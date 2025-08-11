España Cultura

Maluma detiene su actuación en pleno concierto para regañar a una madre con su bebé: “Te lo digo con todo el cariño y respeto”

El artista colombiano recriminó a la mujer que trajera a un niño tan pequeño al concierto y lo definió como “un acto de irresponsabilidad”

Nel Gómez

Por Nel Gómez

El paisa se sintió incómodo al recordar que no haría eso con la pequeña París - crédito @gerudito/IG

En pleno avance de su gira mundial +Pretty +Dirty World Tour, el cantante colombiano Maluma ha protagonizado un momento en uno de sus conciertos en Ciudad de México que no ha tardado en volverse viral. El artista ha interrumpido el concierto para dirigirse directamente a una espectadora que había acudido acompañada por su hijo pequeño y cuestionar abiertamente la presencia del niño en el evento.

“¿Cuánto tiene, un año?”, se puede escuchar cómo pregunta Maluma en los vídeos compartidos a través de redes sociales. A continuación, remarca con contundencia: “¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibelios están en la puta mierda, donde el sonido está durísimo...? Ese bebé no sabe ni qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos, o algo”.

Fotografía de Mauma, el artista
Fotografía de Mauma, el artista que ha detenido su actuación en pleno concierto para regañar a una madre con su bebé. (@maluma/Instagram)

¿Un reproche justo?

La intervención del artista recibió una fuerte ovación de la audiencia. Pese a la reacción favorable del público, Maluma subrayó que su mensaje buscaba concienciar, no atacar a nadie. “Te lo digo con todo el cariño y respeto, yo soy papá y nunca la habría llevado a un concierto”, insiste durante su reprimenda. Además, el cantante también cuestiona la actitud de la espectadora por tratar al niño “como si fuera un juguete” y agregó: “Ese niño no quiere estar ahí”, sugiriendo a la madre que fuese más consciente en el futuro.

El episodio, además de viral, no ha tardado en originar un fuerte debate en las redes sociales, sumando reacciones tanto a favor como en contra de la actitud del intérprete de Felices los 4. En las imágenes difundidas se observa cómo detiene el espectáculo sin dudar cuando advierte a la seguidora moviendo a su hijo entre el público. En palabras del propio Maluma: “Es un acto de irresponsabilidad”.

Este tipo de intervenciones por parte de artistas está en aumento. En fechas recientes, otros músicos han hecho lo propio ante comportamientos que consideraron inapropiados. Sin ir más lejos, este mismo verano Bunbury interrumpió su espectáculo en Quito al incomodarse con un asistente que grababa todo el show con su teléfono móvil: “Este caballero lleva todo el puto concierto con la puta cámara grabando todo el puto concierto”, expresó el español ante el público, en un hecho que también fue replicado en las plataformas digitales.

Un padre feliz

Por su parte, la preocupación de Maluma por la protección de los niños se ha acentuado mucho desde que el artista se inició en la paternidad. El artista le dio la bienvenida a su hija París junto a su pareja, Susana Gómez, en marzo de 2024. A raíz del nacimiento, el cantante manifiesta con regularidad en sus redes sociales la importancia de cuidar a los bebés y ha compartido momentos íntimos, como cuando bailó con su hija al ritmo de su tema Bronceador.

En esa ocasión, los seguidores del artista resaltaron el parecido de la niña con su madre: “Por fin le veo la carita, es hermosa, igualita a la mamá”, comentaron usuarios en Instagram. La gira +Pretty +Dirty World Tour, iniciada el 15 de marzo en Barcelona, encara su tramo final con el último concierto previsto el 16 de agosto en Guadalajara, México.

