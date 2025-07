Pierre Perifel dirige ‘Los tipos malos 2′, más acción, humor y aventuras para toda la familia: “Los niños entienden perfectamente lo adulto. Son muy inteligentes”

Tráiler de 'Los tipos malos 2', la nueva película de animación de DreamWorks. (Universal Pictures)

A todo el mundo le gustan las películas de atracos y ladrones. De la astucia Robert Redford y Paul Newman en El Golpe a la elegancia de George Clooney y Brad Pitt en Ocean’s Eleven. Todos ellos son héroes a su manera: no esconden su naturaleza criminal, pero sus propios principios y valores acaban siendo el ‘lado bueno’ frente a los poderosos y los corruptos, muchas veces lo mismo.

Ahora bien, ¿qué ocurriría si los ladrones, en realidad, solo quisieran ser buenos ciudadanos? Con esta fórmula, Los tipos malos apareció en 2022: una pandilla formada por el señor Lobo, Serpiente, Tiburón, Piraña y Tarántula, encarnaba a una banda de ladrones temida y odiada por toda la ciudad que, sin embargo, procuraba dar un giro de 180 grados a su vida para convertirse en ‘los tipos buenos’.

Su historia, llena de chistes y acción a partes iguales, se convirtió en todo un éxito tanto en cines como en plataformas. Algo que, por otra parte, no debió sorprender en DreamWorks Animation, ya que cinco meses antes del estreno ya se encontraban trabajando en una segunda parte. Tres años después, llega Los tipos malos 2, una segunda parte que cuenta los hechos inmediatamente posteriores a la primera película y que dobla la apuesta: más acción, más espectáculo y más humor en esta nueva historia de la banda de ladrones más gamberra de la gran pantalla.

Imágenes de 'Los tipos malos 2'. (DreamWorks Animation)

“La mayor parte de las veces, las secuelas son muy difíciles de hacer”

Los tipos malos fue la primera película que dirigió Pierre Perifel y, por lo tanto, su primer logro a los mandos de un proyecto. “La gran pregunta era si iba a ser capaz de hacerlo otra vez, con el síndrome del impostor del que está empezando”, cuenta el director en una conversación con Infobae España y otros medios de comunicación. “Sabemos lo que son las secuelas, que la mayor parte de las veces son muy difíciles de hacer”. Por ello, bajo todo el escrutinio y la presión que tenían encima, solo se fijaron un objetivo: la segunda película debería tener historias “tan increíbles como en la primera”.

En Los tipos malos 2, vemos como a los exladrones se les atraganta eso que llaman ‘reinserción’. Sus particularidades -desde su pasado criminal hasta las flatulencias por los nervios- hacen que no les resulte nada fácil encontrar un trabajo normal, lo que hace complicado construirse una nueva vida. Por si fuera poco, muy pronto se ven involucrados en una nueva ola de robos que sirven de preámbulo al que pretende ser el mayor robo de la historia. Detrás de todo, se encuentra un nuevo grupo criminal: las Tipas Malas.

Pierre Perifel, junto a Santi Millán y Gemita, quienes doblan al Señor Lobo y Tarántula en la película. (Alberto Espada)

Tenían el principio y el final de la historia: faltaba lo de en medio

A pocas semanas del estreno, Pierre Perifel considera que su equipo ha hecho un “trabajo extraordinario”. La película arranca con un vibrante atraco en El Cairo al estilo Misión: Imposible que contrasta con la vida que ahora llevan él y sus amigos. “El señor Lobo se cuestiona su decisión de convertirse en un buen tipo porque ser bueno no es divertido: le cuesta adaptarse”, explica el director. Por eso, hasta en los colores se nota lo difícil que puede ser a veces ceñirse a las normas.

