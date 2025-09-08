España Cultura

El clásico de Akira Kurosawa que reviven Denzel Washington y Spike Lee llega a Apple TV+: “Es puro Shakespeare”

El tándem formado por el célebre actor y el director afroamericano vuelven a reunirse en ‘Del cielo al infierno’

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
Denzel Washington en 'Del cielo
Denzel Washington en 'Del cielo al infierno', su nueva colaboración con el director Spike Lee (Apple TV+)

El reencuentro entre Spike Lee y Denzel Washington en la pantalla ha dado lugar a una de las colaboraciones más longevas y productivas del cine estadounidense, y su más reciente proyecto, Del cielo al infierno, profundiza en los dilemas morales y sociales que han marcado la trayectoria de ambos.

Esta nueva producción, disponible en AppleTV+, representa la quinta ocasión en que director y actor unen fuerzas, consolidando una relación creativa que se extiende por más de treinta años y que ha explorado aspectos fundamentales de la experiencia afroamericana.

Una versión hip hop de ‘El infierno del odio’

La película, que reinterpreta el clásico japonés El infierno del odio (1963) de Akira Kurosawa, traslada la acción a una Nueva York contemporánea, marcada por profundas divisiones de clase y raza.

Las series que llegan a las plataformas en septiembre

En esta versión, el protagonista, interpretado por Denzel Washington, es un productor musical que se enfrenta a un dilema ético cuando, en vísperas de cerrar un acuerdo financiero crucial, un secuestrador que pretendía raptar a su hijo termina llevándose por error al hijo de su chófer.

Spike Lee ha explicado que, aunque ha respetado el espíritu de la obra original, ha optado por darle un giro personal: “He respetado el espíritu de la película original y le he dado una vuelta. En ese sentido, podría decirse que he hecho lo que los músicos de jazz llevan haciendo toda la vida: tomas una pieza clásica y la aderezas echándole tu propia salsa; eso mismo son la versión que John Coltrane creó de ‘My Favorite Things’ y la de ‘My Funny Valentine’ que se inventó Miles Davis”.

El director neoyorquino reconoce la influencia de Kurosawa en su carrera, recordando que para rodar Nola Darling (1986) se inspiró en la mítica Rashomon (1950).

Denzel Washington en una escena
Denzel Washington en una escena de 'Del cielo al infierno' (A24 via AP)

Sin embargo, Del cielo al infierno se distancia del homenaje para convertirse en una síntesis de los temas recurrentes en la filmografía de Lee: la vida en la Gran Manzana, la cultura hip hop, el arte afroamericano y el conflicto entre la integridad creativa y las exigencias del mercado.

El dilema central de la película, según el propio director, busca interpelar al espectador: “El objetivo es que los espectadores acaben de ver la película y se pregunten: ‘¿Qué haría yo en esa misma situación?’”.

Denzel Washington y Spike Lee: una relación duradera

La complicidad entre Lee y Washington se mantiene intacta tras casi dos décadas desde su anterior colaboración en Plan oculto (2006).

El director no duda en calificar a Washington como “el mejor actor vivo del mundo”, mientras que el actor, con humor, reconoce la inspiración que le provoca su compañero: “Me inspira este anciano que tengo al lado, sigue comportándose como lo haría un niño en una tienda de golosinas, y el entusiasmo infantil que siente por su trabajo me inspira y me contagia”.

Su filmografía conjunta incluye también Cuanto más, mejor (1990), Malcolm X (1992) y Una mala jugada (1998).

Denzel Washington y el director
Denzel Washington y el director Spike Lee, una amistad y una relación profesional duradera REUTERS/Aude Guerrucci

Uno de los momentos más destacados de Del cielo al infierno es una escena en la que Washington protagoniza una improvisada batalla de rap junto a A$AP Rocky, un episodio que, según la crítica, quedará como uno de los hitos interpretativos del actor y que ejemplifica el choque generacional que atraviesa la película.

