Este actor ha interpretado cinco veces a Franco: “Lo peor es que me llamaban para hacer de él a los 60 desde que tengo 30”

Carlos Areces como Franco en 'No lo llames amor... llámalo X' (YouTube)

El currículum de Carlos Areces (Madrid, 1976) es largo. A su papel de actor también se le suma el de cantante -forma el dúo de subnopop Ojete Calor junto a Aníbal Gómez- o el de dibujante -autor de numerosos cómics y también de premios-. Pero si hay algo que resalta en su largo es historial es por haber dado vida al Francisco Franco. Pero no una vez, que hubiese sido lo más común. Si no cinco.

Conocido por su vis cómica y por ser un rostro habitual en las películas de Álex de la Iglesia -ha participado en cuatro de sus cintas- el actor, que debutó en 1999, acumula en su carrera este peculiar récord. Así lo recordó durante una entrevista en el programa A las bravas de la Cadena SER el pasado 11 de junio, donde charló sin filtros junto al cómico Raúl Pérez sobre su experiencia y las vueltas de su trayectoria actoral. “¿No estás un poco quemado -perdón, exhumado- con eso?”, preguntó con acidez en tono de broma el conductor del programa.

“Estoy un poco encasillado”, admitió Areces con humor. “Hace ya tiempo que no me ofrecen ninguno”, añadió sobre los papeles para encarnar al dictador que sostuvo el poder en España entre 1936 y 1975. Pero, según relata lo que más le ha frustrado nunca fue el tipo de personaje, sino la edad que le exigían para el papel: “Lo peor de todo es que me llamaban para hacer de un Franco maduro, de unos 60 años, desde que tengo 30”, confesó divertido. “Lo cierto es que cuando me dejaba bigotito hay que reconocer que un parecido había”.

Carlos Areces junto a algunos miembros del reparto de 'Muertos S.L.' (Movistar Plus+), firmada por los hermanos Caballero

Dónde ver a Areces como Francisco Franco

Areces explicó que el contexto ha sido determinante para que estos papeles existan: “Antes no era posible hacer..., antes no era posible. Ahora… ahora tampoco”, ironizó, aludiendo a la persistente sensibilidad social y legal respecto a figuras y símbolos vinculados a la dictadura. El actor aprovechó para recordar que incluso hacer humor sobre temas relacionados sigue siendo un terreno delicado: “Una chica tuitera fue a juicio por hacer un chiste de Carrero Blanco, o sea que…”.

El féretro del dictador Francisco Franco sale a hombros de la Basílica del Valle de los Caídos.

El actor madrileño de 49 años ha interpretado a Franco un total de seis veces, si se tiene en cuenta un papel en el corto de Álex de la Iglesia llamado La tragedia de Francisco Franco en la que no fue acreditado. Ese fue, de hecho, su debut en la piel del dictador, en el 2009. Sin embargo, a ojos del público fue en la comedia No lo llames amor... llámalo X, de Oriol Capel, en el 2011; posteriormente en el corto Bikini de Óscar Bernàcer, en 2014; para volver a repetir dos años después en La reina de España, dirigida por Fernando Trueba.

Y no solo ha sido en cortos o largometrajes, también en serie. En Tarancón. El quinto mandamiento, en el año 2010, Areces también dio vida al dictador durante dos episodios. “He hecho de él en cinco ficciones diferentes. No van a encontrar un Franco con mejor currículum”, sentenció el actor en El Mundo en una entrevista el pasado mes de enero.