29/11/2026 El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía y vicepresidente segundo, consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta, Manuel Gavira, vota en el colegio San Vicente Paúl. A 29 de noviembre de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). Hoy 29 de noviembre se celebran en España las XVII elecciones generales, a las que están convocados 38.616.949 electores y en las que se elegirán 350 diputados y 209 senadores en un proceso de votación que se ha desarrollado entre las 09.00 y las 20.00 horas. POLITICA Nacho Frade - Europa Press

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Vox ha logrado rentabilizar, en las elecciones generales de este domingo, el pacto en la Junta que firmó con el PP-A el pasado mes de julio, ya que ha conseguido 14 escaños en el Congreso, cinco más que en las generales de julio de 2023, en concreto en Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.

La formación que lidera Santiago Abascal roza el 20% de los votos en Andalucía, cuatro puntos y medio más que en las últimas generales y seis puntos más que en las autonómicas de mayo. Vox ha superado el millón de votos en esta elecciones generales.

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En las primeras elecciones generales a las que se presento Vox, las de diciembre de 2015, no logró ningún escaño al Congreso en todo el país, obteniendo tan solo 9.005 votos en Andalucía.

En los comicios de junio de 2016 tampoco logró ningún escaño en España y bajó hasta los 8.341 votos en Andalucía.

Será en las elecciones generales de abril de 2019 cuando Vox, que entraría por primera vez en el Congreso de los Diputados, logra seis escaños por Andalucía y se sitúa como quinta fuerza, por detrás de PSOE, Ciudadanos, PP y Unidas Podemos.

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En las elecciones generales de noviembre de 2019, se convierte en las tercera fuerza en Andalucía, al lograr doce escaños, por detrás de PSOE y PP.

En los comicios nacionales de julio de 2023, se siguen manteniendo como tercera fuerza en Andalucía, pero baja a los nueve escaños.