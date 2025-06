La actriz de ‘The White Lotus’ que tuvo que pasar su luna de miel junto a Tom Cruise: “Lávate los dientes y cuéntamelo todo”

Misión Imposible: Sentencia Final, la próxima entrega liderada por Tom Cruise, presenta un nuevo tráiler.

Todo el mundo sabe que Tom Cruise es un tipo que se toma muy en serio su trabajo. Conocido es su episodio de enfado durante el rodaje de Misión Imposible: Sentencia mortal, en el que la producción se demoró por no respetar el protocolo covid, o las muchas escenas de acción a las que se ha prestado. El actor antepone sus películas a todo, pero también ha hecho que todos los que le rodean se involucren de la misma manera. En un barco tan importante es el capitán como hasta el último marinero que rema, y es por eso que varios de los intérpretes de Misión Imposible han acumulado una serie de experiencias de lo más variopintas. Por decirlo de alguna manera.

Michelle Monaghan es una de ellas, ya que ha revelado en una entrevista reciente que tuvo que pasar su luna de miel nada menos que junto a Tom Cruise. ¿La razón? El inicio del rodaje de Misión Imposible 3, tercera entrega de la saga y primera aparición de la actriz de The White Lotus, que posteriormente volvería a aparecer en la sexta entrega, Misión Imposible: Fallout. "No tuvimos tiempo de pasar la luna de miel porque teníamos que empezar a rodar Misión: Imposible, creo que tres días después. Así que volamos de vuelta a Los Ángeles“, revelaba la actriz en una reciente entrevista.

La intérprete conocida por películas como Kiss Kiss Bang Bang o Código fuente se desposó en 2005 con su actual marido, Peter White. Sin embargo, la llamada de Cruise y del director J.J. Abrams propició que la actriz tuviese que interrumpir momentáneamente sus vacaciones de boda, teniendo que desplazarse rápidamente al lugar de rodaje. Pero la cosa no acaba ahí, porque además Monaghan tenía que protagonizar la película como Julia, el interés amoroso de Ethan Hunt, lo que implicaba más de una escena romántica con Tom Cruise. “Recibo mi hoja de llamadas para mi primer día en la película. Y, por supuesto, la suerte quiso que fuera una escena íntima con Tom Cruise”.

Tom Cruise junto a Michelle Monaghan en 'Misión Imposible 3'

De Misión Imposible a Tailandia

Monaghan salió pronto de su habitación en la que estaba su recién nombrado marido, se olvidó las llaves y se dirigió al set para el que asegura fue “el mejor día” junto a Cruise y Abrams. No obstante, al volver fue sorprendida por su marido, que no tardó en preguntarle por la experiencia. No desde los celos, sino desde genuina curiosidad, aunque también con algo de humor. “Entré en el hotel y mi marido me dijo: ‘Cariño, ¿cómo te ha ido? Y yo le dije: ‘¡Fue increíble! Ha estado muy bien’. Me dijo: “Lávate los dientes y cuéntamelo todo”. Y yo le dije: ‘Cariño, ha sido muy amable. Fue un día encantador. Fue tan perfecto’“, explicaba la actriz de 49 años.

Aunque su aventura terminó con Misión Imposible: Fallout y no ha vuelto en las dos posteriores entregas, a Monaghan no le ha hecho falta la presencia de Tom Cruise para seguir triunfando. En el último año ha estado en la película de terror Maxxxine de Ti West y protagonizado series como Mono malo o la mencionada The White Lotus, en la que interpreta precisamente a una actriz de televisión que va al paradisíaco resort para reencontrarse con sus dos amigas. Después de todo, la actriz tuvo el viaje exótico que se quedó sin disfrutar años antes durante su luna de miel.