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Toledo, 29 nov (EFE).- La cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Toledo y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha hecho este domingo un llamamiento a la participación para elegir un gobierno que permita que España siga "mirando al futuro".

En declaraciones a los medios de comunicación tras ejercer su derecho al voto al mediodía en el centro cívico del barrio de Santa María de Benquerencia, en Toledo, Tolón ha afirmado que este 29N es un día "especial" porque "nos jugamos tanto todo el mundo".

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Por ello, ha animado a la ciudadanía a que acuda a votar para "elegir un gobierno para cuatro años, para una legislatura y porque España tiene que seguir progresando".

"España tiene que seguir mirando al futuro y España tiene que seguir defendiendo los derechos y las libertades", ha resaltado Tolón, que ha incidido en la importancia de que la ciudadanía vote para decir qué quiere "para los próximos años de futuro".

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En este sentido, ha señalado que ha percibido mucha participación en el centro cívico donde ha ejercido su derecho al voto y ha apelado a que los jóvenes y los mayores "salgan votar". EFE

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