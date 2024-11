Javier Bardem aún no sabe si estará en la tercera parte de ‘Dune’: “Si no estoy, me enfadaré”

"Duna: Parte Dos" explorará el viaje mítico de Paul Atreides mientras se une con Chani y los Fremen en un camino de venganza contra los conspiradores que destruyeron a su familia. Enfrentando una elección entre el amor de su vida y el destino del universo conocido, se esfuerza por evitar un futuro terrible que solo él pueda prever. (Warner Bros)

Javier Bardem se ha convertido en una de las caras reconocibles de Dune, pero el actor ni siquiera está del todo seguro de que vaya a seguir en ella. El español, que ha dado vida a Stilgar en las dos primeras entregas de la saga dirigida por Denis Villeneuve, ha confesado en una reciente entrevista que, si bien conoce los planes de una tercera película, desconoce del todo si él mismo está incluido en esos planes que Villeneuve tiene entre manos. No es que no le gustase participar en ella, simplemente no puede garantizar que lo hará, aunque ganas no le faltan.

“Sé que estoy en el libro, así que debería estar en el guion. Si no estoy, me enfadaré mucho y se lo haré saber. Me iré a Canadá”, comenta Bardem entre risas, haciendo referencia al hogar natal de Denis Villeneuve, responsable de las dos primeras entregas y encargado de esta nueva, que llevará por título Dune: Messiah. “Hablando en serio, le quiero totalmente. Le adoro. Lo que él quiera, y lo que él decida, estará bien para mí. Absolutamente. Es único en su especie. Es un ser humano extraordinario. Un hombre cariñoso, divertido, divertidísimo y un verdadero trabajador”, matizaba Bardem, quien con Villeneuve ha encontrado a uno de los mejores cineastas con los que ha trabajado.

Dune: Parte Dos dejaba a Stilgar como uno de los grandes comandantes del ejército de Paul. La siguiente entrega de la saga, Dune Messsiah, empieza ya con un salto temporal de 12 años. Nada de guerras ni más duelos a cuchillo, solo un Paul Atreides ya nombrado Emperador del universo y gobernando con puño de hierro sobre todos, incluido los propios Fremen, como el Kwisatz Haderach que se esperaba que fuese. Sin embargo, la forma de gobernar de Paul superada su cruzada empieza a levantar ciertas dudas entre las facciones más ortodoxas de los Fremen, quienes ven como parte de su cultura se ha empezado a diluir y casi perderse en su expansión por toda la galaxia. Y es ahí donde empiezan los problemas. Porque la siguiente entrega podría prescindir de Stilgar, aunque en los libros sí que tenga presencia como tal.

Javier Bardem en 'Dune: Parte Dos'

La profecía antes del Mesías

Al primero que le gustaría ver a Bardem en la tercera parte de Dune no es a otro que su propio hijo. “Cuando vio Dune 2, se levantó en el cine y dijo: ‘Ese es mi padre’. Pero luego, al final, me dijo: ‘Pero si no has hecho nada de lucha con espadas’. Así que ahora tengo otra exigencia para Denis Villeneuve. Si existe Dune Messiah, por favor, dame un poco de lucha con espadas para que pueda enseñársela a mi hijo”, añadía el actor. Poca lucha puede esperar Bardem si se ha leído la novela original, centrada más en las disputas de palacio y demás conspiraciones que en las grandes batallas que se han visto hasta ahora.

A Bardem le tocará seguir esperando a recibir la llamada de Villeneuve desde Canadá, pero los fans de Dune pueden saciar su apetito con la serie que acaba de estrenarse en HBO Max y que está basada en el mismo universo, Dune: La profecía. Ambientada, eso sí, 10.000 años antes de los eventos que protagonizan Paul Atreides, Stilgar y compañía, presenta el origen de una sociedad clave para entender el devenir de todo el universo: las Bene Gesserit.