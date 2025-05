El Festival de Cannes impone una dura norma: lo que las estrellas ya no podrán hacer durante la alfombra roja

El equipo de 'Érase una vez en Hollywood' en la alfombra roja de Cannes. REUTERS/Jean-Paul Pelissier/File Photo

Este martes arranca una de las citas más esperadas por todo el mundo del cine. Comienza el Festival de Cannes, ese encuentro en el que cada año se dan cita en un pequeño sitio de la costa francesa algunos de los directores, estrellas y películas más importantes del año. Un espacio para presentar lo mejor del séptimo arte que en los últimos años ha dado también algunas de las ganadoras del Oscar a Mejor película, desde Parásitos a la reciente Anora, la última en hacerse con la Palma de Oro y la estatuilla a la vez.

Este año el Festival de Cannes promete muchas cosas y no solo por la destacada presencia española, con filmes como Romería de Carla Simón o Sirat. Trance en el desierto de Oliver Laxe en Sección Oficial. Pero también contará con un cambio significativo, una modificación impuesta para la alfombra roja que sin duda afectará a muchas estrellas que desfilen por ese suelo de terciopelo rojo, especialmente a las femeninas. Tal y como se acaba de dar a conocer por parte del propio certamen, los trajes voluminosos y desnudos pasarán a estar prohibidos.

“Por razones de decencia, el desnudo está prohibido en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival. No están permitidos los trajes voluminosos, en particular aquellos con una gran cola, que obstaculicen la correcta circulación de los invitados y compliquen el asiento en el teatro. Los equipos de acogida del festival estarán obligados a prohibir el acceso a la alfombra roja a toda persona que no respete estas normas”, señala la organización del festival en su carta oficial. Al ser preguntado por el motivo de esta nueva imposición, el certamen se defiende asegurando que el objetivo “no es regular la vestimenta en sí, sino prohibir el desnudo integral en la alfombra”, de acuerdo con el marco institucional del festival, así como con la legislación francesa.

Las estrellas de 'La sustancia' durante el pasado Festival de Cannes. REUTERS/Stephane Mahe

Adiós a los vestidos más atrevidos

La imposición de esta norma viene a condicionar en gran medida la elección de vestuario de todas las personas que desfilen por la alfombra roja a partir de ahora, y que se lleva arrastrando desde hace años. Cannes se ha caracterizado siempre por ser el lugar de referencia para la elegancia y la moda en el cine, pero también por tener un código bastante estricto, que ha ido desde prohibir la entrada sin tacones -rumor infundado según el director Thierry Frémaux, pero que sin embargo no afectó posteriormente a estrellas como Julia Roberts o Kristen Stewart- o sacarse selfies, medida que lleva vigente diez años.

Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos del evento que transcurre entre este 13 de mayo y el próximo día 24, para ver si las imposiciones son estrictas o más bien flexibles. En cualquier caso, las estrellas tendrán que tener en cuenta estas normas si no quieren verse expuestas a quedarse fuera de la que sin duda es la pasarela más icónica en el mundo del cine, y empañar así la carrera de lo que realmente es más importante allí: las películas.