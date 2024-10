Belén Esteban se suma a la fiebre de ‘La sustancia’: por qué la película de Coralie Fargeat es el fenómeno del otoño en la taquilla española

Belén Esteban acude a ver 'La sustancia', el fenómeno del otoño en la taquilla española (X/@elasticafilms)

Aunque su publicidad se haya basado en los vómitos, los mareos y las salidas de la salas de cine en las que se proyecta, el fenómeno de La sustancia va más allá de los efectos psicodélicos que genera en la audiencia. El boca a oreja, y las magnánimas interpretaciones de Demi Moore y Margaret Qualley, han convertido a la cinta dirigida y escrita por Coralie Fargeat en uno de los fenómenos cinematográficos del año. En España, su pujanza es casi mayor, convirtiéndose en la gran cinta del otoño en la taquilla española.

Su premisa es simple: una estrella de Hollywood, Elizabeth Sparkles (Moore), empieza a notar que la industria la está dejando de lado a causa de la edad y decide embarcarse en un sospechoso tratamiento que promete devolverle la juventud perdida. Al inyectarse una misteriosa sustancia, su cuerpo generará una versión nueva de sus mismos órganos, y con el pompis aún más tieso, Sue (Qualley). La avaricia del nuevo cuerpo pone en peligro la continuidad del proyecto.

“Quería hacer algo extremo y violento como forma de empoderamiento femenino”, contó la directora en una entrevista con Infobae España. “Esta película está hecha para convertirse en una experiencia en el cine, creo que es muy diferente si se ve en una pequeña pantalla. Está confeccionada para no dejar a nadie indiferente”, relató la cineasta francesa, que se alzó con el premio al ‘Mejor guion’ en la pasada edición del Festival de Cannes.

Tráiler de 'La sustancia', película de Coralie Fargeat con Demi Moore y Margaret Qualley

En España, la cinta va en camino de convertirse en el estreno más exitoso de la productora Elastica Films. Tras este fin de semana, La sustancia ha recaudado 380.000 euros más desde 231 cines, según informa Comscore Movies, alcanzando ya la cifra de los 1.9 millones de euros desde su estreno el pasado 11 de octubre. Hasta ahora, el estreno más exitoso para la distribuidora ha sido Anatomía de una caída, la ganadora de la Palma de Oro en 2023 que consiguió 2.5 millones de euros en la taquilla española.

Su éxito ha sido tal que uno de los perfiles públicos más notorios de nuestro país también ha querido sumarse a la fiebre de la cinta de Fargeat. Belén Esteban se ha dejado ver este fin de semana en su cine de confianza para ver La sustancia, una noticia de alcance después de que la socialité televisiva, y reina de las recetas en Ni que fuéramos shhh..., la nueva aventura de los colaboradores de Sálvame en Ten y Canal Quickie, haya compartido la instantánea con el póster en sus redes sociales. Ella ya ha probado La sustancia, ¿y tú?

Belén Esteban acude a ver 'La sustancia' en cines (X/@elasticafilms)

¿Cómo se creó ‘La sustancia’?

En su entrevista con Infobae España, Fargeat contó que se inspiró en el ‘terror’ que le producen los estándares estéticos de la época coyuntural: “Para mí era muy importante escribir un guion original porque necesitamos historias nuevas que nos hablen del mundo en el que vivimos, no una serie de remakes interminables. Lo cierto es que la capacidad que tiene todo el mundo para juzgarte por el físico o la apariencia siempre me ha sorprendido desde que era joven. Cuando cumplí los 40, todas esas cuestiones adquirieron un carácter más fuerte y violento, hasta el punto de pensar que me convertiría en una mujer invisible, que ya no le interesaría a nadie y que no serviría para nada. Todos esos sentimientos los intenté reflejar en la película”.