Ahora bien, apenas una hora y media después, nuestros héroes pasan de esa vida gris y llena de frustraciones a acabar intentando alcanzar, con la fuerza de los gases de Piraña, una nave espacial llena de oro. El cómo se produce este cambio es algo que no podemos revelar, pero que también fue el problema que se plantearon Perifel y su equipo a la hora de desarrollar la película. “La secuencia en el espacio exterior venía de los libros originales”, cuenta al respecto. “Ese gag era uno de los favoritos de los niños y yo pensé: ‘podríamos hacer una escena de acción superguay’”.

Tenían, pues, el principio y el final: solo faltaba lo del medio, algo para lo que trabajó con los guionistas de cara a que la película no perdiera en ningún momento ni lo emocionante ni lo emotivo. “El hilo conductor es el crecimiento del personaje (el señor Lobo)”, señala Perifel. “¿Qué quiere él? Quiere aceptación, ser querido por la sociedad, reinsertarse y que la gente lo quiera".

Imágenes de 'Los tipos malos 2'. (Universal Pictures)

Así, a partir de diferentes ideas que tenía y con este eje, fue vinculando cada una de las escenas para acabar construyendo la historia, algo para lo que ha sido vital su propio crecimiento: “Ahora conozco mucho más el proceso”, afirma el director, “sé lo que realmente me gusta y lo que no quiero ver, soy más capaz de tener una visión global de todo el proyecto y luego, dos segundos después, sumergirme en las notas sobre dos o tres fotogramas”.

“La capacidad de atención de los niños y los adultos es cada vez más corta”

Sobre este proceso, Perifel reflexiona sobre cómo el cine de animación se ha visto afectado por lo que él define como “la capacidad de atención cada vez más corta” tanto en niños como en adultos. “Si te fijas, verás que las películas que se hicieron hace 10, 20, 30 o 40 años tienen un ritmo completamente más diferente, mucho más lento”, subraya. El cineasta concluye así que se trata de una “glotonería” de los espectadores, que quieren cada vez más y más imágenes. En su caso, en el cine de animación de corte familiar observa que “es como si ahora fuera difícil satisfacer a los niños con una o dos secuencias largas, como si quisieran ver muchas cosas”.

Sin embargo, no se muestra pesimista por este fenómeno. Él mismo no se para a pensar en este tipo de cuestiones cuando diseña sus películas, y opina que esta nueva tendencia no está evitando, en realidad, que se haga todo tipo de cine. “Creo que vamos hacia una variedad de experiencias, ya sea en cuanto al ritmo, en cuanto a la experiencia en el cine o a través de dispositivos, un género diferente o diferentes estilos. Está claro que ya tenemos muchas opciones, pero creo que cada vez habrá más y más”.

Imágenes de 'Los tipos malos 2'. (Universal Pictures)

En la misma línea, Perifel destaca que en el desarrollo de la película ha habido un proceso “deliberado” de “ir hacia lo adulto”, sin miedo a repeler a los padres. “Los niños de hoy en día, de nueve o diez años, van a ver películas de Marvel o Jurassic Park, que son mucho más adultas que lo que yo hago”. Por ello, considera que no por tratar temas adultos en algunas escenas (sin cruzar nunca ninguna línea roja) la película deje de ser atractiva para el público más joven. “Lo entienden todo perfectamente, son muy inteligentes, creo que estamos surfeando una ola que es caminar por la cuerda floja, una línea muy fina, pero tendemos a dirigirnos un poco más a los adultos porque sé que los niños nos seguirán”.

Es más, Perifel considera que los chistes de películas como Los Tipos Malos 2 “introduce a los niños en el mundo de los adultos, y les encanta porque se sienten incluidos”. Al mismo tiempo, el diseño de los personajes hace que al mismo tiempo la película no pierda nunca su aspecto infantil, lo que hace que la historia “funcione en muchos niveles de una manera positiva”. “Ese equilibrio es realmente genial para nosotros”, termina, y es por eso que, a lo largo de la película, toda la familia al completo podrá reírse y alucinar al mismo tiempo.