o película: Peter Sarsgaard (Presunto inocente), Rob Delaney (Dying for Sex), Bill Camp (Presunto inocente) o su compañero de rodaje, Ashley Walters. Con ello, batió un récord vigente desde 1973, cuando Scott Jacoby ganó el Emmy a los 16 años por su papel en That Certain Summer. Solamente la actriz Roxana Zal, con 14 años en 1984, había logrado el reconocimiento a menor edad en las categorías femeninas.

Owen Cooper con el Emmy
Owen Cooper con el Emmy recibido por su papel en 'Adolescencia'. (REUTERS/Mike Blake)

Cabe recordar que Bardem acudía por primera vez como nominado a los Emmy, después de haber estado nominado también al Globo de Oro en la misma categoría. El actor no pudo así dar un discurso en el que, muy probablemente, habría lanzado algún mensaje político en línea con la postura comprometida y humanitaria que siempre ha mostrado en este tipo de actos. De hecho, durante la alfombra roja, el intérprete ya acaparó titulares al portar un pañuelo palestino y denunciar, en declaraciones a medios como Variety, la situación en Gaza, además de pedir “un bloqueo diplomático y comercial y sanciones para Israel”.

Por su parte, la serie Adolescencia se convirtió en una de las ficciones más premiadas de la noche (seis Emmys, incluidos el de Mejor miniserie y Mejor actor protagonista para Stephen Graham y Mejor actriz de reparto para Erin Doherty) después de convertirse en una de las producciones más vistas del año y elogiadas tanto por su guion como por su innovador formato de plano secuencia. El impacto de la serie, que narra el arresto de un adolescente británico en medio de una investigación por asesinato, suscitó un extendido debate sobre la misoginia y la seguridad en línea, hasta el punto de que el creador de la serie, Jack Thorne, participó en una charla junto al primer ministro británico Keir Starmer.

