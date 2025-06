La empresa editorial de Eminem, Eight Mile Style, demanda a Meta por usar las canciones del artista sin su permiso

Eminem sube al escenario para presentar al expresidente de EE.UU. Barack Obama durante un acto de campaña de la candidata presidencial demócrata y vicepresidenta de EE.UU. Kamala Harris, en Detroit, Michigan, EE.UU. 22 de octubre de 2024. (REUTERS/Emily Elconin)

La empresa editorial del rapero Eminem, Eight Mile Style, ha presentado una demanda por infracción de derechos de autor contra Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp. La demanda, que fue presentada en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Michigan, División Sur, alega que la empresa creada por Mark Zuckerberg ha distribuido la música del rapero en sus plataformas sin las licencias correspondientes, como ha detallado el medio especializado Rolling Stone.

Según la demanda recogida por el citado medio, “a pesar de no tener licencia, las grabaciones de Eight Mile Compositions se han reproducido y sincronizado con contenido visual en las plataformas de Meta en millones de videos, con miles de millones de visualizaciones”. La denuncia continúa afirmando que “la infracción continuada por parte de Meta de Eight Mile Compositions durante años es otro ejemplo de una empresa multimillonaria que explota la creatividad de artistas musicales para el beneficio económico indebido de sus ejecutivos y accionistas sin licencia y sin respetar los derechos de los titulares de la propiedad intelectual”.

Eight Mile Style posee 243 composiciones musicales, incluidas algunas de las canciones más populares de Eminem, como Lose Yourself, The Real Slim Shady, Forgot About Dre y otros grandes éxitos del rapero. La demanda reconoce que Meta “ha eliminado varias composiciones de Eight Mile de sus bibliotecas musicales en los últimos meses”, como “Lose Yourself”, pero señala que aún se pueden encontrar versiones de karaoke, versiones instrumentales para piano y otras adaptaciones de las canciones en sus plataformas. A pesar de esto, la editorial argumenta que “otras obras destacadas de Eminem siguen disponibles en los servicios de Meta”, citando “Till I Collapse” como uno de los ejemplos.

Indemnización por daños y prejuicios

La demanda va más allá de acusar a Meta de permitir a los usuarios subir contenido con derechos de autor. Según la denuncia, “este caso implica la infracción consciente por parte de Meta de las composiciones de Eight Mile al reproducirlas y almacenarlas primero en sus bibliotecas musicales en línea, y luego distribuirlas para que los usuarios las seleccionen e incorporen a sus propias fotos y vídeos, disponibles para su transmisión pública en sus cuentas de WhatsApp, Facebook e Instagram”.

Como parte de la demanda, Eight Mile Style busca una indemnización por daños y perjuicios, que incluye “daños reales, daños por la disminución del valor de los derechos de autor debido al robo de los mismos por parte de los demandados, lucro cesante y las ganancias de los demandados atribuibles a la infracción”. Además, la empresa solicita una compensación máxima legal por infracción intencional de derechos de autor para cada una de las 243 obras de Eight Mile Style, lo que podría ascender a 109.350.000 dólares. También se ha solicitado una orden judicial permanente para frenar la infracción en curso.

Eminem y Ed Sheeran interpretan juntos "Stan"

Meta habría estado negociando “de buena fe”

Como reporta el medio CBS la demanda alega que Meta sabía que necesitaba una licencia para reproducir y distribuir música. En 2020, Meta firmó un acuerdo de licencia con Audiam, una empresa de recaudación de derechos de autor de música digital. En ese momento, Meta negoció sin éxito una licencia Eight Mile Style como parte de la licencia Audiam.

“Meta cuenta con licencias con miles de socios en todo el mundo y un extenso programa global de licencias para música en sus plataformas. Meta había estado negociando de buena fe con Eight Mile Style, pero en lugar de continuar las conversaciones, Eight Mile Style optó por demandar”, señaló un portavoz de Meta en declaraciones recogidas por Rolling Stone.