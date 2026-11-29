Guardar

Alba Calzado

Madrid, 29 nov (EFE).- Contra el Alavés, el Real Madrid dispuso de siete remates a puerta; el conjunto vitoriano, apenas de dos. El resultado final: 1-2 para los babazorros. Al equipo de Jose Mourinho le faltaron la efectividad y precisión necesarias para superar a un Sivera que se mostró muy seguro.

PUBLICIDAD

De las tres derrotas del Real Madrid esta temporada, este patrón de acumulación de ocasiones sin obtener fruto se ha producido en dos de ellas: ante el Alavés, especialmente en la segunda parte, y contra el Betis. En La Cartuja, los de Mourinho dispararon ocho veces a puerta, por solo cinco del Betis, y el equipo verdiblanco se impuso por 1-0.

El técnico portugués declaró entonces que no quería jugar bien y perder, como le había sucedido ante el Betis. El contexto que planteó el Alavés de Quique Sánchez Flores fue muy distinto, con una defensa poblada y un gran rigor táctico, pero sirvió de nuevo para frustrar las opciones de los delanteros madridistas, que no encontraron posiciones cómodas de disparo y, cuando dispusieron de ellas, no las convirtieron.

PUBLICIDAD

En la rueda de prensa posterior al partido, Mourinho argumentó que a su equipo le faltó penetración y presencia en área para hacer más daño al Alavés, razón por la cual dio entrada a un Carlos Espí que jugó media hora, tocó la pelota nueve veces y completó cuatro remates, uno de ellos al palo. "Estábamos girando el balón, pero no ocupando el área, y pensé que Espí sería una solución. 5 atrás, 3 por delante, todos cerrados, nosotros toca, toca, pero poca penetración", afirmó su entrenador.

Espí no aportó contra el Alavés esa fiabilidad de valor gol de otros días. Hasta ahora, había ingresado al terreno de juego antes del minuto 80 en tres ocasiones, y en las tres (Espanyol, Roma y Celta) había marcado tantos claves. En el día en que más minutos dispuso, no pudo contribuir a la potencial remontada.

PUBLICIDAD

En esta temporada, la tasa de efectividad del Real Madrid respecto a los remates a puerta de sus futbolistas es de un 35,62 % (52 goles de 146 tiros a portería). La de sus rivales, en los partidos que juegan contra los de Mourinho, es de un 25,93 % (21 de 81). En buena medida, gracias a un Thibaut Courtois que se ha ganado los elogios de su entrenador en repetidas ocasiones.

Contra el Alavés, el belga no fue responsable directo de los tantos encajados, pero computan para una estadística que empieza a sonar preocupante: el Madrid solo ha dejado su portería a cero en cuatro (Málaga, Villarreal, Racing y Valencia) de los 18 encuentros que ha disputado este curso. EFE

PUBLICIDAD