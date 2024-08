La actriz de ‘Mamma Mia’ confirma que la tercera parte está en desarrollo: “Pronto estaremos en alguna isla griega pasándolo en grande”

Mamma Mia 3 ya está en marcha

El verano no es el verano sin un buen viaje. Y el cine veraniego no se puede entender igual sin Mamma Mia!, la adaptación del exitoso musical de ABBA que se estrenó allá por 2008 y se convirtión instantáneamente en un clásico. Desde entonces muchos son los que vuelven a la película cada verano, o los que fueron a disfrutar de su secuela diez años después, Mamma Mia: Una y otra vez. Sin embargo, ha pasado el suficiente tiempo desde entonces como para echar de menos a Donna (Meryl Streep), Rosie (Julie Walters) y Tanya (Christine Baranski).

Esta última en concreto ha sido la primera en desvelar de una vez por todas qué ocurre con la tercera entrega. Se había especulado en los últimos meses con la posibilidad de que una tercera película se pusiera en marcha, e incluso las propias protagonistas no se habían opuesto a ello. “Estoy dispuesta a todo. Tendría que programar una consulta para revisar mis rodillas antes de filmar, pero si hay una idea que me emocione, estoy totalmente dentro”, decía Meryl Streep. “Nadie dice que no, pero tampoco nadie dice que sí. Para ser sincera, es probable que los poderes fácticos no puedan permitírselo. Odio decirlo, porque haría Mamma Mia 3 gratis -por supuesto que lo haría-, pero ése no es el negocio en el que estamos”, secundaba Amanda Seyfried, quien da vida a Sophie en la película.

Sin embargo, no ha sido ninguna de las dos la que ha confirmado lo que todos esperaban, sino Christine Baranski. La actriz, conocida principalmente por series como The Good Wife o su continuación, The good fight, dio vida en las dos primeras entregas a Tanya, la mejor amiga de Donna y casi una madre para Sophie. Al ser preguntada por cuál era el estado de esa tercera película y si saldría adelante, Baranski daba la exclusiva. “Pronto estaremos todos en alguna fabulosa isla griega o croata pasándolo en grande. Eso espero”.

Christine Baranski en 'Mamma Mia'

No es que pudiera pasar, es que va a pasar

Además, la actriz confirmaba que no estaba hablando por hablar, sino que realmente la película ya estaba en conversaciones para empezar a producirse. “Estuve en Londres con (la productora) Judy Kramer en nuestra taberna favorita, ella está planeando Mamma Mia 3. Me dio el argumento de cómo va a suceder. Es todo lo que puedo decir. Pero no es como: ‘¡Oh, ojalá pudiera pasar!’. Judy Kramer hace que las cosas sucedan. Ella hizo que la secuela sucediera, y fue un éxito fenomenal. No me extrañaría que Judy Kramer volviera a reunir a todo el mundo”, afirmaba contundente Baranski.

Al ser preguntada por su relación con la saga a día de hoy, la actriz reconoce que le sorprende que le paren por la calle por su personaje, aunque entiende que Mamma Mia! significa mucho para muchas personas. “Es el tipo de película que hace feliz a la gente. Viendo la cantidad de gente que acude ahora a los mítines de la campaña demócrata, hay muchas sonrisas, muchas risas. La gente se siente atraída por la felicidad y la alegría, no por el pesimismo. Mamma Mia hizo felices a millones de personas en todo el mundo. ¿Es un poco tonta, un poco cursi? Es parte de su encanto. Cuando estoy en Europa, no sabes cuántas niñas quieren fotografiarse con Tanya. Me preocupa un poco que Tanya sea su personaje favorito. Pero, oye, siempre nos sentimos atraídos por ese tipo de mujer arrebatadora y sexy. ¿Quizá podamos conseguir que Kamala use una de las canciones de Abba?”, comentaba entre risas la actriz.