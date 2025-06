Viola Davis se arrepiente de haber protagonizado esta película 14 años después: “Creo que me traicioné a mí misma”

Viola Davis en 'Criadas y señoras'

Consolidado como un éxito financiero en la industria cinematográfica, el drama Criadas y Señoras aún arrastra un trasfondo de controversia que ha resonado particularmente en la voz de una de sus protagonistas, Viola Davis. Mientras la película enfrentó un éxito arrollador con una recaudación superior a los 221 millones de dólares para un presupuesto de apenas 25 millones, generó sentimientos mixtos en algunos de sus actores respecto a la representación de la historia. Según informó el medio New York Times, fue Davis quien expresó su arrepentimiento por su papel en 2018, revelando que “al final, no fueron las voces de los sirvientes las que oímos”.

Viola Davis interpretó a Aibileen Clark, una institutriz negra en el contexto de la década de 1960, quien decide compartir su historia en medio del clima racial convulso de los Estados Unidos, relativo a la segregación y el movimiento por los derechos civiles. Sin embargo, Davis ha señalado que este relato crucial se vio limitado por una narrativa dominada por los puntos de vista de los personajes blancos. Refiriéndose emocionalmente a su experiencia, mencionó, “Conozco a Aibileen. Conozco a Minny. Son mi abuela. Son mi madre”. Esto subraya el desapego que siente respecto a la representación auténtica de esas voces silenciadas en la producción.

El medio Vanity Fair publicó en 2020 una profundización de Davis sobre su participación en la película que también protagonizaban Emma Stone o Jessica Chastain, donde confesó su sentimiento de traición hacia sí misma y su comunidad, al protagonizar una historia que consideró no prepararse para narrar la verdad total. “Hay una parte de mí que todavía cree que me traicioné a mí misma y a mi gente, por protagonizar esta película que no estaba preparada para contar toda la verdad. Fue creada con el filtro de Hollywood en un contexto de racismo sistémico". Este comentario permitió entender su participación en el marco de una industria que a menudo diluye conversaciones importantes sobre el racismo en la industria.

Imagen de 'Criadas y señoras'

Afinando la perspectiva

Octavia Spencer, quien compartió el protagonismo con Davis, llegó a recibir un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su actuación, mientras que Bryce Dallas Howard, también parte del elenco, reflexionó en 2020 vía Facebook sobre la perspectiva incorrecta en Criadas y Señoras para aprender sobre el Movimiento por los Derechos Civiles, sugiriendo que la historia fue “narrada desde la perspectiva de un personaje blanco y fue creada por narradores predominantemente blancos”.

El mismo año, en el que el movimiento Black Lives Matter experimentó un resurgimiento significativo tras los eventos de brutalidad policial como el caso de George Floyd, la película fue reexaminada bajo un nuevo contexto social. Con estos eventos, se pusieron bajo lupa las representaciones culturales en el cine y su impacto en la percepción pública de temas raciales, mostrando cómo producciones pasadas pueden ser revaloradas y criticadas por sus aproximaciones a las experiencias de las comunidades negras.

La influencia del movimiento en Estados Unidos y el papel de figuras públicas como Davis han servido para ampliar el diálogo sobre la necesidad de narrativas más auténticas y representativas en el cine, particularmente en producciones que abordan temáticas raciales. Este contexto demuestra cómo obras de gran éxito en la cultura popular pueden encontrarse en el centro de debates sobre autenticidad y responsabilidad narrativa.