Quién es Ilyas El Ouahdani, el actor que acompaña a Mario Casas en la película ‘Muy lejos’

Mario Casas es Sergio e Ilyas El Ouahdani es Yusef, en 'Muy lejos'. (BTEAM Pictures)

El pasado 11 de abril llegó a los cines Muy lejos, la cinta que da a Mario Casas su primer papel en el cine independiente español. A punto de rozar los 40 años —este junio hace 39— el actor se ha lucido con uno de los mejores papeles de su carrera —la crítica ha sido unánime— donde interpreta a Sergio, un joven que viaja con su familia a Utrecht para ver un partido del Espanyol. Sin embargo, tras sufrir un ataque de ansiedad, decide quedarse en Holanda y empezar de cero para conocerse y reconciliarse consigo mismo. Esta película es la ópera prima de Gerard Oms, quien también es el hombre en la sombra de Casas. Es coach actoral —profesional que ayuda al actor a construir su personaje— y ambos han trabajado juntos desde 2020, tras conocerse en el rodaje de No Matarás, película que le dio a Casas su primer Goya como Mejor Actor Protagonista.

Pero ni Casas ni Sergio, el personaje que interpreta, están solos. Es 2008, plena crisis económica, cuando, en la cinta, el protagonista se queda con lo puesto y un par de billetes en la cartera —para entonces no se podía pagar con el móvil— cuando el joven se instala en Utrecht y más tarde en Ámsterdam. Mientras tanto, sufre el microcosmos de lo que es ser un extranjero y de sentirse extraño no solo en el nuevo lugar donde reside, sino también en su propio cuerpo. Aquí entra en juego el personaje de Yusef, interpretado Ilyas El Ouahdani, un joven marroquí que también vive Ámsterdam, que, al igual que el protagonista, busca labrarse un futuro. Pese a no tener gran cantidad de diálogos, su presencia en la cinta es clave —no vamos a entrar a hacer spoilers—. Pero, ¿quién es este joven actor que comparte tatas escenas con Mario Casas?

Tráiler 'Muy lejos'

A Ilyas El Ouahdani (Marruecos, 1998) la interpretación le llegó casi por azar, pero ya ha sido suficiente para que su nombre comience a circular en los créditos del cine español. El joven lleva en activo desde 2021, y pese a que Muy lejos ha sido su primer papel con más relevancia, ya ha formado parte de la película Suro (2022), dirigida por Mikel Gurrea y protagonizada por Victoria Luego y Pol López; también se le ha podido ver en El caftán azul (2022) o el corto El tren de l’alegria (2023).

Pero su primer acercamiento a la actuación tuvo lugar en 2021, cuando se presentó a un casting para la segunda temporada de La Unidad, la serie de Movistar+, como detalló La Vanguardia. El proceso se realizó en un alojamiento para jóvenes migrantes en Gràcia, gestionado por la entidad social BarcelonActua (BAC). No fue seleccionado, pero aquel intento sembró una inquietud que dos años más tarde terminaría llevándolo al set de rodaje de Muy lejos, cuya película arrancó el rodaje a finales de 2023.

La fundación BAC acogió a Ilyass en uno de sus albergues en 2021

Fue aquel 2021 cuando el director Mikel Gurrea decidió apostar por actores no profesionales para Suro, en la que de un reparto de trece intérpretes, once no tenían experiencia previa en interpretación. Solo los protagonistas, Luengo y López, procedían del ámbito actoral. En aquella ocasión, El Ouahdani encarnó a Karim, un joven marroquí de 19 años que llega a una finca del Alt Empordà para trabajar en la recolección de corcho, una labor de temporada que realizan principalmente trabajadores migrantes.

Ilyas El Ouahdani posa junto al póster de 'Muy lejos'. (@ilyas_el_ouahdani / Instagram)

El casting para aquella película fue lo que le hizo dar el salto definitivo. Se llevó a cabo en localidades catalanas vinculadas a la producción de corcho, como Darnius, Maçanet de Cabrenys, Arbúcies, La Bisbal de l’Empordà o pueblos del Maresme. También se recurrió a fundaciones como Mercè Fontanilles, Ibn Battuta y BAC, que trabajan con jóvenes migrantes.

El Ouahdani nació en Marruecos y emigró con su padre a España cuando tenía diez años. Tras vivir en Almería, Madrid, Valencia y otras ciudades, y pasar también por Alemania y Francia, regresó sin haber logrado estabilidad. En Barcelona encontró un trabajo como camarero, pero la pandemia lo dejó sin ingresos ni casa. Fue entonces cuando un educador social lo puso en contacto con BAC, que lo acogió en uno de sus albergues.

Además, como indica en su biografía de Instagram, actualmente compagina su labor actoral como estudiante de Comercio Internacional. Desde aquel 2021, ha ido poquito a poquito haciéndose un hueco en el mundo actoral. Entre Suro, El caftán azul, El tren de l’alegria y ahora Muy lejos, el joven también ha hecho teatro. Durante el pasado mes de enero y febrero se le ha podido ver en el Teatro Nacional de Cataluña con Els contrabandistes de llibres de Darayya.