Lee lo resume así: “También es una historia sobre la desconexión que las viejas generaciones sentimos respecto al mundo moderno. A un lado sitúa al viejo pistolero y, al otro, al novato que intenta destronar al rey. Es puro Shakespeare”.

La reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad contemporánea también ocupa un lugar relevante en la visión de Lee.

El cineasta expresa su preocupación por el efecto de las nuevas herramientas digitales en la creatividad y la educación: “No quiero sonar como un abuelo, pero corremos el riesgo de ser idiotizados por ellas. ¿Y qué hay de la educación que imponen en nuestros hijos? Hoy en día los estudiantes se sirven de la inteligencia artificial para hacer sus trabajos académicos; la creatividad y el arte, y hasta el alma humana, corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas. Tal vez haga otra película sobre ello”.

Del cielo al infierno se presenta así como una obra que, más allá de su condición de adaptación, condensa las inquietudes y el estilo de Spike Lee, al tiempo que reafirma la vigencia de su colaboración con Denzel Washington, que parece sentirse más cómodo con el director que con ningún otro.

Temas Relacionados

Denzel WashingtonSpike LeePlataformasApple TVPelículasPelículas RecomendadasCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

“Tarde de perros” sigue viva: todo lo que la gran película con Al Pacino tiene aún para decirnos a 50 años de su estreno

El celebrado film de Sidney Lumet basado en la historia real de un frustrado asalto a un banco se estrenó en septiembre de 1975. El rol de los medios, las consecuencias emocionales de la guerra, las cuestiones de género y la desconfianza popular en la Policía son también temas del presente

“Tarde de perros” sigue viva:

‘El canto de los grillos’, el nuevo libro del considerado como el Stephen King español

Paul Pen regresa con la continuación del celebrado fenómeno ‘El brillo de las luciérnagas’

‘El canto de los grillos’,

El pop católico de Hakuna convierte Rivas en un santuario musical contemporáneo

La localidad madrileña ha acogido a 25.000 personas este sábado en el Auditorio Miguel Ríos para seguir la ‘misa’ multitudinaria de este grupo musical eclesiástico

El pop católico de Hakuna

Muere Gustavo Torner, referente del arte abstracto español, a los cien años

La figura clave detrás de la llegada de Fernando Zóbel a Cuenca y uno de los impulsores del movimiento informalista nacional, deja obras en museos y espacios públicos de varias ciudades

Muere Gustavo Torner, referente del

El primer negocio de Miguel Herrán rinde homenaje a ‘La Casa de Papel’: así se llama la pizzería que ha abierto en Málaga

El actor estrena en cines este mes de octubre ‘La Tregua’, dirigida por Miguel Ángel Vivas

El primer negocio de Miguel
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juzgan en San Sebastián a

Juzgan en San Sebastián a una pareja acusada de intentar asesinar a su bebé zarandeándola

¿Son las interferencias en los aviones una amenaza real? Un experto explica que “es un mensaje simbólico, pero hay una disminución de la seguridad”

Asegurar un cajero automático en los pueblos o la gratuidad de las gafas: cinco leyes llegadas desde las comunidades autónomas se atascan en el Congreso

Feijóo difunde un vídeo cantando ‘Mi limón, mi limonero’ que acompaña con la frase ‘Me gusta la fruta’ que acuñó Ayuso

Detenido un hombre por el asesinato de una mujer en Sevilla: se investiga como posible caso de violencia machista

ECONOMÍA

Cómo está el euro frente

Cómo está el euro frente al dólar este 8 de septiembre

Una pareja australiana compra un palacio francés por 1,2 millones de dólares: ahora piden dinero a desconocidos para restaurarlo

Cómo ahorrar con un sueldo de 1.184 euros: estrategias prácticas para controlar los gastos y mejorar las finanzas

Cuál es el efecto real de la quita de deuda en el gasto público: el Gobierno defiende la medida y los expertos cuestionan que pueda mejorar las políticas sociales

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 5 de este 7 septiembre

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”