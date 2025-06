La orden de alejamiento de Brad Pitt contra Leonardo DiCaprio: “Es un incidente del que no nos gusta hablar”

Leonardo DiCaprio y Brad Pitt en 'Érase una vez en Hollywood'

“Eres el puto Rick Dalton”. ¿A alguien le suena esta frase? Es la que Booth (Brad Pitt) le suelta a Rick (Leonardo DiCaprio) en una de las escenas de la última película de Quentin Tarantino: Érase una vez... en Hollywood. Esta línea, lejos de ser solo un guiño en la película, simbolizó el hito por reunir por primera vez en pantalla a dos de las mayores estrellas de Hollywood, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Desde la década de 1990, Brad Pitt y Leonardo DiCaprio han sido iconos destacados del cine estadounidense. Pitt se consolidó como figura del séptimo arte con películas como Entrevista con el vampiro, Seven o El club de la lucha. DiCaprio, por su parte, alcanzó el estrellato global con Titanic y fortaleció su reputación en colaboraciones con Martin Scorsese, protagonizando películas como Gangs of New York, El aviador e Infiltrados. En esta última película se rumoreaba que Brad Pitt iba a estar entre el reparto, pero finalmente el propio director rechazó la idea, dejando con las ganas a los fans que deseaban ver a ambos actores trabajar juntos.

Y claro, si alguien podía lograr ese sueño tenía que ser Quentin Tarantino. El director de Pulp Fiction es, aún a día de hoy, el único cineasta con el que ambos actores han trabajado para un largometraje. Brad Pitt debutó con él en la aclamada Malditos Bastardos, mientras que DiCaprio haría lo mismo en Django: Desencadenado. Finalmente, sería en la novena película del director cuando ambos se juntarían, dando lugar a un hito comparable, por ejemplo, a cuando Al Pacino y De Niro se juntaron en El Padrino: Parte 2 o Heat.

Enfrentados por un triángulo amoroso

La diferencia es que, en todos estos casos, estos actores siempre mostraron tener muy buena relación entre ellos. Sin embargo, aunque en Érase una vez en... Hollywood Pitt y DiCaprio mostraron gran química en pantalla, las cosas no siempre fueron tan cordiales.

En la década de los 90, cuando tanto el uno como el otro eran estrellas emergentes, hubo varios rumores que señalaron tensiones entre ellos tras la ruptura de Brad Pitt con Gwyneth Paltrow, actriz a la que comenzó a verse con DiCaprio. Esto desató especulaciones sobre un posible conflicto, al punto que se sugirió que Pitt habría interpuesto una orden de alejamiento contra DiCaprio.

“Un incidente del que no nos gusta hablar”

El asunto fue tan sonado, y tan prolongada había sido la espera para verles a ambos juntos en una película, que durante la promoción de Érase una vez en... en Hollywood, los periodistas no tardaron en preguntarle a Brad Pitt por este asunto. “Sí, tuve una orden de alejamiento contra él durante un tiempo... Por un incidente de 1994 del que no nos gusta hablar”. No dijo nada más, así que no se pudo saber si el actor estaba de broma -algo posible dado su tono irónico- o realmente estaba confirmando estos sucesos de los que hasta hoy no se ha visto el registro judicial.

Este 2025 se ha conocido que Érase una vez... en Hollywood podría tener una segunda parte dirigida por David Fincher (El club de la lucha). Un proyecto que ha hecho que muchos fans esperen poder volver a ver a ambos actores juntos, si bien parece que se han hecho falsas ilusiones: mientras Brad Pitt ya ha confirmado su presencia en la película, todo parece indicar que Leonardo DiCaprio se abstendrá de participar en el proyecto.