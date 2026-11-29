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Alicante, 29 nov (EFE).- Un movimiento sísmico de 1,5 grados en la escala de Ritcher a poca distancia del litoral de Guardamar del Segura (Alicante) no ha causado daños personales ni materiales al sur de la Comunitat Valenciana.

Según la página web del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento sísmico ha ocurrido a las 18.45 horas de este domingo a una profundidad de 5 kilómetros con epicentro al este de Guardamar.

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Aunque en varias redes sociales hay comentarios de que se ha percibido ligeramente, el alcalde de Guardamar, José Luis Sáez, ha manifestado a EFE que la sacudida no ha sido notada entre los habitantes de la localidad.

Este pequeño terremoto no es el único registrado en las últimas fechas al sur de la provincia de Alicante junto con otro en Benejúzar de 2,3 grados a 6 kilómetros de profundidad el pasado día 17 y en Pilar de la Horadada de 2,3 grados a 1 kilómetro bajo tierra el pasado viernes. EFE

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