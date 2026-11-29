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Ceuta, 29 nov (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha considerado este domingo que las elecciones generales son "vitales" para el futuro de Ceuta, a raíz de los acontecimientos vividos a finales de julio con la "invasión" de miles de personas por la frontera con Marruecos.

Tras ejercer su derecho al voto en el colegio instalado en la Casa de la Juventud de Ceuta, Vivas ha dicho a los periodistas que no recurre "a ningún tópico al decir que son unas elecciones vitales, trascendentales e históricas para el conjunto de España pero particularmente para Ceuta".

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A su juicio, este 29 de noviembre se celebran unas elecciones marcadas por la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio "cuyas consecuencias y secuelas seguimos viviendo".

"Estamos en una situación de encrucijada y hoy van a ser los ciudadanos quienes, con el ejercicio de su derecho al voto, van a elegir el camino", ha afirmado.

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El presidente ceutí espera que la jornada transcurra "con absoluta normalidad" y "una alta participación".

Vivas ha añadido que pasará buena parte de la jornada trabajando en su despacho del Gobierno autonómico para preparar la reunión que afrontará la próxima semana en Bruselas con motivo del Comité de las Regiones, al que Ceuta se incorpora por primera vez.

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"Vamos a Bruselas a incorporarnos a este Comité, un hito muy importante para la ciudad y hay que preparar la presencia, por lo que trabajaré en eso y estaré pendiente de cómo va transcurriendo la jornada", ha concluido. EFE

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