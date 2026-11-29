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La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha acordado ampliar en 30 minutos el horario de votación en un colegio electoral de la localidad gaditana de Barbate, donde podrá ejercerse el derecho al voto hasta las 20.30 horas de este domingo 29 de noviembre por un retraso en su apertura.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, el retraso en la constitución de esta mesa electoral de Barbate se ha producido porque miembros de la mesa echaban en falta papeletas de candidaturas pero finalmente tras una revisión completa comprobaron que estaban todas.

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Otras incidencias de las primeras horas de este 29N en Andalucía se han producido en el CEIP El Carmen de la localidad sevillana de Tomares, donde la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha autorizado a la presidenta de una mesa a lucir una camiseta con el lema 'Stop Gaza' durante toda la jornada de este domingo 29 de noviembre.

También se han detectado falta de papeletas de las candidaturas al Senado en una mesa electoral del municipio sevillano de Las Navas de la Concepción y también se ha retrasado la apertura de un colegio en Jaén capital porque el ordenanza encargado ha llegado tarde, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en un comunicado.

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Las elecciones generales que se celebran este domingo 29 de noviembre han arrancado en toda Andalucía con la constitución, a las 09.25 horas, del 100% de las 10.495 mesas electorales repartidas en 3.756 colegios electorales de la comunidad.

Los últimos colegios electorales en constituirse en Andalucía se localizan en las provincias de Málaga, en concreto tres en la localidad de Estepona, y Sevilla, una decena en los distritos Macarena Norte, Este-Alcosa-Torreblanca y San Pablo-Santa Justa de la capital.

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