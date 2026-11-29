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Madrid, 29 nov (EFE).- El Real Madrid se enfrentará en ocho días a los tres equipos del País Vasco que forman parte de LaLiga EA Sports, una racha que ha comenzado con derrota frente al Alavés en el Bernabéu y que seguirá con las visitas a Real Sociedad y Athletic para empezar un mes de diciembre con solo un partido en casa y cinco lejos de ella.

Los de Jose Mourinho arrancaron el sábado este tramo de la temporada con una derrota ante el Alavés en el Santiago Bernabéu. El equipo ahora entrenado por Quique Sánchez Flores no ganaba al Real Madrid desde hacía seis años, pero el planteamiento de su entrenador y el acierto de sus delanteros sirvieron para truncar la racha de diez victorias consecutivas de los merengues.

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Lo siguiente para los blancos serán los viajes a San Sebastián y Bilbao para medirse, respectivamente, a Real Sociedad y Athletic Club. El azar del calendario había deparado a los de Mourinho jugar de forma consecutiva ante babazorros y leones, y las circunstancias de la Supercopa de España han llevado a adelantar la jornada contra el conjunto 'txuri-urdin' de modo que cae justo entre medias.

El Madrid ya jugó el partido correspondiente a la primera vuelta frente a la Real Sociedad. Fue en el Santiago Bernabéu, a finales de agosto, y terminó con un contundente 4-1, si bien el marcador estaba empatado a 1 al término de la primera mitad. De los últimos 10 cruces entre estos dos clubes, los madridistas se han impuesto en ocho y ha obtenido un empate.

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La única victoria de la Real Sociedad fue el 2 de mayo de 2023, en LaLiga. Los goles de Kubo y Barrenetxea le dieron los tres puntos al equipo donostiarra y alejaron de forma casi definitiva al Real Madrid del liderato del torneo, que se terminó llevando el Barcelona.

Real Madrid y Real Sociedad volverán a verse las caras por tercera vez esta temporada en la semifinal de la Supercopa de España, prevista para el 3 de febrero. El ganador de ese partido se enfrentará en la final a quien salga vencedor del duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid del día anterior.

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Precisamente por la Supercopa jugará el Madrid entre semana antes de visitar en San Mamés al Athletic Club para la decimoquinta jornada de Liga. Los registros recientes del club blanco contra los leones incluyen siete victorias, un empate y dos derrotas.

Las dos victorias para el Athletic fueron en San Mamés. La última, en LaLiga, en diciembre de 2024, por 2-1. La anterior, en cuartos de final de la Copa del Rey, en febrero de 2022, por 1-0. Tras el pinchazo ante el Alavés, los de Mourinho no pueden permitirse fallar si quieren cerrar 2026 cerca del Barcelona en la clasificación.

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El Madrid disputará seis encuentros oficiales durante el mes de diciembre, cinco de los cuales serán fuera de casa: además de las visitas a Real Sociedad y Athletic, los blancos viajarán a Londres para enfrentarse al Arsenal, recibirán a Osasuna en el Bernabéu, jugarán los dieciseisavos de Copa contra un rival todavía por determinar y cerrarán el año en A Coruña contra el Deportivo. EFE