‘Cobra Kai’ llega a su final en Netflix: cuándo ver cada parte de su última temporada

La historia de Cobra Kai ha dado para mucho, pero pocos auguraban que se terminase convirtiendo en uno de los grandes éxitos de Netflix cuando fue estrenada en la plataforma. Concebida originalmente por otro servicio de streaming en ciernes, YouTube Red, la serie que continuaba el universo de Karate Kid no tardó en hacerse un hueco entre los fans de la película de los 80 pero también entre nuevos y jóvenes seguidores. Su mezcla de humor, artes marciales y choque de generaciones era el cóctel perfecto para triunfar entre todos los públicos, y así lo ha ido demostrando con cada temporada, hasta llegar a una despedida que no por esperada se hace menos dolorosa. No obstante, Netflix tiene guardad un as bajo la manga para hacerla más llevadera.

Como viene siendo habitual en algunas producciones de la plataforma, Cobra Kai tendrá un estreno triple, es decir, dividirá su última temporada en tres tandas. Algo que reserva siempre para sus grandes producciones, y que ya ha sucedido con títulos como La casa de papel, The Crown, Emily en París o Stranger Things, cuya última temporada también está pendiente de estreno en la plataforma. No obstante, con cada una de las series mencionadas el estreno había sido doble, en dos partes, nunca en tres tandas, algo que hará a Cobra Kai aun más diferente que el resto. Pero claro, es que hay mucho que contar para ser su última temporada.

La mejor noticia para los fans de es que la primera de esas tandas ya está aquí Este mismo 18 de julio llega a Netflix la primera parte, que contará con cinco episodios para abrir boca y saber qué ocurrió con los protagonistas al final de la anterior temporada. Por su parte, la segunda parte llegará varios meses después de estos primeros cinco episodios, en concreto el próximo 28 de noviembre, coincidiendo con un día tan especial en Estados Unidos como es el Día de Acción de Gracias. Uno podría pensar que la cosa acaba ahí, porque Cobra Kai tiene por costumbre que sus temporadas estén engrosadas por tan solo diez capítulos, pero no. En 2025 hará aparición la tercera y última parte, aunque aun no está confirmada su fecha. Hay quien rumorea que podría ser a comienzos de año y otros que aventuran que más adelante para estar espaciada en el tiempo, señalando marzo o abril como épocas más probables, pero lo mejor es escuchar a los propios creadores explicando el motivo de esta separación.

La serie estará dividida en tres partes, por lo que la última se basará en una película. (Instagram Netflix)

El porqué del reparto

“Fue justo después de terminar la quinta temporada. Sentíamos que 10 episodios no eran suficientes para cerrar todas las historias como queríamos. Y 20 episodios parecía demasiado. Así que nos dijimos: ‘Esta debería ser la temporada final. ¿Hay alguna forma de hacerla entre 10 y 20?’ Y todos quedamos en 15. Y una vez que llegamos a 15, pensamos, ‘¿Cómo queremos que salga?’ Porque queríamos que la gente recibiera episodios de la serie lo antes posible en lugar de esperar aún más por la serie, porque ha pasado un tiempo desde que salimos” explicaba uno de los showrunners de la serie, Jon Hurwitz. “Y empezamos a pensar que, cuando escribimos una temporada de 10 episodios, lo hacemos en tandas de cinco, en cierto sentido. Es como que construimos un final a mitad de temporada y luego construimos desde allí hasta el final. Y esta temporada. Es casi como tres actos en una historia más grande. Y cuando hablamos de eso con Netflix, les encantó la idea de las tres gotas. Y de ahí surgió. Así que sabemos esto desde hace mucho tiempo. Y todo está diseñado para la ocasión”, añadía el cocreador junto a Hayden Schlossberg y Josh Heald.

La sexta y última temporada de la serie ha levantado mucha expectación no solo por ser el cierre de la misma, sino por todo lo que ocurrió al final de la anterior entrega y que dejó a los fans con muchas preguntas. Por recapitular, en el desenlace de la quinta temporada veíamos con John Kreese (Martin Kove) finalmente lograba escapar de la cárcel con el objetivo de recuperar el control de Cobra Kai. Un dojo que caía tras la derrota de Terry Silver (Thomas Ian Griffith) frente a Daniel Larusso, después de dejar malheridos a Chozen (Yuji Okumoto) y a Johnny, pero con estos sobreviviendo al final. En el tráiler de la nueva temporada vemos cómo la tormenta ha pasado, pero solo temporalmente. El regreso de John Kreese es inevitable, pero a él se suma Alicia Hannah-Kim en el papel de la senséi de Kim Da-Eun. Habrá que esperar poco para ver cómo es este regreso, aunque un poco más para el desenlace final de la serie.