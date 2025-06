La historia del Crimen de Patraix, el caso en el que se basa ‘La viuda negra’ de Netflix

Tráiler de 'La viuda negra', el nuevo true-crime de Netflix basado en el Crimen de Patraix

El 16 de agosto de 2017, un hombre apareció asesinado en un garaje cualquiera de Patraix, en Valencia. El hombre se llamaba Antonio Navarro Cerdán, era un ingeniero de 36 años y hacía tan solo unos meses que se había casado con María Jesús ‘Maje’ Moreno, una joven enfermera también natural de Valencia. Aunque las pistas apuntaban en un principio a un homicidio por robo, al no encontrar evidencias todo se redirigió al asesinato premeditado. Y de ahí a la viuda.

Este es el punto de partida de La viuda negra, la nueva película de Netflix que triunfa en la plataforma como ya lo hicieron otros true crime españoles anteriormente como El cuerpo en llamas o El Caso Asunta, de los mismos creadores. Pero es también la historia real de un crimen real, que conmocionó a Valencia en el verano de aquel año y que se extendió durante años hasta llegar a su final en 2020, cuando se celebró el juicio y se produjo una última revelación que cambió para siempre el caso.

Antes de eso, la investigación policial centró su mirada en la viuda por dos motivos. El primero porque el homicidio en sí presentaba rasgos de crimen pasional, debido a su violencia. El segundo por la propia actitud de Maje, fuera de lo normal para los agentes que la entrevistaron y para buena parte de su entorno, en especial la familia de Antonio Cerdán. De ese hilo empezó a tirar la policía, y fue cuando se produjo una serie de llamadas cuando tuvieron material con el que confirmar sus sospechas.

Antonio Navarro y María Jesús Moreno en una foto de su boda.

Las llamadas que lo cambiaron todo

Pronto la policía descubrió que Maje tenía un largo historia de infidelidades, lo cual daba sentido a su extraña actitud tras la muerte de su marido e hizo que pasase a ser sospechosa número 1 en el caso. La víctima era titular de varios seguros de vida y accidentes, y Maje ya había iniciado las gestiones pertinentes, así como contaba con la herencia y la pensión de viudedad. Sin embargo, no fue hasta que los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Valencia que intervinieron su teléfono que se pudieron atar los cabos. En una de esas llamadas telefónicas apareció.

Salvador Rodrigo Lapiedra era celador en el mismo hospital en el que trabajaba Maje. Era más mayor que ella, casado y con hijos, pero también uno de los amantes de la viudad. No obstante, no fue hasta que la policía interceptó una llamada entre ambos que pudo establecer un vínculo y situar a Salvador como principal sospechoso junto a Maje. El 12 de enero de 2018 fueron detenidos bajo la acusación de asesinato, y el hombre terminó confesando el crimen y exculpando a Maje del mismo a la vez, alegando que lo había hecho por amor. Unos días después, la policía acompañó a Salvador al lugar en el que había escondido el arma homicida, y tanto él como Maje fueron puestos en prisión provisional hasta la celebración del juicio, mientras se mandaban cartas para hacer creer a la policía que Maje no había tenido nada que ver en el asesinato.

Sin embargo, todo cambió cuando Salvador se enteró de que Maje mantenía relaciones con otro recluso. Ahí decidió cambiar su declaración e inculpar a Maje, revelando que Maje se había inventado un supuesto maltrato psicológico por parte de la víctima para justificar el asesinato. El 30 de octubre de 2020 un jurado popular condenó a Maje y a Salvador a 22 y 17 años de cárcel, por el asesinato de Antonio Navarro, condena que siguen cumpliendo en la actualidad.