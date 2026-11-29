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Madrid, 30 nov (EFE).- Con el mejor resultado de su trayectoria política, Vox ha cumplido este domingo las previsiones que le otorgaban un papel decisivo en la formación de un nuevo gobierno de derechas junto al PP, y los resultados de las urnas en este 29 de noviembre así lo han corroborado: la llave de la Moncloa es suya.

Siete años después de su entrada en el Congreso de los Diputados, el partido de Santiago Abascal ha igualado su marca histórica de 52 escaños -19 más que en 2023-, pero ha conseguido más apoyos que nunca: cuatro millones y medios de votos, lo que representa el 16,08 % del total.

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Sigue siendo la tercera fuerza política, pero es la formación que experimenta un mayor crecimiento con respecto a hace cuatro años, cuando consiguió 33 diputados y un porcentaje del 12,38 % (3.057.000 votos).

El apoyo en las pequeñas y medianas provincias ha sido clave en esta expansión de Vox. Especialmente, en las de Castilla-La Mancha, donde ha sumado cinco diputados, dos más que hace tres años.

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También el crecimiento en Andalucía, donde ha pasado de nueve a trece escaños, y en Cataluña, donde ha sumado cinco asientos frente a los dos que obtuvo en 2023, así como en Canarias, donde ha logrado cuatro escaños, tres más.

Dos más ha conseguido en la Comunidad Valenciana (pasa de cinco a siete) y uno más en Madrid (pasa a tener seis), Castilla y León (dos), Murcia (tres), Aragón (dos) y Baleares, mientras que iguala resultados en Extremadura (1), Asturias (1) y Cantabria (1).

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En La Rioja, Galicia, País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla siguen sin obtener representación.

El crecimiento de Vox, como ya aventuró Abascal repetidamente antes de los comicios, es el que permitirá constituir un gobierno alternativo al liderado en los últimos ocho años por el socialista Pedro Sánchez. El PP ha conseguido 132 escaños, cinco menos que hace tres años.

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En total PP y Vox suman 184 diputados y ambos partidos iniciarán este mismo lunes las negociaciones para reeditar a nivel nacional los pactos autonómicos suscritos a lo largo de este año en cuatro comunidades autónomas.

"No hay descanso", ha asegurado el líder de Vox nada más terminar el escrutinio. Tras haber cumplido la primera misión de "echar" a Sánchez, ha señalado que la siguiente es acometer "un cambio tranquilo, pero profundo y total".

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La voluntad de diálogo y de acuerdo es común en ambos partidos, según han puesto manifiesto sus líderes durante la campaña. En Vox creen que el acercamiento de los populares a sus postulados facilita la negociación.

Sobre la mesa, los de Abascal pondrán la prioridad nacional, la remigración, la desregulación y la rebaja fiscal. EFE