Muere el actor de ‘Astérix y Obélix’ Bun Hay Mean en París, al caer desde un balcón de un octavo piso

El actor y cómico Bun Hay Mean (Lormont, Francia, 1981), conocido por su participación en Astérix y Obélix y el reino medio (2023), ha fallecido a los 43 años tras un trágico accidente en París. Según el comunicado oficial emitido por su representante, la muerte ocurrió justo antes de su partida a Montreal, donde tenía programada una actuación para este viernes 11 de julio.

“Es con una infinita tristeza que debemos anunciar la desaparición de nuestro amigo, nuestro inmenso artista, Bun Hay Mean. Iba a partir a Montreal para actuar el 11 de julio. Estaba tan feliz de haber encontrado el camino de regreso al escenario y a su público”, ha escrito en un comunicado publicado por su representante Philippe Delmas. Según ha anunciado su equipo, el actor se resbaló y cayó varios pisos mientras intentaba recuperar su teléfono de la alcantarilla de su balcón.

Sin embargo, como ha apuntado el medio francés Le Parisien, según una fuente policial, el teléfono móvil del artista fue encontrado en el canalón y también se observó la presencia de un cenicero en el alféizar de la ventana. No se encontró ninguna carta de despedida en la vivienda. “Estamos devastados, pensamos en su familia, su madre, su padre, sus hermanos y hermanas”, expresaron desde su equipo.

Nacido en Lormont, Gironda, de madre china y padre camboyano, su familia se trasladó a las afueras de Burdeos en 1977, tras escapar del régimen de los Jemeres Rojos. Durante su adolescencia, empezó a escribir sketches y a realizar monólogos en distintos cafés de la ciudad, mientras asistía a clases de improvisación al mismo tiempo que cursaba sus estudios.

Tras graduarse en informática, comenzó a trabajar, pero decidió renunciar y apostar por el arte. A los 24 años, dejó Burdeos para mudarse a París y perseguir su sueño de convertirse en comediante. El actor, también conocido como Chinois Marrant (’Chino Divertido’, en francés), fue descubierto a mediados de la década de 2010 por Alais Degois, el entonces director del Jamel Comedy Club.

Pese a que su carrera despegó bajo la dirección de Guillaume Canet en la nueva cinta de Astérix y Obélix interpretando al villano Deng Tsin Qin, también tuvo papeles secundarios en filmes como El chef, la receta de la felicidad (2012), o Les Mèchants (2021).

Hay Mean estaba preparando una nueva gira por Francia y a nivel internación con su monólogo Kill Bun. “Bun Hay Mean presenta un nuevo espectáculo en el que todo vale: anécdotas personales, chistes que escuecen, improvisaciones que se salen de madre (intencionadamente o no...) y clichés que estallan en el aire. Repasa sus experiencias personales y aborda temas como la salud mental, su primer papel en el cine y toda una serie de nuevos sketches”, rezaba la descripción del espectáculo. De hecho, estaba previsto que comenzara en Montreal, Toronto, este viernes 11.

Como ha asegurado el citado medio, la fiscalía de París ha anunciado la apertura de una investigación sobre la causa de la muerte, que por ahora se apoyan en que se trata de un accidente.